Размандатили: Грудинин лишён депутатских полномочий

Итак, кажется, сегодня в политической карьере "кандидата от народа", продемонстрировавшего наихудший для КПРФ результат на президентских выборах, Павла Грудинина, наступил очередной и весьма неблагоприятный поворот. Парламентарии городского совета Видного, в котором депутатом являлся директор совхоза имени Ленина, проголосовали за лишение его мандата в силу открывшихся при проверке прокуратуры обстоятельств. А они довольно просты и известны нашим читателям ещё с весны прошлого года, когда были опубликованы неопровержимые свидетельства того, что Грудинин владеет иностранными офшорами. Тогда ещё, в разгар президентской компании, разгорелся нешуточный скандал вокруг того, что Грудинин сначала не внёс сведения о своих зарубежных счетах и активах в декларацию, подаваемую в ЦИК, а затем ополчился на журналистов, пытавшихся выяснить у него истоки и происхождение этих средств, а также мотивы их сокрытия.

И если с наличием швейцарских и лихтенштейнских активов всё стало более менее понятно ещё в прошлом году, то белизский офшор Bontro LTD, собственно, и стал той соломинкой, что окончательно переломила спину грудининской политической карьере. Дело в том, что, согласно данным проверки прокуратуры, Грудинин не указал актив при подаче депутатской декларации — именно это серьёзное нарушение и привело к лишению его депутатских полномочий. Тут следует отметить вот какую вещь: все события вокруг Грудинина не заслуживали бы, наверное, такого внимания медиа и широкой публики, если бы не его крайне показательная роль в качестве выдвиженца от компартии, политика новой генерации и ролевая модель коалиционного кандидата, которую коммунисты пытались "продать" избирателю в прошедшем электоральном цикле.

Грудинин должен был стать своеобразным мостиком, связывающим мир капитала и крупного бизнеса с традиционным электоратом КПРФ, который, может быть, и потерпел бы людей, подобных Грудинину, в качестве спонсоров партии, но явно не был готов видеть его непосредственно в политическом процессе. С какой-то стороны стратегию тотального отрицания наличия в собственности всех этих офшоров, счетов, облигаций и золотых слитков, которую проводил Грудинин, можно даже понять. Как нормальный такой коммерсант родом из 90-х, активно сотрудничавший к тому же с разными конгломератами "уважаемых" людей, он не видел ничего зазорного во владении этими деньгами и более того — даже публично признавался в том, что он не доверяет российской правовой системе и поэтому прячет деньги в иностранных юрисдикциях.

Собственно говоря, есть немало доводов в пользу того, что Павел Грудинин вообще ввязался во всю эту политическую свистопляску с президентскими выборами и последующую фоновую политическую активность в качестве способа обезопасить себя от пристального внимания правоохранительных органов. А внимание это небезосновательно и базируется на расследовании махинаций с землёй при консолидации паёв совхоза имени Ленина в суровые 90-е годы. Весь прошлый год, да и нынешний тоже, в подмосковных арбитражах идут тяжбы обманутых пайщиков совхоза имени Ленина. Параллельно идёт и бракоразводный процесс с экс-супругой Ириной, в ходе которого также выясняются всё более пикантные подробности о структуре собственности, включая и зарубежную, Павла Грудинина.

Нахождение в составе депутатского корпуса на муниципальном уровне (как и на региональном) не даёт, конечно же, в отличие от Госдумы никакой юридической неприкосновенности, однако любая политическая должность и наличие тех или иных полномочий приносят владельцу определённые медийные рычаги и возможность апеллировать к общественному мнению. Мол, посмотрите, я за справедливость, за народ, а меня коварная власть и силовики преследуют. И пусть расследуемые нарушения носят исключительно экономический характер, это уже не важно — важнее то, с какой трибуны будут обличаться грехи "преступного режима".

В этой связи напомню, что помимо позорного результата на президентских выборах, когда Грудинин показал наихудший для кандидата от КПРФ результат, его нисходящий путь по политической лестнице также включал в себя и отстранение с поста председателя горсовета Видного. Теперь сделан очередной шаг в политическое небытие — лишение мандата депутата. Павлу Николаевичу можно даже в некоторой степени посочувствовать. Его окружение и советники втянули вполне себе обычного регионального коммерсанта в политический балаган в надежде обезопасить от уголовного преследования за хищения в возглавляемом им совхозе. А идут в итоге уверенной поступью как раз в противоположном направлении.