Послание президента России: история обращений и конституционный смысл

20 февраля президент России Владимир Путин обратится с очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Впервые это ключевое политическое событие года пройдёт в Гостином Дворе — ранее практически все оглашения послания происходили в том или ином корпусе Кремля, лишь в прошлом году выступление президента было перенесено в Манеж. Следует отметить, что Владимир Путин к настоящему моменту выступал с посланием уже 14 раз начиная с 2000 года, за исключением перерыва с 2008 по 2011 год, когда главой государства был Дмитрий Медведев.

Послание президента объединённой сессии двух палат федерального парламента является конституционной обязанностью главы государства, что закреплено в соответствующем пункте статьи 84 Основного закона, которая гласит, что президент "обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства". Конституция России не налагает на президента каких-то специфических временных ограничений по подготовке послания и его оглашению, тем не менее долгое время оно зачитывалось в конце года. Однако в последнее время порядок начал постепенно меняться, и послание стало переноситься на следующий год. Это связано в первую очередь со все более усложняющимися социально-экономическими и политическими реалиями и необходимостью более тщательной проработки конкретных предложений, содержащихся в послании. Послание президента с годами становится всё более предметным и конкретным в постановке целей и задач развития страны, в нём обозначаются предметные ориентиры для экономического развития, формирования комфортной социальной среды, военного строительства, развития науки и культуры.

В отличие от ежегодных пресс-конференций президента, а также прямых линий с гражданами страны, которые также являются важнейшим каналом прямой коммуникации Владимира Путина с народом России, послание носит программно-политический характер, направленный в первую очередь на мобилизацию государственного аппарата и определение приоритетного курса движения всего государства. Если же говорить о формате проведения мероприятия, то послание оглашается главой государства на совместном заседании Государственной думы и Совета Федерации, причём обе палаты Федерального собрания проводят совместное заседание только при оглашении послания президента. Необходимо отметить, что помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации на оглашении послания традиционно присутствуют члены правительства, главы регионов, представители судейского сообщества, руководство правоохранительных структур, а также наиболее влиятельные и авторитетные конфессиональные лидеры и общественные деятели.

Необходимо обратить внимание также и на историческую ретроспективу тематики посланий президента. Дело в том, что все послания президента Ельцина, которые он оглашал (а таковых было шесть с 1994 по 1999 год), имели определённое название, при этом в начале первого срока президента Путина при подготовке посланий традицию какое-то время продолжали. Так, в 2000 году послание называлось "Какую Россию мы строим", в 2001-м — "Не будет ни революций, ни контрреволюций", в 2002-м — "России надо быть сильной и конкурентоспособной". Однако начиная с 2003 года посланиям перестали давать конкретные названия.

Следует отметить, что в посланиях президента Федеральному собранию отражаются наиболее важные, ключевые аспекты развития страны и обеспечения её обороноспособности. Так, в прошлогоднем послании было сказано о нескольких инициативах по усилению военного потенциала страны и стимулированию технологического и инфраструктурного рывка.

В прошлогоднем послании глава государства неоднократно отмечал важность обеспечении экономического роста на уровне не ниже среднемировых показателей. Первоочередная задача в этом плане — закрепиться в пятёрке передовых экономик мира, а также увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. Президент также ставил в послании 2018 года задачи по созданию в стране новой, современной среды для жизни. Было объявлено о комплексной программе пространственного развития России, а расходы на эти цели будут удвоены в ближайшие шесть лет.

Путин особо акцентировал внимание на том, что в работе коммунального хозяйства и социальных служб должны использоваться цифровые технологии. Крупные города должны "распространять" своё влияние на соседние территории, служить локомотивами роста. В эту концепцию тесно вписывается и развитие одного из ключевых секторов отечественной экономики — сельского хозяйства. Особенно после 2014 года и введения антисанкционных мер в отношении европейского экспорта российский АПК демонстрирует небывалые, двузначные темпы роста. Путин подчеркнул, что российский АПК стал глобально конкурентной отраслью. Жизнь людей на селе также должна преобразиться: государство будет развивать сельские территории и подтягивать их до общего уровня.

Пространственное развитие России невозможно и без строительного бума. В 2017 году три миллиона семей улучшили свои жилищные условия. Путин поручил выйти на уровень ежегодного улучшения жилищных условий пяти миллионов семей и выделил три ключевых фактора повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок по ипотеке и увеличение предложения на рынке. Ставка по ипотеке должна быть снижена до 7–8%, отметил президент, причём в плане увеличения темпов строительства жилья необходимо с нынешних 80 миллионов кв. м жилья выйти на 120 миллионов кв. м в год.

Путин подчеркивал в целой серии своих предыдущих посланий важность поиска источников экономического роста в повышении производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. Темпы её роста должны быть не менее 5% в год по основным отраслям. Второй источник роста — увеличение инвестиций, доведение их объёма до 25%, а потом и до 27% от ВВП. Занятость в малом и среднем бизнесе должна вырасти к 2024 году до 25 миллионов человек. Третий источник роста — развитие несырьевого экспорта, увеличить его объём до 250 миллиардов долларов к 2024 году, в том числе поставки машиностроения — до 50 миллиардов, до 100 миллиардов должен вырасти экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт. В итоге доля государства в экономике должна снижаться и, в частности, взятые под контроль государства в последнее время банки следует после оздоровления вновь приватизировать.

В 2016 году особый упор Владимир Путин сделал на экономические показатели развития страны. Так, в частности, глава государства предложил меры по изменению Налогового кодекса РФ, обеспечению макроэкономической устойчивости бюджета и снижению доли доходов от нефтегазового сектора. Президент также дал старт проектам в сфере цифровой экономики, которые в последние годы стали активно внедряться в повседневной практике бизнеса

— Предлагаю запустить масштабную систему — программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и независимости России и в полном смысле этого слова нашего будущего, — сказал президент.

Также в послании 2016 года содержался обширный блок предложений, касающихся поддержки институтов гражданского общества, общественных и волонтёрских организаций и просто активных граждан. При этом президент подчёркивал курс российского государства на равноправное и доверительное партнёрство с общественным некоммерческим сектором — практика реализации положений послания свидетельствует о том, что практически все предложенные Владимиром Путиным меры были эффективно реализованы. Наращивается финансирование НКО, создаются новые кадровые проекты, развивается сфера поддержки талантов в образовании и науке. Президент в 2016 году обращал особое внимание на поддержку науки и молодых учёных, которые составляют гордость и будущее страны.

— Принципиально важно поддержать наших российских талантливых молодых учёных, а их много, чтобы они создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. Для них будет запущена специальная линейка грантов, рассчитанных на период до семи лет. На эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий только в 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей, — сказал Владимир Путин.

В послании 2015 года упор делался на промежуточные достижения российских вооружённых сил в рамках сирийской кампании, а также на вопросы укрепления обороноспособности и развития оборонно-промышленного комплекса. Президент также подробно остановился на тех усилиях, которые предпринимает государство по стабилизации экономики, защите бизнеса и снижению нагрузки на него со стороны контролирующих органов.

В послании Федеральному собранию, оглашённому президентом в 2014 году, ключевой темой, конечно же, стали события "крымской весны" и исторического воссоединения полуострова с Россией. При этом в экономической части послания Путин по традиции выступил сторонником стабильности существующей системы, а также за полную амнистию капиталов, размещённых в офшорах, в случае их репатриации обратно в Россию.

В посланиях 2012 и 2013 годов, которые стали первыми обращениями президента к Федеральному собранию после переизбрания его на новый срок, Владимир Путин подтвердил свой курс на преемственность государственной политики, защиту национальных интересов и культурной идентичности многонационального народа России. Именно этот посыл и отражён в тезисе Путина, высказанном им в послании 2012 года:

— Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией.