Лимонов: Зачем Зеленскому референдум об отношениях с Россией?

Лайф собрал мнения экспертов и выяснил, что по этому поводу думают писатели и политологи.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов решить вопрос о переговорном процессе Украины с Россией через референдум. Об этом рассказал глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина". То есть глава государства решил вынести на суд народа вопрос, который относится к сфере международного сотрудничества, которая, согласно конституции, регулируется исполнительной властью.

В ходе беседы с корреспондентом Лайфа писатель и политик Эдуард Лимонов заявил, что украинский политик хочет "свалить" будущее решение на народ, и напомнил, что до сих пор Зеленский высказывался исключительно отрицательно по поводу России.

— Это самое интересное высказывание, которое оставляет надежду. Если это будет честный референдум, то интересно узнать мнение украинской публики. Но мы не знаем, как будет задан вопрос на референдуме, и тут бессмысленно гадать. Если сформулируют, надо ли сотрудничать с Россией, то я полагаю, что многие скажут, что надо. А вот нужно ли относиться отрицательно или положительно — не знаю. Первое впечатление, что Зеленский оставляет себе возможность, чтобы в случае чего с него сняли вину за сближение или хотя бы переговоры с Россией, — сказал Эдуард Лимонов.

Политолог Михаил Делягин сомневается, что референдум изменит ситуацию в лучшую сторону.

— Подобный референдум не сможет наладить отношения с Россией, потому что Зеленский — не самостоятельный политик, и люди, которые за ним стоят, от этого референдума не изменятся. Новый президент Украины не будет реализовывать интересы народа Украины, так что я бы не ждал ничего хорошего, — пояснил Делягин. — Не знаю, как будет поставлен вопрос, даже если 100% населения Украины скажут, что мы хотим дружить с Россией, Зеленский этого сделать не сможет.

Политолог Ростислав Ищенко отметил, что такой вопрос не может решаться на референдуме, поскольку за сферу международных отношений, согласно украинской конституции, отвечает исполнительная власть, то есть президент и правительство, даже техническая часть процедуры переговоров не идентична модели плебисцита.

— Вопросы внешней политики между двумя государствами не решаются путём референдума. Народ делегирует право на власть правительству и президенту, законодательную деятельность — парламенту для того, чтобы они решали такие вопросы. На переговорах всегда присутствуют делегации, при этом не важно, кто их возглавляет — президент или премьер-министр. Каждая делегация получает инструкции, в которых по пунктам расписано, например — это позиция государства, здесь нужно уступить, здесь нельзя и т.д., и это, как правило, закрытый документ. Что же Зеленский намерен утверждать на открытом референдуме — инструкции для переговоров? Полагаю, что он делает это для того, чтобы веселить людей, — сказал Лайфу Ищенко.

Украинский политолог Михаил Погребинский сказал Лайфу, что сейчас это выглядит как абстрактное пожелание советоваться по ключевым вопросам с мнением населения. По его мнению, ничего содержательного за этим не стоит, поскольку неясно, что хочет выяснить на референдуме президент.