Время перемен. Почему Алжиру грозит "цветная революция"

В одноимённой столице Алжира уже несколько дней не утихают беспорядки, в которых пострадало уже около 200 человек. Люди выступают против выдвижения на новый срок действующего президента страны — Абдель Азиз Бутефлика. Сегодня протесты прошли перед зданием Конституционного совета страны, где действующий глава Алжира планировал зарегистрироваться кандидатом. По сообщениям СМИ, он был экстренно госпитализирован в Швейцарии. Эксперты поделились с Лайфом своим видением ситуации в этой стране.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов:

— Протестные демонстрации в Алжире направлены не против власти как таковой. Манифестации начались после объявления президентом намерения баллотироваться на пятый срок. Это и вызывает протесты. У большинства населения сложилось впечатление, что он не сможет продолжать руководить страной. В том числе и у ряда элит, поскольку он уже 20 лет у власти, ему 82 года, несколько лет назад он перенёс инсульт и теперь передвигается в инвалидной коляске.

В алжирском обществе сейчас преобладает мнение, что в силу обстоятельств, возраста и болезни у действующего президента нет сил на реализацию идей, которые могут помочь решить накопившиеся социально-экономические проблемы. Среди болезненных вопросов — безработица, достаточно низкий уровень жизни значительной части населения, а также нехватка жилья, то есть проблемы, которые затрагивают многие страны арабского мира. Манифестации проходят как раз в связи с этой ситуацией.

Здесь стоит напомнить, что Бутефлика, несмотря на недостатки — преклонный возраст и болезнь, — продолжает руководить страной, он не свадебный генерал: меняет членов правительства, производит перестановки в правоохранительных структурах и армии. Тем не менее возраст президента играет роль, хотя можно добавить, что речь идёт и о его клане. Существенную роль играет младший брат руководителя страны — Саид Бутефлика, который находится в тени.

Думаю, результатом протестов не станет появление очередной новой цветной революции и действующий режим устоит. Это скорее напоминание властям, что, возможно, нужно изменить такое решение — баллотироваться на пятый срок. Сейчас уже есть жертвы, СМИ приводят информацию о 183 пострадавших, полиция применяет силу. Это дестабилизирует ситуацию в Алжире, но не думаю, что дело дойдёт до смены режима. В Алжире сильная и многочисленная армия.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков:

— Действительно, Правительство Алжира очень возрастное. Люди надеются на реформы, которых нет, поэтому периодически выходят на улицы протестовать. Во второй половине апреля должны состояться президентские выборы, и в первую очередь молодёжь связывает с ними какую-то надежду на перемены. В Алжире прядка 70% молодёжи, то есть людей моложе 30 лет, и почти 29% населения моложе 15 лет. Безработица среди молодёжи составляет около 20%. Поскольку объявлено, что Бутефлика намерен побороться за кресло президента и в этот раз, молодое население страны понимает, что никаких изменений не будет. Именно поэтому люди выплёскивают недовольство на улицах.

В Алжире велика роль военных. В 1990-е годы страна пережила гражданскую войну, с тех пор консервативный режим ничего не хочет менять. Руководство пытается развивать страну, привлекать иностранные инвестиции, говорит о диверсификации экономики, но реальных изменений не очень много. Есть определённые трудности, связанные с тем, что общество расколото сразу по нескольким направлениям: подпольные исламисты, этнический фактор — племена. Причин для нестабильности в Алжире довольно много, и всё это сдерживается во многом благодаря жёсткой политике властей.

Причём государство располагает большими доходами от экспорта газа в Европу, но население недовольно, потому что большие деньги тратятся на армию. У Алжира большие региональные амбиции. Сохраняется постоянная напряжённость с соседним Марокко. В импорте Алжира российское вооружение составляет больше 60%, армия на 90% вооружена российским и советским оружием. Это наш крупнейший клиент в арабском мире и в Африке по закупке оружия. Алжир — экспортёр нефти и газа.

В социально-экономическом плане ситуация похожа на положение в Египте и Тунисе: много безработной молодёжи, сильные военные и жёсткий режим, который, скорее всего, подавит выступления. При угрозе стабильности людей просто разгонят, потому что режим очень серьёзно опирается на армию и спецслужбы. Революцию они там не допустят, но нестабильность возникнуть может.

К тому же нестабильность в Алжире сейчас невыгодна никому из внешних игроков. У Алжира достаточно хорошие отношения с США. По крайней мере явных предпосылок к тому, чтобы кто-то захотел этот режим свергнуть, нет, тем более что после "арабской весны" все понимают: попытки смены режима приводят лишь к тому, что активизируются исламские радикалы.

В Северной Африке уже есть филиал "Аль-Каиды" — "Аль-Каида в Исламском Магрибе". Если Алжир будет дестабилизирован, появится ещё один террористический хаб, потому что на юге государство граничит с Мали. Это зона Сахеля. Сахара и чуть южнее — место, где сейчас разгорается новый очаг джихадизма. Если вдруг Алжир вспыхнет, это будет очень опасно, потому что там легко может появиться новое ИГИЛ (организация запрещена в РФ. — Прим. Лайф).

Могу добавить, что надежды протестующих связаны с предполагаемыми изменениями в руководстве страны. Там наблюдается некоторая борьба между силовиками и технократами. Есть более консервативные силовики и менее консервативные, больше настроенные на реформы технократы. Они чуть помоложе, чем поколение, к которому принадлежит Бутефлика, люди 60-летнего возраста и старше. Поэтому если что-то в стране и будет меняться, это будет связано именно с переменами внутри руководства страны.

Россия заинтересована в сотрудничестве с Алжиром. Россия всегда против подобного рода смен режима. Смена режима должна проходить в рамках предусмотренной конституцией процедуры, то есть посредством выборов. Вариантов, что будет новая революция, нет. Возможны крупные беспорядки и столкновения с силовиками, но режим крепкий и просто так не сдастся. Ожидать, что в ближайший месяц или полтора произойдёт смена власти в Алжире, не приходится. Алжир — ключевой и давний партнёр. Ещё Советский Союз с сотрудничал с Алжиром с 60-х годов. Для новой России эта страна стала одним из первых крупных партнёров в арабском мире, потому что она начала активно закупать российское вооружение.