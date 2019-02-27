Родина подождёт. Как глава Хакасии от призыва в армию бегал

Не получается, ну никак не получается у избранного недавно главой Хакасии Валентина Коновалова прожить хотя бы неделю без скандалов и вытаскивания очередного скелета из политического шкафа, который до поры до времени так умело скрывал молодой коммунист-карьерист. То пресса узнаёт о том, что администрация Коновалова премирует высокопоставленных чиновников на миллионы бюджетных рублей, то происходят какие-то циклопические коммунальные аварии с отключением от теплоснабжения в морозы целых микрорайонов в одном из городов республики... То Коновалов продвигает на ответственные посты в исполнительной власти региона людей с неоднозначной репутацией, как это произошло в случае с кандидатурой на пост регионального уполномоченного по правам человека Марии Сивириной, которую федеральный омбудсмен не согласовал. Однако гораздо интереснее на данный момент представляется история вокруг предполагаемого уклонения действующего главы Хакасии от воинского призыва.

Скандал начал раскручиваться накануне, когда пользователи соцсетей в местных хакасских пабликах начали обсуждать детали уклонения от воинской службы нынешнего главы республики Валентина Коновалова. Согласно опубликованной информации, губернатор-коммунист в период с 2004 по 2013 год получал отсрочку от призыва, поскольку находился в статусе то студента, то аспиранта Хакасского госуниверситета. После того как годы учёбы закончились, Коновалов право на отсрочку потерял и должен был пойти отдавать долг Родине в Вооружённых силах РФ, чего, естественно, не сделал, попросту перестав реагировать на приходившие повестки. Так продолжалось в течение трёх призывных кампаний, а затем Коновалову исполнилось 27 лет и военкомат автоматически снял его с учёта и перевёл в запас. Тем не менее Коновалов за военным билетом так и не пришёл и был признан лицом, не прошедшим военную службу по призыву по не имеющим законных оснований причинам.

Собственно, именно это обстоятельство и приводится оппонентами и критиками Коновалова в качестве основания для отстранения его от должности главы региона. Дело в том, что по закону губернатором не может стать человек, не прошедший службу в рядах Российской армии без уважительных на то причин. Следует отметить, что местные журналисты дозвонились до военного комиссара Минусинска, который подтвердил, что Коновалов действительно в 2014 году считался уклоняющимся от мероприятий по призыву на военную службу. При этом признать его лицом, не прошедшим воинскую службу по неуважительной причине, может только призывная комиссия, на которую Коновалов, кстати, так и не явился.

Помимо чисто человеческого измерения всей этой ситуации, при которой неизбежны вопросы к личности возглавляющего регион человека, возникают и политические сомнения. Такое наплевательское отношение к исполнению своих гражданских обязанностей свидетельствует о том, что Коновалов вообще не планировал в своё время какую-то политическую или государственную карьеру. Если бы он имел такие планы, то, очевидно, не стал бы портить себе биографию, бегая и скрываясь от призыва. С другой стороны, выдвижение Коновалова на пост главы республики от КПРФ говорит нам многое и о самой партии, точнее — о жесточайшем кадровом голоде, который царит в её региональном отделении. Во всём рескоме партии не нашлось, видимо, ни одного человека с более подходящими биографическими данными, чем у Коновалова. Но и у того, как видим, немало тёмных пятен в прошлом. Интересно, а что же тогда в загашнике у остальных коммунистических "товарищей"?

Отсутствие законных оснований у Коновалова, позволяющих ему не проходить военную службу по призыву, вкупе с авральной ситуацией в экономике региона и жилищно-коммунальном хозяйстве может в перспективе привести выдвиженца компартии и к политическому краху. Глава государства имеет полное право в случае подтверждения этих фактов отправить главу Хакасии в отставку в связи с утратой доверия.

Интересно подчеркнуть и привычный уже для окружения Коновалова стиль реагирования на скандалы вокруг их шефа. Пресс-служба губернатора моментально выдала комментарии в духе "вы всё врёте", опровергая факты, не приводя, впрочем, каких-то контраргументов. Аналогичное поведение можно было наблюдать и в случае со скандалами вокруг премий вице-губернаторам и членам республиканского правительства. Понятно, конечно, что коммунисты, в свойственной им парадигме, вообще не умеют и не привыкли вести публичную дискуссию, но нельзя же так топорно отрицать очевидные вещи! Это просто выставление себя и своего начальника на всеобщее посмешище.