Извращенцы от оппозиции. Можно ли развращать малолеток во имя победы "свободы"?

Нет ничего более мерзкого и противного в политической практике, чем попытка выставить ту или иную группу — особенно когда дело касается оппозиционного дискурса — в качестве заведомой жертвы коварных властей, которые только и озабочены тем, как найти минимально приемлемый для медийного использования компромат против "невинных" активистов.

Одним из наиболее ярких примеров стала попытка выдать за политическое преследование нашумевшее "педофильское" дело в отношении одного из активистов оппозиционного движения "Весна" в Санкт-Петербурге. Следует отметить, что сама история тянется вот уже почти месяц, а в конце февраля суд поместил в СИЗО подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего члена движения "Весна" Владимира Казаченко в СИЗО. Местные — да и многие федеральные — средства массовой информации довольно активно писали об этой истории, однако давайте всё же посмотрим на основные моменты этой крайне скандальной и показательной для понимания политического климата внутри оппозиционной "тусовки" ситуации.

Итак, подоплёка такова: в начале прошлого месяца при вскрытии одной из "закладок" с наркотическими веществами правоохранительными органами был задержан упоминавшийся выше Владимир Казаченко. Это само по себе уже должно демонстрировать, если можно так сказать, весьма необычные вкусы представителя одного из ведущих питерских оппозиционных движений. Но самое интересное начинается дальше. Сотрудники полиции обнаружили в телефоне Казаченко фотографии эротического содержания, на которых наш герой возлежал на кровати с двумя молодыми девицами, причём всё действо происходило под агитационным плакатом "штаба" Навального в Санкт-Петербурге.

К плакату и Навальному мы ещё вернёмся, а пока отметим, что одной из девушек (точнее — девочек) было на момент съёмки 14 лет, а это уже чистая 135-я статья Уголовного кодекса, её третья или четвёртая части — там уже как следствие и суд определят.

Казаченко отправили в СИЗО, и уже там ему предстоит объяснять сокамерникам, как так получилось, что он голый лежал в компании несовершеннолетней девочки. Диалог, думаю, получится весьма красноречивым, и активисту "Весны" придётся применить все свои ораторские способности — это не на митингах лозунги какие-то выкрикивать, тюремное сообщество за 135-ю статью спросит иначе.

Однако самое интересное начинается дальше: уже после того, как Казаченко был в конце февраля определён в СИЗО, на официальной странице "Весны" в соцсети "ВКонтакте" появляется заявление, согласно которому активист не виноват, так как "нет пострадавших", а всё дело является "политическим". Чтобы понять всю глубину оппозиционной мысли, дословно приведём отрывок из заявления:

— Мы считаем дело Владимира политическим, на что указывает, например, то, как дело освещается в провластных СМИ. Также за несколько дней до этого Вова снял побои, нанесённые ему сотрудниками полиции при задержании на нашей акции в поддержку Анастасии Шевченко, и собирался оспорить неправомерные действия сотрудников полиции. В "преступлении" Владимира Казаченко нет жертвы, от его действий никто не пострадал. В то время как публикация силовиками личных фотографий из материалов дела больше выглядит как преступление.

То есть факт развратных действий в отношении несовершеннолетней не опровергается, а в отношении предъявленных обвинений применяется довольно нелепый логический выверт, который можно кратко сформулировать как "после значит вследствие". То есть из того, что оппозиционного активиста задержали на месте приёма наркотической закладки и обнаружили у него фотографии эротического содержания с несовершеннолетними, что случилось после некоего предыдущего конфликта с правоохранителями, делается вывод о том, что задержан он был не за незаконные действия с наркотиками и развратные действия с несовершеннолетними, а якобы из-за конфликта с полицией.

Видимо, коварная власть сама заставляет молодых оппозиционеров, поддерживающих Навального, принимать наркотики и участвовать в педофильских оргиях. Тут, собственно говоря, остался всего один шаг до откровений Валерии Ильиничны про нейтронные облучатели и шапочки из фольги.

А если серьёзно, то история с арестом активиста "Весны" даёт возможность сделать несколько промежуточных выводов относительно оппозиционного сообщества.

Уж сколько писали то про любителей украинского Майдана и националистических "добробатов" среди сторонников Навального, то про откровенных жуликов и мошенников, которые неожиданно становились во главе его региональных штабов, то о махинациях в непосредственном окружении основателя ФБК. Но никаких — даже единичных — слов сожаления и попыток извиниться перед общественностью за этим не последовало. И это даже не какой-то хитрый план по рекрутингу извращенцев в массовое оппозиционное движение в стране, вовсе нет.

Секрет прост: там просто всем на всё наплевать. Ну посудите сами, кому какое дело, как там в клоунском шапито всё внутри устроено, если роли распределены, верхушка сидит на финансовых потоках и раз в месяц путешествует на моря, а остальное — до звезды, как говорится. В этой связи волнует разве что только один аспект: как обществу и государству сделать так, чтобы молодёжь не шла за этими постоянно возникающими политическими "крысоловами с их дудочками радикализма", столь любимого подрастающим поколением. Вот фундаментальная задача, которую предстоит решать в современном мире быстрых медиа и тотального господства протестного дискурса в соцсетях.