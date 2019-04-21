Украина меняет президента, но не политический курс

Лайф изучил предварительный расклад второго тура украинских выборов и ждёт продолжения этой "мыльной оперы".

Предстоящие выборы уже почти полностью утратили интригу. Их результаты предсказуемы почти на 100%. И дело тут даже не в социологических опросах, согласно которым Владимир Зеленский почти в три раза опережает своего конкурента. Хотя и в них тоже.

На Украине реализуется сценарий якобы демократического перехода власти от одного лица, скомпрометировавшего себя и вызывающего эмоциональное отторжение у большей части населения, на другое — новое, свежее, свободное от обременений в виде ненависти граждан.

Победа Петра Порошенко, нарисованная с помощью административного ресурса, гарантированно парализовала бы систему государственного управления. Сквозь толщу огромного количества людей, посчитавших такой итог грандиозным обманом, никакие сигналы сверху не имели бы шанса пробиться. Население стало бы одним многомиллионным саботажником, игнорирующим государственную власть и её указания. Этот корабль, оставшись без руля и ветрил, быстро поплыл бы на скалы навстречу собственной гибели.

Он и без того движется в указанном направлении, но с приходом на высшую должность новой фигуры на некоторое время ситуация выправится и стабилизируется.

Несостоявшееся государство ещё какое-то время сможет держаться на плаву. Это наилучший вариант для тех, для кого Украина является инструментом связывания России — путём поддержки на её границе не затихающего в течение пяти лет военного конфликта.

Истинные владельцы контрольного пакета акций акционерного общества "Антироссия" свой выбор уже точно сделали. И это куда важнее предпочтений избирателей. Американский посол на Украине Мэри Йованович, комментируя социологические данные, заявила, что ожидает "безопасных и справедливых выборов". Ясно, что 72% определившихся с выбором и намеренных прийти на участки избирателей против 24% таковых у Порошенко — это неизбежная, как восход солнца, победа шоумена. Это и называется "справедливые" выборы.

Что же касается "безопасности", то этим термином американский посол маркировала запрет на любые форс-мажорные варианты. То есть Вашингтон категорически лишил Порошенко права ввести для переноса выборов военное или чрезвычайное положение.

Проблема ещё и в том, что чиновники среднего и низшего звена, а кое-где и областного уровня, ещё месяц назад совершили массовую измену, перейдя на сторону Зеленского. Об этом красноречиво свидетельствуют 9% голосов, набранных Порошенко в Одесской области по итогам первого тура. Это абсолютно реальная цифра. Губернатору ничего не надо было делать — только помешать вбросу голосов и подкупу избирателей, что он и исполнил в лучшем виде. За что, правда, поплатился должностью.

Чуть больше действующий президент собрал в Херсонской и Николаевской областях.

Русскоязычная Украина своим голосованием выразила отношение к нацистскому концепту, который президент агрессивно продвигает во внутренней политике с момента своего избрания.

Но не только русскоязычная. 15% в целом по стране — это катастрофа. Украина устала от войны, нищеты, коррупции и галопирующего убожества во всех сферах жизни.

Ожидать, что политический курс украинского государства после победы Зеленского претерпит какие-то изменения, — это значит не понимать, как сформирована вся система вещей в этой лишённой субъектности стране.

Очевидно, что криворожский шоумен поднимает ставки. На Минских соглашениях тем самым он ставит окончательный крест. Порошенко хотя бы теоретически допускал амнистию для сепаратистов и предоставление Донецкой и Луганской областям особого статуса после перехода российско-украинской границы под контроль Киева. Зеленский категорически отверг саму эту возможность.

Кураторы фаворита президентской гонки явно решили, что его победа придаст государству необходимую стабильность, а значит, конфликт на юго-востоке Украины можно без проблем переводить в ещё более острую фазу. Это не обязательно означает возобновление боевых действий в масштабах 2014–2015 годов, но очень похоже, что негативное восприятие Донбасса как марионетки Москвы при новой власти станет ещё более бескомпромиссным.

Что-то похожее на интригу сохраняется лишь в двух вопросах: удалось ли Порошенко выторговать себе в американском посольстве гарантии безопасности и как быстро сдуется его партия до непроходных в парламент процентов?

Вряд ли американцы отдадут Петра Алексеевича на расправу молодому и хищному актёру. Не забывая, естественно, про собственный интерес в политике, он полностью следовал в фарватере, проложенном для него заокеанскими начальниками.

А вот с парламентскими выборами произойдёт та же самая штука, что и с президентскими. Блок Петра Порошенко не наберёт необходимых пяти процентов и будет вышвырнут из политического пространства, тогда как партия Зеленского "Слуга народа" с триумфальным результатом возьмёт приступом Верховную раду. Очень неплохие шансы на высокий процент голосов у условно прорусских Оппозиционного блока и партии "За жизнь".

Но это уже следующая серия, давайте дождёмся конца предыдущей.