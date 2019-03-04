"Скотобаза" из хрущёвок. Кого чиновники из "Роскосмоса" считают быдлом

В некогда великом советском Минобщемаше, который эволюционировал в сегодняшний "Роскосмос", как показывают последние события, всё очень нездорово с технологическими заделами и элементарной эффективностью. Зато всё просто отлично с наличием в руководстве новоявленной "элиты", которая, поплёвывая свысока на соотечественников, считает их большую часть неотёсанным "быдлом" и полагает, что место им — на "скотобазе". Именно такие выводы можно сделать из реплик в одной из веток комментариев в "Фейсбуке", которые оставил Станислав Жарков. Скриншоты этих комментариев были опубликованы в телеграм-канале "Медиатехнолог". Из них видно, что "высокородный" господин Жарков является начальником департамента в госкорпорации "Роскосмос", а ранее занимал посты в юридических подразделениях целого ряда других крупных корпоративных структур.

Рассуждая о переселении жителей в рамках московской программы реновации, Жарков, в частности, отмечает, что "контингент из хрущёвок засрёт всё это за пару лет". Далее этот новоявленный представитель "белой кости", возомнивший себя, очевидно, представителем какого-то "нового дворянства", а людей вокруг — холопами, говорит о "скотобазе их хрущёвки", которая "бухает, колется, бросает мусор и орёт по ночам". Таким образом, перед нами буквально-таки дистиллированный образчик современного социального расиста, который делит людей на классы и страты только и исключительно по признаку их имущественного положения и места их проживания. Ну как тут не вспомнить все эти эпитеты про "низшие классы", которые так любили разные деятели из XIX века, типа Чезаре Ломброзо или Герберта Спенсера! Достойная смена социал-дарвинистам прошлого подрастает в руководстве ведомства Дмитрия Олеговича Рогозина — ничего не скажешь.

Интересно, а какие ещё меры может предложить начальник департамента в "Роскосмосе"? Может, например, стерилизовать этих недостойных люмпенов из хрущёвок или, как говорила нам недавно экс-супруга бывшего депутата Госдумы Южилина госпожа Столье, не пускать их на порог заведений, где развлекаются в тишине и покое близкого по имущественному положению круга достойные, так сказать, патриции наших дней? А может, вообще выселить всех жителей хрущёвок из столицы куда-нибудь подальше, чтобы не "бухали и не кололись". Проблема только в том, что, как показывает практика, в этих самых высших классах состоятельных людей, к которым себя причисляет Жарков, разного рода извращения и асоциальное поведение распространены чуть ли не чаще, чем в среде рядовых наших с вами сограждан. Власть и деньги, как известно, развращают, а при их избытке дают возможность совсем по-другому и в других объёмах кутить.

И, кстати, о социальном расслоении, и людях, проживающих не в самом удобном и комфортабельном жилье. В Москве государство как раз и старается кардинально улучшить для таких слоёв населения качество жизни. Тут и реновация, то есть предоставление в целом более высокого класса жилья для расселяемых москвичей. И развитие социальной и транспортной инфраструктуры. А вот глядя на Жаркова и "Роскосмос", в котором он занимает не последнюю позицию, хочется спросить: а что это ведомство сделало для улучшения качества человеческого капитала на своих многочисленных предприятиях? Не секрет, что люмпенизация начинается со стагнации на рынке труда и мизерных, не соответствующих квалификации доходов. На предприятиях "Роскосмоса" является нормой, когда инженерам платят по 20 тысяч рублей, а многие работники сборочных цехов, на которых монтируют спутники и ракеты стоимостью миллиарды рублей, получают и того меньше. Так, может, давайте сначала господа Жарков и его начальник Дмитрий Рогозин сделают так, чтобы российские инженерно-технические работники в одной из немногих остающихся ещё конкурентноспособными отраслей получали бы нормальные зарплаты, а потом уже рассуждали о "скотобазе из хрущёвок"?

Хотя, возможно, секрет кроется в том, что у Жаркова вся лента в "Фейсбуке" забита его восторженными отзывами об иностранных городах, которые он посетил. Вот, например, тут он признаётся в любви к Риму:

— Рим — мой любимый город из заграничных, а собор Святого Петра — самое впечатляющее из творений человеческих рук, которых я знаю. Как-то в заштатном магазине подарков я увидел репродукцию классической картины с изображением площади перед собором и толпой разодетых людей перед вереницей карет и почему-то залип, как будто это оригинал "Моны Лизы".

Интересно, сколько ещё таких "алмазов" в управленческой команде "Роскосмоса"? А ведь именно эта, как выразился Жарков, "скотобаза", то есть простые люди из старых панелек, и являются тем становым хребтом, на котором держится страна. Это они порой за мизерные какие-то копейки защищают, строят, лечат, обучают и работают на заводах. Без них не будет ни жарковых, ни рогозиных, ни вообще никого другого! И что-то очень неблагополучное творится внутри нашей государственной космической корпорации, если люди в её руководстве этого не понимают. Радует пока только одно: в России начинает-таки складываться реальное гражданское общество, которое довольно быстро персонажам, подобным Жаркову, предъявляет, так сказать, претензии. Топ-менеджер "Роскосмоса" на волне поднявшейся бури в соцсетях уже начал сдавать назад и даже в своём фейсбуке опубликовал извинения. Мол, и сам я из хрущёвки и от бытовых проблем устал. Но, честно говоря, в эти крокодиловы слёзы верится с трудом, всё слишком напоминает испуганный откат чиновника под давлением негативной медийной волны. Мне, честно говоря, думалось, что Жарков поступит по стандартной схеме, заявит, что его взломали некие "хитроумные" хакеры и опубликовали именно эту пару подленьких комментариев про "скотобазу". Ну что ж, пусть будет уроком другим, глядишь, в руководстве "Роскосмоса" решат отправить столь ценного кадра развивать, например, какой-нибудь региональный завод, подальше от Москвы. А то ведь "бытовые проблемы" в хрущёвке могут и замучить перспективного специалиста.