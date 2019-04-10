Эффект Серебренникова? Почему Госдума упростила закупки в сфере культуры

Лайф разбирался, как реагируют на новые поправки к закону деятели культуры, и не стало ли дело "Гоголь-центра" и его режиссёра Кирилла Серебренникова одной из причин изменений в законодательстве.

Госдума упростила работу российских театров, музеев и филармоний. Принятые парламентом поправки к федеральному закону (ФЗ-44) позволят государственным учреждениям культуры увеличить суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, смягчены требования к закупкам за счёт пожертвований и благотворительных взносов. Напомним, внесение поправок в законодательство о закупках инициировал президент России Владимир Путин.

Отныне организациям культуры не придётся иметь дело с утомительной бюрократической волокитой, экономить на необходимом реквизите и в обязательном порядке приобретать услуги поставщиков по самой низкой цене, что часто сказывалось на качестве театральных постановок и на организации выставок и концертов. По мнению экспертов, на внесение поправок повлияли не только жалобы именитых деятелей культуры и плодотворная работа парламентариев, но и актуальная повестка. На фоне принятия закона идёт расследование дела "Гоголь-центра".

Закон ФЗ-44

Закон о контрактной системе в сфере закупок, принятый в 2013 году, — давняя мишень для критики депутатов различных фракций. Его слабая сторона — негибкие нормы, регулирующие расходование денег. В тексте указан потолок трат, которые может себе позволить учреждение культуры при закупках. Но не учтена инфляция, из -за которой выполнять предписание закона уже давно стало невозможно.

— По сути дела, всем была необходима индексация. И мы её провели. Максимальная сумма закупки у одного поставщика для учреждения культуры составит теперь 600 тысяч рублей, а годовой объём — 30 миллионов, — рассказала в интервью Лайфу председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По словам депутата, новые цифры, заложенные в закон, устраивают всех, включая Александринский театр в Петербурге и Большой театр в Москве, чьи расходы выше прочих.

Закон стал более гибким в отношении сроков. Театры получили право совершать закупки без проведения конкурсов. Это значит, легче становится восполнить поломку реквизита, если непосредственно перед постановкой, презентацией или выставкой выясняется, что он не годен.

В театральном сообществе Лайфу рассказали, что для учреждений культуры важно иметь дело с проверенными поставщиками. Ранее закон противился образованию таких устойчивых связей. Театрам и музеям предписывалось закупать услуги на конкурсной основе, исходя из принципа экономии бюджетных средств. Результат разочаровывал многих: за счёт меньшей стоимости услуги оказывались очень низкого качества. Поправки, внесённые в ФЗ-44, позволят обойти эту проблему.

— По поводу предметов искусства: это хорошо, что больше не требуется обосновывать их покупку. Это была тупиковая ситуация. Ведь бывают случаи, когда режиссёр просто видит так, а не иначе, и как быть? — рассказала Лайфу директор Малого театра Татьяна Михайлова.

Кто продаст театру вешалку

Внесение поправок в законодательство не означает, что театры получат больше денег. Скорее, те средства, которые уже заложены бюджетом, можно будет гибче и целесообразнее расходовать, исходя из задач труппы.

— Как только закон будет подписан президентом, театр сможет закупать у единственного поставщика товары и услуги на сумму значительно большую, чем сегодня. Все творческие процедуры — выбор артистов, сценаристов, режиссёров — будут проходить без обоснования максимально-минимальной цены госконтракта. И сценическое оборудование можно будет покупать без конкурсной основы, что не менее важно, — сказал Лайфу директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Однако, как надеются в театральном сообществе, денег у учреждений культуры, возможно, всё-таки станет больше. Поправки в законодательство облегчают получение частных пожертвований. Оставаясь в государственной собственности, учреждения культуры получат право принимать деньги со стороны, если цель дарения — проведение необходимых организации закупок.

Дело Серебренникова

— Либерализация закона связана, по моему мнению, с общим экспертным настроем, который деятели культуры смогли донести до верховной власти. Это результат работы лоббистов, а дело Кирилла Серебренникова к этому отношения не имеет, — сказал Лайфу политтехнолог Алексей Мухин.

С ним не согласен политолог Алексей Мартынов, который считает, что актуальные для общества вопросы должны решаться.

— Любое громкое дело, как дело "Гоголь-центра", так или иначе становится опытом, который должен отражаться в совершенствовании современного законодательства. В деятельности "Гоголь-центра", которая стала причиной судебного разбирательства, есть логика. И есть логика в законе, но она должна меняться, исходя из реального опыта нашей жизни, — отметил Мартынов.

Эксперты полагают, что изменения в законодательстве, с одной стороны, упростят жизнь деятелям культуры, но в то же время они не способны поставить на контроль общества вопросы качества интеллектуального труда, его оплаты и даже морали.

— Я не думаю, что изменения в ФЗ-44 сделают систему госзакупок более прозрачной. Сам продукт остаётся непонятным: как оценивается интеллектуальный труд? Как устанавливаются зарплаты артистам или режиссёрам. Непонятно, как распределяются деньги. После того, как в сфере культуры появился ряд уголовных дел, связанных с госзакупками, определённые группы пролоббировали эти изменения в федеральный закон. Очевидно, что поправки ослабляют контроль госзакупок в сфере культуры, что повлечёт за собой рост коррупции и теневых сделок, — заявил Лайфу глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его мнению, культура влияет на общество, в первую очередь — на подрастающее поколение, но по большому счёту вопросом оценки качества интеллектуального труда деятелей искусства в России никто не занимается.