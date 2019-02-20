Государство для человека: Путин задал курс на масштабную социальную поддержку

Отличительной чертой оглашённого сегодня главой государства 15-го ежегодного Послания Федеральному собранию стала его ярко выраженная социальная направленность и ориентированность на мобилизацию внутренних ресурсов страны по всем основным направлениям государственной, социальной и экономической жизни России. Президент сразу же обозначил ключевой аспект деятельности и оценки эффективности всего госаппарата в вопросе обеспечения безусловного выполнения задач и достижения целей нацпроектов — это нацеленность на результат и интенсивная работа.

— Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить, — отметил Владимир Путин

Нельзя не согласиться и с основным тезисом и лейтмотивом всего выступления главы государства: без сбережения народа и кардинального перелома в вопросах государственной политики по преодолению негативных тенденций в сфере демографии ни о каких прорывах по другим трекам говорить не приходится. Владимир Путин прямо и недвусмысленно указал на то, что многие семьи и наиболее уязвимые категории граждан либо не ощущают меры поддержки, либо они недостаточны для принятия решения о рождении новых детей. В первую очередь президент предложил ввести с 1 января 2020 года новые меры по поддержке семей с небольшим объёмом доходов: вместо планки в полтора прожиточных минимума на члена семьи для получения выплат от государства Путин предложил ввести критерий в два прожиточных минимума. Эти меры позволят охватить выплатами до 70% всех семей, где рождаются первые и вторые дети. Также будут поддержаны и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и инвалиды первой группы, им государство будет выплачивать вместо пяти с половиной тысяч в месяц по 10 тысяч рублей уже с 1 июля этого года.

Будет также увеличен и норматив по площади жилых помещений и земельных участков, на которые не будут начисляться налоги на собственность, — на пять и семь метров на ребёнка в квартире и частном доме соответственно, а приусадебные участки площадью шесть соток вообще освободят от налога на землю. Однако самые большие изменения в положительную сторону ждут граждан в сфере ипотечного кредитования. Президент поставил задачу правительству и Центральному банку довести размер ставки по ипотеке до девяти, а затем и до восьми процентов. А для многодетных семей период субсидирования ставки по ипотеке в размере 6% будет введён бессрочно. Но и это ещё не всё: фактически в стране вводится ещё один аналог материнского капитала. За рождение третьего и последующего детей государство будет компенсировать семьям 450 тысяч ипотечного кредита — в дополнение к уже выдаваемому маткапиталу в размере 450 тысяч рублей. Таким образом, суммарно объём ипотеки, которую могут погасить многодетные семьи, будет составлять порядка 900 тысяч рублей, что во многих регионах будет составлять значительную часть всех расходов по приобретению жилья.

Тренд на развитие человеческого капитала будет закреплён и в конкретных мерах по поддержке сферы культуры и образования и, что самое важное, сопутствующей инфраструктуры при жилищной застройке. Не секрет, что сейчас многие жилые комплексы сдаются практически без социальной инфраструктуры, люди вынуждены покупать жильё чуть ли не в "чистом поле", без нормальных детсадов, школ, объектов культуры и досуга. Глава государства предложил конкретные меры по исправлению этой ситуации и повышению комфортности и доступности социальных услуг для населения.

— Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду в том числе и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства.

Сюда же относятся и меры по полному обеспечению россиян местами в детских садах и яслях. И если с первыми проблему удалось успешно решить, то теперь настала пора яслей. Государство ставит амбициозные задачи по созданию в стране к 2021 году 200 тысяч мест в яслях. На эти цели, как отметил президент, будет выделено порядка 147 миллиардов рублей в следующие три года.

Построение государства всеобщей вовлечённости и благосостояния для каждого невозможно без победы над бедностью. Сейчас в стране за её чертой находится порядка 19 миллионов человек, и, разумеется, этим людям государство будет помогать. Для этих целей будут разрабатываться и внедряться программы так называемых социальных контрактов, которые были апробированы в целом ряде регионов. Фактически государство предлагает гражданам комплексную индивидуальную программу саморазвития, а взамен человек берёт на себя определённые обязательства. Эта инициатива интересна тем, что государство не формирует таким образом некий слой нахлебников, живущих за счёт его благотворительности, а помогает людям самим стать хозяевами своей судьбы, самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи. Дело в том, что опыт и практика, в том числе и зарубежные, показывают, что простым повышением пособия проблему не решить. Грубо говоря, нельзя всё время давать человеку "рыбу", иначе он превратится в нахлебника, исчезнет мотивация к производительному труду. Нужно давать ему в первую очередь "удочку" — то есть знания, навыки и умения для последующего трудоустройства и социальной адаптации. По оценкам Путина, в течение пяти лет этой новой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка девяти миллионов человек.

На том же социальном треке находятся и масштабные инициативы по развитию в стране здравоохранения и образования, особенно на селе. Путин предложил отменить возрастной порог в 50 лет для участников программы "Земский доктор" и выплачивать по одному миллиону врачам и по 500 тысяч — фельдшерам в том случае, если они готовы переехать в село или в малые города. Аналогичную программу запустят и для учителей, и при переезде в сельскую местность педагоги также будут получать единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей. На самом деле комплекс мер по развитию здравоохранения и образования куда масштабнее. В эти сферы будут внедряться новейшие системы цифровизации и автоматизации, значительно снижающие время ожидания в очередях (так называемые бережливые поликлиники), огромные средства запланированы на совершенствование онкологической помощи, будут развиваться и модернизироваться ФАПы и амбулаторные пункты в сельской местности, все школы вскоре будут подключены к широкополосному скоростному интернету, будут внедрены новые стандарты паллиативной помощи и многое другое.

Безусловно, в послании были и солидные военно-промышленный, инфраструктурный и внешнеполитический блоки вопросов, и по ним также прозвучали знаковые заявления и инициативы. Однако ключевое, наиболее важное для каждого гражданина было сказано в социальной части послания. Россия, обеспечив свой безусловный суверенитет и обороноспособность, даёт чёткий сигнал как миру, так и собственному народу: упор в ближайшие годы будет сделан именно на вопросы внутреннего развития, решение насущных общественных и экономических проблем. Страна сосредотачивается на интересах конкретного человека, на улучшении качества его жизни, его комфорта, его благосостояния. Все предложенные меры в сфере демографии, образования, социальной поддержки семей, малоимущих, в области снижения нагрузки на бизнес свидетельствуют о приоритетности сохранения целостности российского общества, предотвращения его атомизации и социальной деградации, особенно на уровне регионов, малых городов и села. Судя по заявлениям президента, у федерального центра есть и средства для реализации этих амбициозных задач, и понимание приоритетности обозначенных векторов развития. Экономика и её абстрактный рост сами по себе не могут быть целью и конечным итогом всех усилий, во главе угла должны стоять интересы человека, конкретной семьи.