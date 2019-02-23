Человек слова. На Западе признали Путина самым волевым лидером в мире

Не успело ещё отечественное и иностранное медийное поле остыть после оглашения ежегодного президентского Послания Федеральному собранию, как наши западные коллеги по достоинству оценили такой параметр выступления Путина, как реализуемость предлагаемых мер и наличие "долгой воли" главы государства — особенно по сравнению с другими президентами. В опубликованном накануне бельгийскими аналитиками "Индексе политической воли" президент Путин по целой совокупности факторов занял первое место. С одной стороны, этот результат, особенно нам, находящимся внутри российского социально-политического поля, вряд ли покажется каким-то излишне экстравагантным или необычным, однако для западной аудитории, привыкшей с подачи годами продвигаемой антироссийской пропаганды к образу "тоталитарного диктатора", такого рода оценки вряд ли являются чем-то повседневным.

Если разобрать методику, которую использовали бельгийцы для оценок мировых лидеров, то складывается она из целого ряда показателей, среди которых коэффициент реализации планов в социально-политической сфере, национальной безопасности и на внешнеполитическом треке. Если смотреть по сумме этих коэффициентов, приведённых аналитиками на портале EU Observer, то Владимир Путин вырвался вперёд именно по двум последним показателям, отражающим прогресс в модернизации вооружённых сил, а также в продвижении национальных интересов страны на внешних рубежах.

С другой стороны, довольно странные оценки в области социальной политики отражают системное непонимание западными аналитиками как российских реалий, так и взаимосвязанности вопросов развития военной промышленности и активности на внешнеполитическом контуре с состоянием общества и экономики внутри страны. А ведь Путин недаром в своем послании указывал на превышение объёма золотовалютных резервов России уровня государственного и корпоративного долга — российская экономика при любых внешних шоках и давлении сможет эффективно функционировать, обеспечивая и гражданский сектор, и оборонно-промышленную сферу. Аналогично обстоят дела и в сельском хозяйстве, которое за последние годы не только отошло от края пропасти, в которую его чуть не столкнули реформаторы родом из 90-х, но и стало одной из передовых экспортных отраслей, принося стране больше валюты, чем оружейные контракты.

Отсюда и следует тезис о том, что само по себе развитие экономики и какие-то формальные цифры и темпы роста не говорят ничего о состоянии общества и качествах политического лидера во главе страны. Получивший второе место в бельгийском рейтинге Трамп — наилучшее тому подтверждение. Да, экономика в США вроде бы на подъёме, Министерство труда рапортует о росте занятости и росте средних зарплат в Соединённых Штатах. Однако вообще не факт, что меры, предпринимаемые администрацией Белого дома, внесли вклад в этот рост. Скорее, тут речь идёт о монетарной политике ФРС, расширении рынков для американской продукции высокотехнологичных гигантов (руководство многих из которых настроено как раз против Трампа).

В отличие от Путина, который, будучи классическим социальным консерватором, никогда не дает несбыточных обещаний и не бросается словами, Трамп или, к примеру, Макрон стараются оседлать популистскую волну, что приводит к нескончаемой политически-мотивированной болтовне, перегугиваниям с политическими противниками в своих парламентах, а также попыткам запугать или вывернуть руки (в экономическом плане) какому-нибудь своему вассалу послабее, чтобы отжать кусок рынка для национального капитала.

Суммарно же результирующие векторы этих внешнеполитических шараханий коллег Путина по управлению мировыми державами складываются в какую-то калейдоскопическую картину постоянного словесного потока, за которым не стоят конкретные дела. Фактически сейчас только Путин может оперировать в модели "длинной политической воли", не будучи зависимым и скованным монструозными щупальцами своего "глубинного государства", которое собственно и превращает западных лидеров в простых проводников интересов мощных закулисных сил и глашатаев навязанной западным народам политической и идеологической повестки.