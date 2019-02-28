Больше санкций. Оппозиция выступает за экономическое удушение России

Обострение санкционной политики в отношении России со стороны части американского политического класса в значительной мере основывается в своей содержательной части на мерах, активно продвигаемых на Западе российской несистемной оппозицией. Долгие годы разного рода "форумы свободной России" и прочие подобные им эмигрантские организации продвигали на американских и европейских законодательных площадках санкционную повестку, проводя соответствующую "разъяснительную" работу. В этом ряду известный оппозиционный блогер Алексей Навальный не был пионером, однако за последние годы стал во многом фронтменом санкционного дискурса в рядах оппозиции.

Накануне, отчасти по причине перегрузки актуальной повестки международной тематикой, как-то затерялась новость о написанной Навальным для авторитетного американского издания Financial Times программной статье, в которой основатель ФБК обозначил ряд ключевых "хотелок" российской несистемной оппозиции относительно усиления санкций против руководства России. Навальный там долго распинается по поводу того, что санкции против госдолга не влияют на окружение президента Путина, зато бьют по простым россиянам. А вот если ввести санкции против членов семей "политических олигархов", живущих на Западе, то тогда вот режим и начнёт колебаться. Правда, не вполне понятно, каким образом можно аргументировать вмешательство в частную жизнь людей, которые являются объектами санкционной политики США.

Следует отметить, что Навальный по ходу заметки жалуется на то, что частичное снятие санкций Минфином США с российского алюминиевого гиганта "Русал" является мерой неправильной и "большим провалом". Тот факт, что санкции против группы компаний EN+ сказывались на производстве, рабочих местах и социальной инфраструктуре, завязанной на алюминиевые предприятия по всей России, Навального, судя по всему, не особенно беспокоит. Собственно, на этом примере видно, что все стенания Навального по поводу "несчастных россиян" — крокодиловы слёзы, ему нет никакого дела до реальных, а не вымышленных граждан нашей страны, которые могли бы пострадать от продолжительных и жёстких санкций против "Русала".

Предлагаемые же меры в отношении политического руководства России всё сильнее наводят на мысли о том, что звучащие в последнее время призывы из Конгресса США найти и обнародовать какие-то мифические "активы президента Путина и его окружения" являются частью скоординированной многолетней кампании по демонизации России, глашатаями которой выступает как раз несистемная оппозиция. Давайте соотнесём некоторые факты и поставим их в определённую политико-хронологическую парадигму. Не секрет, что за принятием первого в современности санкционного пакета против России (ещё до украинских событий и "крымской весны") — Акта Магнитского — стояли беглые российские олигархи и международные мошенники типа Ходорковского и Браудера. Точно так же долгие годы и бесчисленное количество слушаний в профильных комитетах Палаты представителей и Сената США были посвящены последствиям убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Если поискать в соответствующих разделах на сайтах таких организаций, как Атлантический совет, Центр стратегических и международных исследований и прочих вашингтонских "мозговых танков", мы обнаружим, что это именно российская несистемная оппозиция постоянно выступала за ужесточение санкций, готовила даже специальные списки людей из "окружения Путина", против которых потом вводились персональные финансовые ограничения со стороны США. В пользу этой версии свидетельствует и то, что отечественные оппозиционеры включали туда не просто высокопоставленных чиновников или предпринимателей, но и людей, у которых нет существенных активов, зато они лично неприятны несистемной "тусовочке" — например, ведущих общественно-политических ток-шоу на федеральных каналах.

Сегодняшние практически синхронно поступившие новости о рассмотрении в Конгрессе США резолюции по санкциям в связи с убийством Немцова и призывы раскрыть активы президента Путина просто дословно укладываются в обозначенную выше схему демонизации России. Цифры, рисуемые при этом чуть ли не на коленке, просто поражают воображение — беглые российские оппозиционеры на своих сходках говорят то о 100, то о 200 миллиардах долларов, принадлежащих чуть ли не лично Путину, не приводя, впрочем, никаких серьёзных аргументов.

Достаточно сказать, что, когда в 2017 году авторитетная (увы, в прошлом) британская газета "Таймс" выпустила свой очередной опус про то, что Владимир Путин является богатейшим человеком мира, она сослалась на такого "эксперта", как Станислав Белковский (обозреватель телеканала "Дождь"), который в "собственность" Путина просто записал все государственные нефтегазовые активы России. Собственно, после такого уровня, прости господи, "профессионализма" от финального отчёта американских конгрессменов можно ожидать и ещё более астрономических цифр и "чудесных открытий".

Впрочем, всё это не отменяет того факта, что российская несистемная оппозиция окончательно превратилась в какое-то сборище клоунов на подпевке у своих иностранных спонсоров, чьей единственной целью является провозглашение самых бредовых измышлений о нашей стране и политическом руководстве России.