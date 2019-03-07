Тунеядцы и алкаши. Что думает волгоградский единоросс о своих согражданах

В полку "удивительных" в своей непосредственности персонажей из числа чиновников и депутатов накануне вновь появилось пополнение. Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил в ходе заседания по поводу принятия поправок в региональный закон о доплатах пенсионерам до прожиточного минимума, что низкие пенсии в 7−8 тысяч получают лишь "алкоголики и тунеядцы", а те, кто трудился всю жизнь, получают по 20 тысяч рублей и более. Всю абсурдность и несуразность ситуации дополняет тот факт, что средние пенсии в Волгоградской области составляют порядка 11−12 тысяч рублей, и, по логике депутата, подавляющая часть его же собственных избирателей как раз и являются какими-то отбросами и люмпенами, прямиком из социальных низов.

Какая-то кривая логика в словах Набиева, впрочем, есть, и связана она с тем, что он долгие годы работал в системе "Газпрома", возглавляя одну из региональных "дочек" корпорации, а до этого был директором завода. Естественно, в его мире, который на протяжении долгих лет был скукожен до паркетных кабинетов с ковровыми дорожками, жизнь простых работяг была какой-то досадной помехой, неинтересной аберрацией, в то время как "истинное" положение вещей говорило Гасану Набиеву, что пенсии у достойно трудившихся должны быть по 20 тысяч, а все остальные — это тунеядцы, которых по-хорошему надо бы, наверное, выпороть на сеновале да пристроить в стойло. Недаром во время своего теперь уже прогремевшего на всю страну выступления Набиев поминал советский опыт борьбы с тунеядцами. Сам же Гасан Набиев официально оказался миллионером: в 2016−2017 годах он заработал около 70 миллионов рублей.

И проблема-то тут на самом деле даже не в конкретном депутате, а в том, что значительная часть как исполнительной, так и законодательной вертикали наглухо оторваны от реалий страны, в которой они живут и которой пытаются управлять. В своё время ещё Андропов, помнится, говорил, что мы, мол, не знаем страну, в которой живём. Так вот это же можно сказать и о нынешних чиновниках и депутатах, которых, такое ощущение, что буквально прорвало в ненависти к простым людям и их простым, но от этого не менее важным заботам и проблемам. Определённую лепту, конечно, вносит кардинально изменившаяся информационная среда, которая не даёт этим высказываниям затеряться и выносит их на федеральный уровень, заставляя власть всё же пусть и со скрипом, но как-то реагировать на подобные эксцессы.

Кстати, про реакцию — в данном случае можно только похвалить единороссов и поставить им твёрдый зачёт по отработке темы. "Единая Россия" не стала бегать, как страус, и прятать голову в песок, не стала спускать всё на региональный уровень — с осуждением и дезавуированием позиции Набиева по поводу "алкоголиков и тунеядцев" выступило федеральное руководство, кейс Набиева будет рассмотрен на профильной партийной комиссии по этике. Всё это показывает, что власть и околовластные институты всё же учатся на ошибках и начинают понимать, сколь важно в сегодняшних политических и общественных реалиях давать чёткие и недвусмысленные оценки скандальным заявлениям своих коллег.