Губернатор-мажор. Как глава Хакасии с аварией из Сочи боролся

Когда в том или ином регионе к власти в ходе выборов приходят представители оппозиции, у части населения, да и в экспертном сообществе тоже, рождаются надежды на то, что вот теперь-то субъект Федерации заживёт по-настоящему. Не важно, есть ли у новоиспечённого губернатора опыт руководства и хозяйственной деятельности, не важно, насколько он компетентен в вопросах строительства, развития ЖКХ и понимания того, как функционируют сложные экономические и социальные системы в целом. Раз говорит складно и верно нажимает на болевые точки электората, критикуя прежнюю власть, значит, и управленец будет хороший, давайте его выбирать. Вот в такую классическую популистскую ловушку попали жители Республики Хакасия, выбрав себе вместо надоевшей старой власти новую, представленную коммунистами.

Глава региона Валентин Коновалов с подачи своих старших партийных товарищей много чего обещал. Но практика прошедших месяцев показывает, что, придя на пост главы дотационного региона, находящегося в сложнейшем социально-экономическом положении, бывший партийный юрист Коновалов не просто перенял все барские замашки и привычки прежнего руководства, но и начал "проваливаться" по самому критичному для Сибирского региона вопросу жизнеобеспечения. Речь идёт об аварии в хакасском городе Черногорске, в результате которой в период морозов без тепла остались десятки домов, а городская система отопления оказалась на грани коллапса, рискуя окончательно парализовать жизнь целого города.

Как сообщают СМИ, сам Коновалов, зная о возникновении проблемной ситуации, вылетел в Сочи на инвестфорум и оттуда уже начал дистанционно как бы "руководить" устранением последствий аварии. Остаётся, правда, вопрос о том, зачем Коновалов вообще улетел из республики, имея информацию об аварии в теплосетях Черногорска, и какие такие вопросы он собрался решать в Сочи. Просто напомню, что Хакасия находится на казначейском сопровождении федерального центра, то есть самостоятельно тратить деньги местные чиновники не могут. В регионе практически все муниципалитеты в долгах по самые уши, многие просто банкроты, по сути дела. В республике есть несколько крупных предприятий, входящих в федеральные холдинги, и для обсуждения инвестиционных программ не обязательно в разгар морозов и коммунальной аварии в Черногорске лететь на юг, вполне достаточно было отправить на форум профильного зама по экономике или соответствующего министра регионального правительства.

В итоге после такого вот дистанционного "руководства" реальное управление силами и средствами МЧС и коммунальщиков вынужден был взять на себя полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который, собственно, и занимался в ручном режиме ликвидацией аварии в Черногорске. А губернатор-коммунист, потупив взор, сидел на профильных совещаниях и выглядел подавленным и растерянным.

А ведь буквально недавно гремел скандал вокруг миллионных выплат руководству регионального правительства и вице-губернаторам из бюджета республики. По итогу публикаций в СМИ и настойчивых вопросов, кроме каких-то невнятных ответов в духе "вы всё врёте, выплаты были маленькие, но какие, не скажем", общественность так никакой вразумительной информации и не получила. А ведь и многомиллионные премии, и перманентные коммунальные аварии в регионе являются звеньями одной цепи. Мы живём в реальных, а не виртуальных условиях политической жизни, и сказок тут не бывает. Если у дорвавшегося до власти политика-популиста нет никакого управленческого бэкграунда, нет команды и понимания, как управлять регионом, то и вести он себя будет как мальчик-мажор, калиф на час, воспринимающий свой пост как источник наслаждений и комфорта, способ "подсосать" из бюджета какие-то ресурсы для окружения и собственных нужд. А что там люди на территориях — это не важно, пускай там копошатся в своём Черногорске, есть задачи и поважнее — например, совершить променад по Сочи и пожить в фешенебельных гостиницах вместе со своей челядью.

Собственно, винить в этой ситуации некого, люди сами выбрали себе такого руководителя. Однако политический опыт народных, так сказать, масс, пусть и негативный, имеет и свою положительную сторону. Происходящее в Хакасии должно стать наглядным уроком как для жителей региона, так и всех остальных граждан страны. Как сказал когда-то известный чешский писатель-коммунист Юлиус Фучик (вот ведь ирония судьбы): "Люди, будьте бдительны!"