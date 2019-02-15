Закат клубничного короля. Как Грудинин потерял поддержку КПРФ

Накануне в городском совете не самого известного в стране подмосковного города Видное произошло знаменательное событие: местные депутаты лишили полномочий председателя муниципального представительного органа Павла Грудинина. Председатель совхоза имени Ленина, ставший известным широкой публике в прошлом году как кандидат в президенты России от КПРФ, в последние годы занимал единственный реальный политический пост. Избравшись муниципальным депутатом города Видное, рядом с которым собственно и находятся латифундии его совхоза (который давным-давно никакой не совхоз, а акционерное общество), Грудинин при поддержке компартии стал руководителем городского законодательного органа ещё в 2017 году. Однако последующие события особенно после выдвижения Грудинина на президентских выборах в прошлом году отодвинули на второй план не самый, кстати, тривиальный вопрос. А вопрос этот заключается в том, насколько же эффективна оппозиция тем более с налётом "крепкого хозяйственника", как в случае с Грудининым, в реализации конкретных проектов "на земле", и могут ли топовые новостные хедлайнеры оппозиции чем-то управлять вне софитов телекамер и без пропагандистской трескотни.

Как показала ситуация в Видном, нормально управлять и системно мотыжить свою полянку в духе Франциска Ассизского Грудинин просто не в состоянии. Интересно, что местные коммунисты это также признают, так как они тоже проголосовали за снятие кандидатуры Грудинина с поста председателя горсовета. В вину уже теперь экс-главе представительного органа Видного ставят нежелание заниматься социальными вопросами, пренебрежение интересами местных жителей — по сообщению СМИ, именно при Грудинине были секвестрированы статьи городского бюджета , направленные на социальную поддержку населения. Был у депутатов ещё целый ворох претензий к некоторым особенностям личного поведения руководителя совхоза имени Ленина, включая авторитарные замашки и хамское отношение к депутатскому корпусу. Тем не менее пусть это и негативно характеризует Грудинина как человека, всё же пусть останется за скобками. Гораздо важнее рассмотреть на его примере кризис современной левой идеи в России и неспособность старых партий хоть в какой-то мере отражать декларируемую ими идеологическую повестку.

Не будет особым откровением утверждение о том, что одной из причин кризиса советской модели и её стержневого политического института — КПСС, стало тотальное расхождение заявлений и пропагандистского аппарата с реальностью. К концу советской эпохи в сфере партийно-государственного строительства многие несущие конструкции уже откровенно подгнили и не подлежали замене. КПРФ унаследовала эти проблемы, усугублённые многолетней практикой постсоветского руководства партии заключать всё более и более обширные политические сделки с крупным бизнесом и спонсорами партии.

Партаппарат стал со временем просто публичной ширмой, которая голосом механической куклы воспроизводила стандартные марксистские мантры, в то время как вся партийная машинерия работала на продажу бренда населению и "завод" во власть состоятельных предпринимателей. Собственно говоря, Грудинин стал прямо-таки апофеозом этого буржуазного перерождения коммунистов. Человек, бегающий из партии в партию (напомним, он вышел из "Единой России", обидевшись, что его не выдвинут от единороссов на выборах в Мособлдуму), вравший на протяжении нескольких месяцев об отсутствии иностранных счетов и активов, позорно сливший выборы, получив наименьший процент голосов за всю историю выдвижений кандидатов от КПРФ, является чуть ли не лицом партии и представителем следующего поколения её руководителей.

Вообще говоря, с таким активом, как Грудинин и ему подобные, можно не бояться какой-то левой реставрации в России и пришествия социализма. Эти люди не могут в отдельно взятом городе жизнь наладить и разобраться со своими золотыми слитками в Швейцарии вкупе с бывшими жёнами и обманутыми акционерами. Как говорится, разбуди меня через сто лет и спроси, что происходит в КПРФ (если она будет ещё существовать), я отвечу: "Лгут и деградируют".