Жеваный галстук Саакашвили реет над новым грузинского протестом

Политтехнолог Мария Минчева с места событий – о том, кто организовал беспорядки в Грузии и какой цели с их помощью попытались добиться.

Известно, что антироссийская повестка в Грузии отрабатывается давно. Ее пропагандой занимался еще экс-президент Грузии, а ныне глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Большинство местных жителей считает, что и из этой истории торчат уши бывшего президента. Его связи с ЕС и знакомство с главами европейских городов, бизнес и средства, похоже, не позволят оставить Грузию никогда, над ней так и будет развиваться жеванный галстук бывшего лидера. Кстати, супруга экс-президента баллотируется в мэры одного из маленьких грузинских городов.

Странное совпадение, но именно сегодня суд в Киеве вынес решение в пользу Михаила Саакашвили, разрешив ему баллотироваться в депутаты Верховной Рады на предстоящих выборах. Это видео опубликовано в "Фейсбуке" украинского политика. Саакашвили назвал решение "справедливым", подчеркнув, что "атмосфера в стране изменилась", и давления на суд не было.

Довольно алогично выглядит позиция президента страны Нины Зарубишвили, которая не высказывалась отрицательно в отношении России в начале своей работы на посту президента, не звучало антироссийских высказываний и в ее избирательной кампании. Сегодня она назвала Россию "оккупантом", при том, что именно при ней начались переговоры с Россией о возвращении упрощенного визового режима с Россией и возобновлении дипломатических связей.

К тому же не стоит забывать и о количестве российских туристов от общего потока. Их в Грузии 85%. А половину Батуми — апартаментов и недвижимости — поскупали состоятельные русские из Москвы, Санкт-Петербурга и других русских городов.

Что самое смешное — призывы выйти на митинг распространялись и в туристических пабликах, например, в "Твитере" и "Телеграме" на русском и грузинском языках.

Я специально смотрела прямую трансляцию митинга. Было видно, как полиция до последнего старалась не применять силу. В столкновениях виноваты зачинщики, которые, наверняка, получили за это деньги. Когда началась первая попытка прорыва в парламент, полиция только защищалась. Но затем взрослые крепкие мужчины начали отбирать у полицейских щиты и дубинки и даже срывать с них полицейских каски. Тогда уже ничего не оставалось, как применить силу, и полиция начала стрелять резиновыми пулями.

Это было жалкое зрелище. Думаю, что такой спектакль ничем особенным не закончится, власть не поменяется, может быть, министр МВД уйдет в отставку. Это срежиссированная акция, и понятно, что основной мотив заказчиков содержался в намерении продемонстрировать антироссийские настроения и испортить российско-грузинские отношения.

Вся проблема в том, что в грузинском парламенте примерно равны силы как проевропейских, так и условно пророссийских сил. Половина депутатов хотят вступления в ЕС и НАТО, вторая половина хочет мира и сотрудничества с Россией. Они прекрасно понимают, что в случае каких-то грандиозных военных событий Россия будет защищать Грузию.

Вторая версия случившегося — голосование ассамблеи МАП по вопросу отделения украинской церкви. Кто-то очень не хотел, чтобы оно состоялось.