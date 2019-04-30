Правительство Севастополя демонтировало 90 рекламных билбордов «Единой России»

Лайф пообщался с экспертами и обсудил возможные причины демонтажа партийных билбордов.

В Севастополе по решению правительства, были демонтированы билборды "Севастополь — гордость России", размещенные на улицах города по заказу местного отделения партии "Единая Россия". Из 100 рекламных постеров осталось около 10. Об этом Лайфу сообщили источники в правительстве региона и аппарате партии "Единая Россия" и подтвердил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ("ЕР"). Он также отметил, что очевидно, такими действиями глава региона Дмитрий Овсянников демонстрирует, что будет опираться на "другую политическую силу". Эксперты полагают, что накануне осенних выборов в Заксобрание продолжается противостояние между правительством Севастополя и представителями команды экс-главы местного парламента Алексея Чалого, которые являются также и членами "Единой России".

В пресс-службе губернатора Севастополя Лайфу прокомментировали, что "работа по выявлению фактов размещения самовольных рекламных конструкций носит системный характер". С 1 января по 30 апреля владельцам незаконных рекламных конструкций было направлено 344 предупреждения о демонтаже. В пресс-службе добавили, что такие "конструкции сносятся сотнями".

По словам собеседника издания в правительстве Севастополя, губернатор Дмитрий Овсянников дал поручение соответствующим службам, например департаменту ЖКК, убрать с улиц города билборды "Единой России" с надписью: "Севастополь — гордость России". С чем это связано собеседник затруднился ответить.

— Конечно, мы следим за тем, как выполняются условия договора по аренде рекламных площадей. Всего в Севастополе было размещено около 100 таких билбордов, на данный момент их осталось только 10. Мы будем разбираться в этой ситуации, — сообщил источник в региональном отделении партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил Лайфу, что ему не совсем понятно, "что не устраивает правительство Севастополя" в этих билбордах.

— Билборды висели, были заключены договора с рекламными компаниями, которые были оплачены из фонда партии. Считаю, что без приказа руководства правительства подобные вещи не происходят, — сказал Белик. — То, что региональному отделению не позволяют или мешают поздравить севастопольцев с праздниками, выглядит странно. Могу лишь предположить, что руководство города делает ставку на другую политическую силу перед предстоящими выборами в Законодательное собрание, которые состоятся осенью текущего года.

По мнению одного из собеседников Лайфа в партии "Единая Россия" Дмитрий Овсянников вступил в противостояние с представителями севастопольского отделения после того, как депутаты нашли недоработки в его отчете перед местным парламентом, который был представлен еще в марте.

Напомним, 12 марта Дмитрий Овсянников выступил перед членами ЕР и рассказал об итогах первого пятилетия возвращения Севастополя в состав России. Вопросы у депутатов вызвало отсутствие региональных паспортов национальных проектов, контроль за реализацией которых брала на себя партия.

Экспертное мнение

Политолог Павел Данилин считает, что в регионе сложилась непростая ситуация. Дает о себе знать тлеющий конфликт между командой губернатора и представителями команды экс-главы Заксобрания Алексея Чалого.

— Демонтаж рекламных постеров стоит рассматривать именно в этом контексте — противостояния расколотых на две части элит региона. При этом здесь не стоит искать "наезд" на "Единую Россию" ("ЕР"). Это противостояние именно между двумя командами, при этом представители Чалого входят в состав "ЕР". Осенью в Заксобрание состоятся выборы и победа "ЕР" там будет обеспечена в любом случае, причем неважно будет ли это часть группы Чалого или команды Овсянникова, потому что в Крыму и Севастополе — позиции партии одни из самых сильных по стране. И никому нет смысла делать ставку на другую политическую силу. У "ЕР" — подавляющее большинство именно за счет поддержки населения, — сказал Данилин.

Политтехнолог Артем Акопян заявил Лайфу, что руководство "ЕР" занимает половинчатую позицию в противостоянии команд Овсянникова и Чалого.

— В Севастополе сменился руководитель партийного отделения. Его возглавил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который судя по всему, претендует на кресло губернатора, — заявил эксперт.

Артем Акопян отметил, что в сентябре в местном парламенте может смениться большая часть состава депутатов и поэтому сейчас вокруг этого, что называется, начинают ломать копья.