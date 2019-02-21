Сказано — сделано. Как правительство исполняет послание президента

В прозвучавшем 20 февраля ежегодном Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию глава государства обозначил ряд конкретных мер по повышению благосостояния российского народа, укреплению института семьи, улучшению демографической ситуации, а также объявил о масштабных вложениях в образование и медицину. Государственная дума, а также профильные правительственные министерства и ведомства вскоре после оглашения послания начали подготовку соответствующих инициатив, конкретизирующих планы по исполнению предложенных президентом мер.

Следует отметить, что правительство верно оценило вводные положения послания, в которых Владимир Путин указал на отсутствие времени на "раскачку" — буквально на следующий день председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что ещё до формирования официальных поручений правительство начинает работу по реализации послания.

Вице-премьер правительства, а также куратор социальной политики кабмина Татьяна Голикова оценила затраты на реализацию предложений президента в нынешнем году в сумму порядка 80 миллиардов рублей.

— Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растёт контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом, — отметила вице-премьер.

При этом правительством, как и было поручено президентом в послании, будет оказана помощь дотационным регионам в достижении целей, обозначенных главой государства. Следует отметить, что другой вице-премьер, курирующий финансовый блок Антон Силуанов, заявил, что для исполнения послания в нынешнем году понадобится 100–120 миллиардов рублей.

Начали появляться и конкретные прикидки по таким мерам, как введение "ипотечных каникул". Минстрой вместе с Центробанком и Минфином пообещал максимально оперативно проработать вопрос о введении льготного периода. При этом в Совете Федерации было выказано предположение, что срок "ипотечных каникул" может составить от 6 месяцев до года. А председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев предложил распространить этот механизм и на обманутых дольщиков, которым приходится выплачивать ипотечные кредиты на жильё, которое так и не было возведено по вине недобросовестных застройщиков.

Президент Путин в социальном блоке послания особо отметил важность конкретных мер по восстановлению справедливости в пенсионном вопросе. Дело в том, что из-за некорректного механизма индексации пенсий до прожиточного минимума многие пенсионеры так и не получили ожидаемую прибавку. Министерство труда уже пообещало оперативно отреагировать и изменить порядок начисления соцвыплат для перерасчёта пенсий, как и обещал президент, задним числом, с 1 января нынешнего года. В итоге сначала пенсия будет доведена до прожиточного минимума, а уже затем будет проиндексирована в рамках ежегодной корректировки.

Президент также поручил разработать и запатентовать линейку так называемых "зелёных брендов", то есть органической продукции отечественного сельского хозяйства, производимой без использования агротехнологий, основанных на химизации, и безопасной для здоровья. Министерство сельского хозяйства в лице главы ведомства Дмитрия Патрушева отрапортовало, что работа уже началась и на формирование линейки "зелёных брендов" потребуется порядка полугода.

В вопросах развития образования и медицины, на которых подробно остановился президент в послании, особый упор будет делаться на региональный аспект проблемы. Открытие новых школ, внедрение стандартов "бережливых поликлиник", а также финансирование программ "Земский доктор" и "Земский учитель" потребует существенных вложений. Так, в СКФО на строительство 50 школ направят порядка 25 миллиардов рублей. В Якутии, к примеру, требуется привлечь на село порядка 700–800 педагогических работников (напомним, в рамках проекта "Земский учитель" педагогам будет выделено по 1 миллиону рублей). А власти Санкт-Петербурга отметили, что будут активно внедрять стандарты "бережливых поликлиник", которые обеспечат ускорение приёма профильными специалистами и значительную экономию времени пациентов за счёт более оптимального распределения нагрузки на медперсонал.