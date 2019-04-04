70 лет беспредела. Страны, где НАТО натворило бед

На какую ложь и подлоги с готовностью шли страны — участницы Североатлантического блока, чтобы развязать войны, — в материале Лайфа.

4 апреля 2019 года исполняется 70 лет блоку НАТО, ответственному за военные конфликты, потрясшие мир после падения Советского Союза. Бомбардировки Югославии, Афганистана, Ливии унесли жизни десятков тысяч человек. А выжившие, среди которых сотни тысяч раненых, увидели, как применяют запрещённое оружие: снаряды с обеднённым ураном и кластерные бомбы. Первоначально НАТО или его участники уличали "наказанные" ими страны в преступлениях. Однако время показало, что вмешательство блока всегда приводило к увеличению числа погибших и часто — к эскалации конфликтов.

Смерть Югославии

Жуткая арифметика операций НАТО: поводом для бомбардировок Югославии весной 1999 года стал инцидент в деревне Рачак, где сербские войска расправились с 45 косовскими сепаратистами. Последовавшие удары по Белграду, Нови-Саду, Нишу унесли жизни 5700 человек, оставив изувеченными не менее 7 тысяч. Для многих худшее было ещё впереди. Использование снарядов с обеднённым ураном, запрещённого оружия, привело к росту онкологических заболеваний в Сербии и Черногории.

Дипломатическая подготовка к самой печально знаменитой операции НАТО продолжалась более года. Белград тщетно указывал на преступления косовских сепаратистов, ответственных не меньше, чем югославские военные, за разгоревшийся конфликт. В альянсе не хотели слышать и о суверенитете над мятежными окраинами, которым по международному праву обладал Белград. А когда дело дошло до этнического размежевания, то солдат альянса разместили на границе Косова таким образом, что населённая славянами часть края оказалась отрезана от остальной Югославии.

Национальное унижение сербов произвело переворот в мировой политике — США и НАТО не только праздновали победу, но и меняли правила игры. В Вашингтоне заговорили о "странах-изгоях", с которыми стоит говорить на языке силы, а на сербов указывали в качестве первого примера.

Афганистан

Война в Афганистане стала самой затяжной в истории НАТО. Она длится уже 18 лет. И складывается неудачно: талибы, поначалу отступившие, отбили до четверти потерянных территорий. Вдобавок ко всему в Афганистане появились свежие исламисты из ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ), на войну с теми и с другими США потратили астрономическую сумму в 2,4 триллиона долларов.

35 тысяч человек погибли, более 500 тысяч стали беженцами. Таков итог противостояния с талибами, которых США обвинили в содействии атакам на Вашингтон и Нью-Йорк. Исламские террористы оказались для НАТО крепким орешком.

Ирак

Война в Ираке, шедшая параллельно, обернулась для США ещё большей неудачей. Официально НАТО не участвовало в конфликте, но среди стран, отправивших войска на помощь американцам, — много натовских. Свергнув в 2003 году президента Хусейна, США не стали для жителей Ирака героями. Череда конфликтов, развернувшихся сразу после их вторжения, унесла жизни ни много ни мало 460 тысяч человек. Хуже того, раздражение против американцев вылилось в рост радикального ислама, худшими представителями которого стали игиловцы. Примечательно, что лидер террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади, прославившийся своими жестокостями, до американской интервенции вёл мирную жизнь при правлении Саддама Хусейна.

Ливия

Не справившись с хаосом в Ираке и в Афганистане, НАТО вторглось ещё в одну страну мусульманского мира — Ливию. И хаос следовал за ним по пятам. В 2011 году альянс помог свергнуть главу страны Муаммара Каддафи, обвинённого в подавлении внутренних волнений. Поводом для вторжения стала гибель нескольких сотен манифестантов. Его итогом — убийство более пяти тысяч человек в ходе полномасштабного внутриливийского конфликта и не менее трёх тысяч убитых в годы, последовавшие за свержением Каддафи. Эти цифры называют заниженными: предполагается, что жертв может быть десятки тысяч.

Гражданское противостояние продолжается в стране до сих пор. Власть оспаривают конкурирующие правительства, не способные договориться о дате выборов. В песках Сахары прячутся исламисты, готовящие для Ливии ещё худшее будущее — судьбу фундаменталистского эмирата. Из-за экватора в страну устремились нелегальные мигранты. Их появление использовали для возрождения рабства. На незаконных невольничьих рынках в неконтролируемых никем частях Ливии можно безо всяких проблем стать собственником "живого товара" — при этом видеозаписи преступных сделок свободно распространяются в Интернете.

Со временем неудачу ливийской интервенции признали в Лондоне и Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну против Каддафи "ошибкой", а комиссия британского парламента сочла основания для вторжения недостаточными.

Сирия

Вполне вероятно, осознание ливийской катастрофы способствовало предотвращению ещё одного вторжения, на которое в НАТО всё-таки не отважились. Речь о Сирии, которую с 2013 года обвиняют в применении химического оружия. На фоне сомнений — а они возникают в связи с операциями НАТО всё чаще — премьер Великобритании Гордон Браун поставил вопрос на голосование.

Парламент Соединённого Королевства высказался против вмешательства в дела Сирии силой оружия. Под влиянием Лондона засомневался в своих планах и тогдашний президент США Барак Обама. К переговорам подключились российские власти. При посредничестве Владимира Путина в 2013 году заключили договор, позволивший избежать бомбардировок.

В 2017 и 2018 годах к теме ударов по Сирии возвращались снова. США нанесли их, но ограничились точечными атаками. Одновременно Вашингтон продолжил вывод своих войск из других стран Ближнего Востока. Однако научились ли чему-то США и НАТО на своих ошибках, покажет лишь время. По крайней мере, официально в альянсе до сих пор не жалеют ни о чём.