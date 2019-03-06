"Кормите детей сами". Как чиновники во Владимире решили сэкономить на школьниках

Кажется, процесс пробивания дна ответственными региональными чиновниками с их высокомерно-пренебрежительными высказываниями в отношении собственных сограждан только набирает обороты. Накануне отличилась руководитель департамента образования Администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая во время пресс-конференции сделала несколько довольно-таки резонансных заявлений, касающихся проблемы организации питания детей в школах. Так, по мнению чиновницы, обязанность по организации питания лежит на родителях учащихся, а государство (точнее — региональный бюджет) делает это исключительно по доброй воле, "помогая" муниципалитетам.

Беляева в ходе своего скандального выступления фактически оправдывает отмену бесплатных школьных завтраков, что-то там говоря про изменившиеся приоритеты и необходимость перенаправить средства на обеспечение безопасности школ. Это настолько несостоятельный аргумент, что нет нужды даже говорить о том, что во многих школах всё это "усиление безопасности" оборачивается на самом деле наймом очередного вахтёра под видом чоповца да монтажом тревожной сигнализации, которая в самый ответственный момент как раз-таки и не срабатывает. По сути, вся эта безопасность оказывается своеобразным "театром", лишь съедающим сотни тысяч бюджетных денег, не давая в реальности той отдачи, на которую местные власти или их кураторы на региональном уровне рассчитывали. Но, допустим, всё так и есть — приоритеты во Владимирской области чиновники расставляют именно так. Что же тогда? Голодным детям вместо завтрака утром покажут новенькие рамки металлоискателя и скажут, мол смотрите, дорогие ученики, вот где ваша каша с маслом и бутерброд?

Да, в законе нигде не сказано, что детей необходимо обеспечивать бесплатными завтраками. Но так в законе и много чего ещё не сказано. У нас, согласно Конституции, вообще-то социальное государство, и это именно обязанность государства — обеспечивать наилучшие возможности для развития человека, включая и такие меры, как бесплатное питание. Кстати, открою для госпожи Беляевой, а также для её начальника Сипягина, губернатора Владимирской области, один маленький секрет — нет ничего бесплатного, есть наши с вами налоги, которые идут на содержание и чиновничьего аппарата, и на школы, и на бесплатное питание.

Если вы, уважаемые владимирские чиновники, столь радеете за бюджетные приоритеты, то давайте, например, посмотрим на портал государственных закупок и увидим там, что депобр Администрации Владимирской области в прошлом году заказывал за 329 тысяч рублей некие услуги по "модернизации и технической поддержке информационной системы надзора и контроля". Или вот ещё такой госконтракт — "Доработка модуля "Электронный детский сад" ГИС ВО "РС Контингент" в части разработки мобильного приложения для обеспечения государственных нужд департамента образования Администрации Владимирской области". На это из бюджета Владимирской области было выделено 2,2 миллиона рублей, а контракт получила некая казанская фирма "БАРС-СПО". При этом никаких следов мобильного приложения в маркетах под Android или IOS обнаружить не удалось, так же как и, например, сайта фирмы разработчика мобильного приложения. Эффективность, как говорится, зашкаливает. А потом нам владимирские чиновники от образования будут на голубом глазу рассказывать про "приоритеты" и "дорогостоящее" школьное питание.

Интересно в этой связи отметить и вот что. Прошло уже довольно много времени с момента скандальных откровений Ольги Беляевой, однако никакой реакции от губернатора региона Владимира Сипягина общественность так и не услышала. Губернатора нет в публичном поле, он то ли пропал, то ли проблемы школьников, многие из которых в отдалённых районах области да ещё и из малообеспеченных семей, его попросту не волнуют. А может быть, Владимир Сипягин молчит потому, что он согласен с такой постановкой вопроса? Может быть, губернатор Владимирской области, также как и его подчинённая, решил, что выделять средства на питание детей не нужно, родители сами справятся, есть дела и поважнее?

Если это так, то у меня для господина Сипягина плохие новости. С самых высоких трибун уже не первый день звучат настоятельные призывы и даже требования (об этом говорил неоднократно и президент Путин!) к чиновникам о том, что необходимо прекратить вести себя с гражданами, как бояре с холопами. Если чиновник хочет оставаться в занимаемой должности и продолжать пользоваться доверием, то он просто не имеет ни морального, ни должностного права заявлять такие вещи, как госпожа Беляева. Все разговоры о "приоритетах", по результату которых следует ухудшение качества жизни в регионе, будут федеральным центром отслеживаться, и есть все основания предполагать, что кадровые выводы также не заставят себя долго ждать.