Чёрный пиар Киева. Зачем Порошенко перешёл на угрозы

Лайф вместе с российскими и израильскими экспертами разбирался, как повлияет на выборы "убитый" кандидат.

В четверг в Сети одновременно с выходом рекламного ролика главного оппонента Петра Порошенко появился второй ролик-близнец, который политтехнологи отнесли к чёрному пиару. В видео вмонтированы кадры, как грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Лайф пообщался с известными израильскими и российскими экспертами, чтобы разобраться, как действуют медиакиллеры и чёрные пиарщики, насколько оправданны такие "повороты".

Напомним, 4 апреля в украинских СМИ появилась информация, что Пётр Порошенко пригласил работать в свою команду политтехнолога из Израиля Мойшу Клюкхарта. Об этом написали украинские блогеры со ссылкой на сообщение в соцсети Михаила Саакашвили.

Пользователи соцсетей не сомневаются в причастности команды Порошенко к скандальному видеоролику. На это указывает то, что ролик появился в аффилированном с ним телеграм-канале. Кроме того, его активно репостили поддерживающие Порошенко блогеры и лидеры мнений.

Российский политтехнолог Евгений Минченко заявил Лайфу, что, по его мнению, делать такие ролики — "откровенная глупость".

— Получается, что действующий президент угрожает своему оппоненту убийством. Это просто жест отчаяния штаба проигрывающего кандидата. Я не знаю, кто это придумал, но могу оценить эффективность подобного рода технологии как негативную для запустившего кандидата, — сказал Минченко.

Политолог Авигдор Эскин в ходе беседы с корреспондентом Лайфа отметил, что знаком с Мойшей Клюкхартом. По его мнению, он не является чёрным пиарщиком.

— Выпуск такого ролика — пиар-трюк от отчаяния. Ничего больше и сказать нельзя. Такое начинается, когда все патроны израсходованы. Против Зеленского сложно вести чёрную пиар-кампанию. Он открыт, не выдаёт себя за кого-то другого, вызывает симпатию людей на человеческом уровне. Единственное, что штаб Порошенко может разыгрывать в этой кампании, так это отсутствие необходимого опыта. Но на это можно ответить, что лучше не иметь никакого опыта, чем такой, какой есть у Порошенко, — сказал Эскин.

Он пояснил, что в рамках предвыборной кампании "всё, что сделает Клюкхарт, будет провальным, невзирая на его огромный опыт". На Украине, на его взгляд, политтехнолога из Израиля "ждёт фронтальное поражение, ему нечего показать хорошего" о своём клиенте.

— Могу привести много примеров кампаний, которые он успешно провёл. Например, он стоял у истоков создания партии "Еврейский дом" в Израиле, работал в Австрии, Румынии и совсем недавно очень успешно — в Грузии, когда не позволил победить ставленнику Саакашвили, — добавил он.

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми рассказал Лайфу, что он ничего не слышал о работе такого технолога в Израиле, где два дня назад завершились выборы.

— Об этом человеке в медийном пространстве Израиля почти ничего не известно. Бывают случаи, когда специалисты по выборным технологиям работают в другой стране по найму — в Румынии, на Украине, в Латинской Америке. Я не видел этот ролик, но считаю, что сама система тех или иных видео относится к обычной, но грязной работе. Соглашусь, что такой ход выглядит неумно, — сказал Кедми Лайфу. — Подобное провокационное видео стоит выкладывать в Сеть в последние минуты перед голосованием, когда уже нет времени ответить, его эффект сработает через несколько часов, когда выборы уже идут.

Делать это за две недели до самих выборов, по его словам, непрофессионально. Поскольку последует "опровержение, а те люди, которые их распространяли, сядут в лужу — слишком короткий эффект даёт эта технология".

— Если сразу после размещения той или иной информации провести опрос общественного мнения, станет ясно, что эффект такое действие будет иметь отрицательный. Очевидно, что люди, которые выложили этот ролик, просто не понимают аудиторию, с которой работают, — отметил Яков Кедми.