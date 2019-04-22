Почему все поставили на Зеленского и чего теперь ждать России

Пока в Москве начали закусывать крымское шампанское киевским салом на радостях, что выборы закончились, Лайф решил пробежаться по основным вопросам украинской политической современности.

Неполитик, играющий по другим правилам

Самый главный вопрос — как получилось, что молодой неполитик Владимир Зеленский вдруг становится президентом Украины?

Та власть, которую олицетворяет Пётр Порошенко, стала немодной: тяжёлая, пахнущая советскими коридорами, обременённая бесконечными коррупционными скандалами и боевыми действиями на русскоговорящих территориях страны. Нелепая, как бегемот на суше.

Под конец президентства Порошенко уже никто не может сказать, куда именно власть ведёт страну и почему элита, бесконечно говорящая про какую-то войну с Россией прямо на подступах к Кремлю, в то же время бесконечно гребёт деньги лопатой на торговле с этим самым агрессором. От этого съедет крыша у кого угодно. Оратор из Порошенко тоже как из кизяка ракета, но, к сожалению, он ещё и любит поговорить. И все уже запутались в его текстах, из которых здравомыслящий человек может понять примерно ничего.

Он продукт вполне определённой политической тусовки, и сегодня эта тусовка проиграла вся. Они мыслили по-старому, жили по-старому, рука мыла руку, и все привыкли к власти телевидения.

Владимир Зеленский украинского народа — это плевок в свод правил людей, которые живут телеэфирами, думают сливами информации и считают за счастье дружить и тусить с хозяевами высоких кабинетов. Оказалось, что можно получить лидерство на национальных выборах, полностью проигнорировав всю эту публику.

Владимир — мужчина молодой, живой, хитрый и артистичный. Он гораздо более понятен молодёжи, которая выросла при старой власти, потому что та власть была противна априори. Молодёжь не хочет в Дебальцево на танке, она хочет в Европу. А ещё танцевать и смартфон. На вид Зеленский именно такая власть, чтобы потанцевать. Хотя, может быть, совсем наоборот. Дело в том, что никто толком не знает, что такое политическая программа Зеленского.

Зеленский полностью выключил все правила проведения политических кампаний. Начиная с формы и заканчивая содержимым. К последнему относится то, что он, вообще-то, молчал, пока Порошенко говорил. Он не давал никаких пресс-конференций, он не высказывался ни по одной из проблем. И, собственно, всё положительное, что в нём увидел избиратель, — сам избиратель в него и вложил. В психологии это называется "проекция".

Что будет дальше?

Важно понимать, что 22 апреля политическая тусовка не исчезнет и не изменится. Эти люди не простят Зеленскому, что он не сыграл по правилам, которые важны для политтусовки. Они будут даже не то что жёстко критиковать его, а откровенно презирать с первых же дней, что бы он ни делал и как бы себя ни вёл. Такой "эффект Трампа". Но яка держава, такiй и Трамп, собственно.

Ничего плохого в этом нет. Просто это будет так. Хорошим шагом было бы со стороны юного президента разогнать всех, начиная с парламента, к такой-то маме. Всё равно непонятно, с кем он собирается работать, потому что он молчал и по этому поводу тоже. Как чекист на допросе.

На самом деле у него две большие проблемы — экономика и сепаратизм. По этим вопросам он также не высказывался внятно никогда. Так что каждый надеется только на то, что хочет. И вкладывает эти надежды в Зеленского.

Но! Любой, кто оказывается в кресле президента Украины в результате демократических выборов, а не переворота, например, будет вынужден озвучивать всё те же темы: "Россия — агрессор, почти украла у нас Донбасс", "Россия — агрессор, не даёт нам зарабатывать на её газе", "Сволочи украли Крым". И так без конца. Даже если бы президентом Украины стал Владимир Жириновский. Так что ожидать каких-то новшеств странно.

Заявление избранного президента Украины о продолжении минского процесса пока мало проливает свет на будущее Донбасса. О прекращении огня не раз заявлял и Порошенко, однако от этих слов все уже очевидно устали. Но пока сложившийся статус-кво (как на региональном, так и на межгосударственном уровне) может быть выгоден тем, кто принимает решения.

Что всё это означает для России?

"Избранный президент Зеленский будет налаживать контакты с Россией", — заявили источники в штабе Зеленского. Как мы знаем, какие надо контакты, из тех, что приносят деньги людям по обе стороны конфликта, никогда и не прекращались. Про какие контакты говорит молодой президент? Посмотрим.

Для России новый политик может быть интересен, чтобы зайти на иные повороты старых торгов. Например, в отношении Крыма. Кто-то будет озабочен вопросами санкций. И, как всегда, громко будет звучать вопрос прихода НАТО на территорию Украины.

А пока мы надеемся, что Зеленского не сожрут в первые пару месяцев. Потому что после этого опять станет скучно и предсказуемо.