Кто следующий президент Казахстана? Дочь, соратник или снова Назарбаев

Лайф обсудил с экспертами вариант транзита власти от Нурсултана Назарбаева и возможных кандидатов в президенты.

Один из бессменных политических лидеров СНГ — глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента. Он заявил, что сохранит посты главы Совбеза и партии, а также останется членом Конституционного совета. По мнению экспертов, преемник Назарбаева будет наделён меньшими полномочиями, чем прежний глава государства, именно для этого годом ранее были проведены конституционные реформы. Основная власть останется в руках экс-президента, при этом новое руководство расширит экономическое сотрудничество с Западом.

Вопрос выборов, утверждают эксперты, ещё некоторое время останется открытым — будут ли они досрочными или состоятся в апреле 2020 года, впрочем, так же как и вопрос о том, кто на них пойдёт — и. о. президента Касым-Жомар Токаев, экс-президент или его дочь Дарига Назарбаева.

Кандидаты в президенты

Своё заявление Назарбаев сделал накануне весеннего праздника обновления Навруз 19 марта 2019 года в 19:00, что выглядит, по мнению экспертов, более чем символично. Судя по всему, это было запланированное решение, а объявлено о нём перед четырёхдневными праздниками для того, чтобы у общественности было время подумать и принять эту новость.

Дарига Назарбаева

Очевидно, что Нурсултан Назарбаев последовательно готовил транзит власти, коммуницируя с мировыми лидерами. Для этого он и совершил турне по США и Западной Европе вместе со своей дочерью, где она была представлена большому кругу политиков, заключил заместитель генерального директора Института национальных стратегий Александр Костин.

— Учитывая условия и традиции этого региона, её будут беречь и, что называется, "выращивать". В случае если она не пойдёт на выборы президента в 2020 году, в дальнейшем её могут избрать спикером парламента, где она приобретёт необходимый опыт, — полагает эксперт.

Нурсултан Назарбаев

Генеральный директор Центра по изучению постсоветского пространства Дарья Чижова отметила, что вопрос транзита власти в странах Центральной Азии многоаспектный.

— Для главы государства было важно не допустить "раздрая" элит. Кроме того, подобная схема даёт возможность протестировать имеющийся расклад политических сил в стране, — пояснила она.

Политолог добавила, что недавно Назарбаев сделал запрос в Конституционный суд страны о возможном прекращении своих полномочий, после чего объявил, что "досрочных выборов не будет". То есть, по её мнению, сохраняется возможность, что он сам пойдёт на выборы в 2020 году.

Касым-Жомар Токаев

— В Казахстане может быть использован сценарий, который был реализован в России 31 декабря 1999 года. Поскольку Токаев — проверенный игрок команды Назарбаева, то через полгода могут быть объявлены выборы и он будет легитимизирован как глава государства, — заявил в комментарии Лайфу профессор МГТУ им. Буамана Игорь Бочарников.

Мягкий транзит

Однако политолог Андрей Манойло полагает, что Назарбаев не готовится к выборам. По его мнению, подобная перестановка — это новый вариант схемы транзита власти, когда экс-руководитель государства сосредотачивает в своих руках контроль за силовым блоком и бюджетом государства, лишая прежних полномочий правительство и парламент.

— С учётом того что Назарбаев теперь наделён огромными полномочиями, согласно конституционной реформе, Совет безопасности Казахстана, вероятно, станет основным центром принятия решений в государстве. Экс-президент сохранит полноту своей власти и способность влиять на все политические процессы в республике, — предположил Андрей Манойло.

При этом, по его словам, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, то возлагаться ответственность будет на нового президента. Как и за предстоящую борьбу с усилением террористической угрозы со стороны выходцев из ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ решением Верховного суда. — Прим. ред.). А глава Совбеза — невыбираемая должность, и это, по мнению эксперта, — совершенно идеальная формула транзита власти.

"Вестернизация" экономической политики

Формат многовекторной политики, сформированный Назарбаевым, будет использоваться и далее. Он предполагает продолжение сотрудничества с Россией в важных интеграционных проектах. В то же время стоит ожидать, что Казахстан расширит экономическое сотрудничество с американскими и европейскими компаниями, полагают эксперты.

— Сотрудничество с Западом будет расширено в нефтегазовом секторе, в вопросах взаимодействия Казахстана и США по вопросам Каспия, — полагает профессор МГТУ им. Буамана Игорь Бочарников.

В качестве последнего аналогичного прецедента среди республик СНГ он вспоминает трансформацию политических взглядов и экономического сотрудничества в Армении.

— Отношения России и Казахстана будут продолжать развиваться как в сфере евразийского направления (ЕврАзЭС), так и в вопросах сотрудничества в рамках ОДКБ, в сфере противодействия угрозам терроризма и в других интеграционных проектах, — отметила в комментарии Лайфу Дарья Чижова.

Согласно указу, который Нурсултан Назарбаев зачитал в эфире местного телевидения, действующий президент прекращает свои полномочия с 22 марта и они переходят к спикеру сената парламента Касым-Жомар Токаеву с момента принесения им присяги.

Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года (СССР). В декабре 1991-го он возглавил уже независимую республику. А в 2015-м был переизбран на пятый срок, который должен был истечь в апреле 2020 года. В июне 2018 года Конституционный суд страны закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности республики.