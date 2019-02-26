Обиженная Грудининым супруга лишила его карьеры политика

Сегодня депутаты городского совета подмосковного города Видное лишили директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина депутатских полномочий. Само по себе не ахти какое важное событие в текущей политической повестке — однако оно интересно именно своей подноготной. Дело в том, что Грудинин вылетел из депутатского кресла не из-за каких-то разногласий с властями или своей принципиальной борьбы за права избирателей, всё оказалось куда прозаичнее. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации, которую он подавал в 2017 году после избрания муниципальным депутатом. Причиной стала теперь уже экс-супруга Грудинина, которой он изменял на протяжении почти 7 лет, о чём сам же и признавался потом в комментариях журналистам. И вот Ирина Грудинина нанесла ответный удар, и довольно мощный.

Хочу напомнить, всплыл этот офшор в результате активных поисков адвокатов теперь уже экс-супруги Грудинина Ирины, которая подала на развод с ним после 30 лет совместной жизни в браке. Причиной такого решения стали вскрывшиеся неприглядные обстоятельства двойной жизни Грудинина — как уже отмечалось выше, он более семи лет вёл двойную жизнь, имея вторую семью, в которой росло двое детей. На публике тем не менее клубничный магнат вёл себе как образцовый семьянин. Очевидно, что Ирина Грудинина попросту не выдержала этого постоянного обмана и жизни супруга на два дома. Однако интереснее другое: после того как начался бракоразводный процесс, Грудинин сделал всё, чтобы превратить жизнь супруги в ад. Пользуясь своим служебным положением и фактически всевластием в совхозе, Грудинин начал планомерное уничтожение бизнеса своей жены, которая владела в посёлке совхоза небольшой парикмахерской.

А потом суд арестовал акции совхоза и начал процедуру раздела имущества. И вот на этом-то этапе и всплыл белизский офшор Bontro LTD, который Грудинин, кстати, не указал не только в своей депутатской декларации в Видном, но и в документах, поданных в ЦИК при регистрации кандидатом в президенты. Но удивительное дело, власть закрыла на это глаза — и Грудинина зарегистрировали. Впрочем, оно и понятно почему — он был выгодным для властей кандидатом, совершенно управляемым и подконтрольным.

Короче, пенять Грудинину надо самому на себя, ну и на свою алчность и желание жить, как какой-то восточный султан, с гаремом девиц и несколькими семьями. У видновских депутатов, вообще-то, и выбора другого не было: по результатам выявленных адвокатами в ходе бракоразводного процесса имеющихся у Грудинина иностранных активов и по представлению прокуратуры он и был лишён мандата. Сейчас Грудинин и его подпевалы будут рассказывать в СМИ о том, что его "убоялась" власть и лишила депутатского мандата. Но нужно помнить о том, что всё это наглая ложь, виноват в этом только он сам и его непомерная алчность, помноженная на бахвальство и желание унизить собственную супругу.