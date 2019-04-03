Сценарии апокалипсиса. Зачем НАТО провоцирует войну в Чёрном море?

Политолог Дмитрий Родионов — о действиях западного альянса, который готов обрушить мир и ввергнуть его в ядерную войну.

НАТО — безумный игрок, который в попытках лишить Россию влияния по всему миру ставит человечество на грань ядерной войны. В альянсе уже не скрывают того, что готовятся к открытому военному противостоянию с Россией, всеми своими действиями демонстрируя, что готовы на всё, даже если это грозит превращением Земли в ядерное пепелище. Подобное неадекватное поведение на самом деле может превратить любой локальный инцидент в повод для третьей мировой войны.

Уже известно, что альянс готовит пакет мер против России в Чёрном море. Их содержание не раскрывается. Кто-то махнёт рукой: да что они там могут ещё придумать? Например, могут нарастить присутствие, да и то — в пределах, допускаемых Конвенцией Монтрё. Надеются напугать? Сами же первыми будут улепётывать, на ходу стирая штаны, как команда "Дональда Кука" в 2014-м.

Но давайте не будем спешить отмахиваться. Американцы чётко ставят задачу — ответить на "вызовы в регионе".

Вызов в Черноморском регионе для них один — присутствие России и её флота. Идеальным с их точки зрения было бы, чтобы России вообще там не было, но она появилась ещё до появления на карте США, так что с этой данностью приходится мириться. Но с чем они никак не могут смириться, так это с тем, что у России есть Крым, на который они сами разевали рот, устраивая переворот в Киеве.

Такое забыть и простить они не могут. И дело не в Украине, защитой интересов которой они прикрываются. Им неважно, будет ли Украина как-то присутствовать в Чёрном и Азовском морях. Они хотят сами там присутствовать. Поэтому не стоит наивно полагать, что они прекратят туда лезть.

Несмотря на то что Россия контролирует Крым и имеет там наиболее мощный флот из всех причерноморских государств, численное преимущество среди этих государств — в пользу НАТО. Всего таких стран шесть: Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия. Из них три — уже в НАТО, а две — стремятся в альянс и в любом случае будут играть на его стороне. Мы не просто в меньшинстве, мы одни против всех.

Что они нам могут сделать? Создать постоянную эскадру "для сдерживания России"? Её прообраз уже вырисовывается на совместных учениях, для участия в которых корабли НАТО на прошлой неделе зашли в Чёрное море.

Впрочем, если говорить об угрожающем присутствии, единственный, кто способен его создать из причерноморских государств, — это Турция. Говорить об опасности болгарского флота или румынского, а тем более — украинского, смешно.

С Турцией у нас очень динамично развивающиеся партнёрские отношения, в том числе в сфере ВТС, а вот отношения Анкары и Вашингтона, напротив, не ладятся, так что можно рассчитывать на то, что Турция поддержит союзников чисто символически и ни в какие провокации ввязываться не будет.

Понятно, что основную лямку тут придётся тянуть самим США. Но они связаны по рукам и ногам Конвенцией Монтрё, которая не только запрещает военным судам нечерноморских стран находиться там больше 21 дня, но и ограничивает их тоннаж.

На днях один крымский депутат в качестве реакции на заход натовской эскадры предложил изменить Конвенцию Монтрё, чтобы уменьшить разрешённые сроки пребывания чужих кораблей. Однако, видимо, он не очень внимательно читал текст документа, в котором сказано, что для его изменения необязательно согласие всех стран-участниц, достаточно трёх четвертей.

Иными словами, если США захотят пересмотреть конвенцию, они легко сделают это простым большинством. Вопрос — смогут ли они убедить Турцию, но и без неё две трети у них есть.

Что тогда? А тогда мы получаем в Чёрном море авианосцы и атомные подлодки США и не на три недели, а постоянно.

Многие эксперты уже успели заверить, что американцы на провокации в Керченском проливе не пойдут, сколько бы там Киев ни обещал повторить свой рейд с участием США. Просто потому, что можно не признавать пролив российским де-юре, но нельзя не признавать де-факто.

А де-юре с 1 апреля прекратил действовать "Большой договор" между Россией и Украиной, на основе которого был заключён ряд других двусторонних соглашений, в том числе — о статусе Азова, подразумевающий необходимость согласия двух стран на проход чужаков. Разрыв договора формально даёт США основание не спрашивать согласия Москвы на заход в акваторию.

Можно рассчитывать на то, что у них хватит мозгов понять, что России всё равно, кто будет пытаться нарушить ее границы: хоть украинская лодка, хоть американский эсминец — она будет жестко пресекать такие попытки. Мы на это всегда рассчитываем, как и в случае с разрывом ДРСМД, наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе и постоянных тревожащих полётов их бомбардировщиков у наших границ. Всегда рассчитываем, что если и повторится Карибский кризис, то в последний момент возобладает инстинкт самосохранения и здравый смысл.

Но эти расчёты — не более чем русская рулетка. А что если не возобладает? Если у кого-то сдадут нервы, и локальный инцидент в Чёрном море станет преддверием большого апокалипсиса? Ведь даже инцидент с "Дональдом Куком" их ничему не научил, раз они готовы и дальше играть с огнём.

Это хорошо, что у них тогда вышла из строя электроника, а если бы не вышла? Если бы они пальнули с перепугу? А что если они всерьёз сунутся в Азовское море, будучи уверенными, что русские, испугавшись мировой войны, не будут стрелять? А ведь мировая война может начаться как раз от одного случайного или не очень выстрела, и потом уже трудно будет разобраться, кто первый начал, кто был прав, а кто нет. Возможно, что уже просто некому будет разбираться.