Нестандартная свобода. Как Светов зовёт на митинг против "изоляции" Рунета

Накануне пользователи мессенджера Telegram наверняка обратили внимание, что администрация сервиса синхронно разослала всем пользователям в России служебное сообщение с призывом прийти на митинг за "свободу" Интернета, который собирают в Москве либертарианцы под предводительством одного из своих вождей и идейных вдохновителей Михаила Светова. Всё это традиционное весеннее обострение каких-то тараканов в головах узкой группы политических сектантов под ничего не говорящим подавляющему большинству россиян названием "либертарианцы", наверное, не заслуживало бы внимания, если бы не несколько довольно принципиальных сущностных моментов, связанных с этим митингом.

Во-первых, поражает сама тематика протеста и заявленные темы мероприятия. Дело в том, что либертарианцы во главе со Световым митингуют против принимаемого Госдумой законодательства о контроле российского государства над ключевыми точками сетевой инфраструктуры. Тут важно отметить, что о какой-то цензуре или тотальном контроле за контентом речи нет — вопрос исключительно в том, чтобы при внешних шоках и дестабилизации (от которой в текущих международных реалиях нельзя зарекаться) Россия имела бы возможность обеспечивать функционирование Сети внутри страны. То есть государство как раз таки и занимается тем, чтобы у людей типа Светова были дома Интернет и те самые соцсеточки, через которые они собирают народ на митинг. С другой стороны, если либертарианцы выступают за минимальный уровень вмешательства государства в дела общества, то почему только против вмешательства государства российского? То есть тот факт, что Правительство США контролирует ключевые точки сетевой инфраструктуры во всём мире, Светова и Ко не заботит?

Таким образом, с чисто содержательной стороны протест абсурден и лишён смысла. Однако цель мероприятия (если не брать в расчёт конспирологию, согласно которой это всё Дуров тайком организовал), видимо, состоит в поддержании определённого уровня протестных настроений в столице и личном пиаре Михаила Светова. Тем не менее, если посмотреть на некоторые вехи, так сказать, его биографии и позицию по вопросу "возраста согласия", думается, что любой нормально мыслящий человек никаких дел с таким персонажем, как Светов, иметь не будет.

Лидер российских либертарианцев по крайней мере с 2006–2007 года известен как активный сторонник снижения возраста сексуального согласия, а также признавался в том, что имел отношения с 15-летней девушкой. В своих блогах, в частности на площадке "Живого журнала", Светов неоднократно признавался в своих эротических фантазиях и влечении к девочкам в возрасте не старше 14 лет — все эти факты довольно широко известны, и сам Светов в публичных дискуссиях это даже и не отрицает. Забавно, что сторонники Светова пытаются как-то выгородить своего лидера и мямлят что-то то про "эфебофилию", то про "гебефилию", что по сути является попыткой оправдать самую банальную педофилию.

Интересно тут отметить вот какой момент. Реакция представителей другого оппозиционного движения (речь идёт о питерской "Весне") на обвинения своего активиста в совращении несовершеннолетних была чуть ли не дословно аналогичной. Мол, всё это на самом деле ханжество, и, вообще, раз "пострадавших" нет, то и дела нет. Всё, точка, спать с несовершеннолетними оппозиционерам можно, расходимся. А все, кто думает иначе, тот наймит власти и пособник "кровавого режима".

Вообще, глядя на эту тусовку, испытываешь ощущение, что становишься свидетелем какого-то беззастенчивого жульничества. Сегодня, например, Светов и компания зовут людей на митинг за "свободу" Интернета, а потом выясняется, что это просто какая-то тусовка про "Телеграм". А завтра признающийся в педофильских наклонностях Светов позовёт народ на митинг в защиту гражданских прав, а окажется, что это тусовка за снижение "возраста согласия" и право заниматься сексом с детьми. Вот и думай, зачем оно всё это надо любому адекватному гражданину, пусть даже и настроенному протестно. Как бы потом стыдно не было, когда правоохранители, например, заметут очередного "оппозиционера" с наркотиками или "гебофильскими" фото на телефоне.