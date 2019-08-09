Цирк и кони. Как селебрити хайпуют на протестах

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как звёзды "Ютуба" зарабатывают на призывах к протестам.

Вчера Юрий Дудь разместил в "Фейсбуке" призыв принять участие в митинге, назначенном на 10 сентября. До сих пор корю себя за то, что начал читать комментарии. Цунами безграмотности, хамства и, простите, но слабоумия. Итак, аполитичным в наше время быть нельзя, а нужно быть наглым, дерзким, резким и бескомпромиссным. Но это на словах. А ещё необходимо иметь в подписчиках массу, которая обеспечит тебе возможность зарабатывать. В том числе и на раскачивании ситуации. Вот она — цена словам о принципах и бескомпромиссности.

Аудитория Дудя — это девять миллионов подписчиков. И, смотря его ролики, многие из этих людей думают, что занимаются самообразованием. На самом же деле они отлично ловятся на крючок очередного собирателя хайпа. Я удивляюсь, что не появился слоган: "Не будь эрудированным и самостоятельно мыслящим! Будь как Дудь!"

Но расслабленный на афишу Юрий не одинок в своём стремлении заработать на протесте. Рядышком стендапер Поперечный с четырьмя миллионами подписчиков. Знаете, грешен, употребляю ненормативную лексику, но Поперечный в своих выступлениях говорит с залом исключительно на ней. И создаётся впечатление, что воздух в зале пропитан, простите, но запахом фекалий.

А вот и товарищи постарше. Максим Виторган давно в среде, которая на власти зарабатывает, но её же и хает. Правда, Виторгана-младшего можно понять. Демонстрировать своё незнание истории перед журналистами ВВС у него получается намного лучше, чем пытаться актёрствовать перед камерой. Другой бы вообще на месте Максима бросил кино и ушёл в революцию. Может, хоть какой след в истории оставит. У Максима 700 000 подписчиков на "Ютубе", и у него больше шансов заработать, чем у Артемия Троицкого.

Любитель предаться странным размышлениям на берегах и хуторах Эстонии имеет 400 000 подписчиков. Но Артемий безумно талантлив. На протяжении десятков лет он воспроизводит речевые эпизоды, понятные только ему самому, и при этом умудряется держать вокруг себя стабильно тяжёлую аудиторию. Правда, в последние годы Артемий стал злым и даже жёлчным. То ли годы берут своё, то ли нервы ни к черту.

Ну и к мэтру журналистики Владимиру Познеру. Безусловно, Владимир Владимирович вполне может обойтись без заработка на своих 700 000 почитателей из "Ютуба", но тоже решил принять участие в "движе", как говорят рэперы. Это уже норма, и это предсказуемо. Правда, не совсем понятно, как человек в столь почтенном возрасте пытается завоевать популярность у тех, кто его никогда не поймёт и сделать этого даже не попытается.

Ну и, конечно, рэперы, которым раскрутка нужна, как никому. Я всегда говорил, что хуже русского рока (за редким исключением) может быть только русский рэп. Пропагандисты музыки чёрных кварталов подтянулись в составе аж целых шести чтецов. Это и Oxxxymiron, и Face, и Noize MC, и парни менее раскрученные. Но общая аудитория тоже порядка десяти миллионов. Уверен, что эти же люди обожают Дудя.

И знаете, что их объединяет, — какой-то запредельный уровень агрессии и нереальный маргинальный запал. Под постом лидера "Чайфа" Шахрина они устроили вакханалию. Мат, оскорбления, проклятия. И всего-то за то, что Владимир выразил иную точку зрения. А как набросились псевдолибералы на Константина Богомолова, решившего несколько поменять риторику. Лексикон дешёвых борделей просто плескался под его мнением. Господа инсургенты, опомнитесь! Вас разогреют, потусуют и скажут, когда прийти в следующий раз. Чтобы на вас же хайпануть и вас же облапошить. Но вы не расстраивайтесь. Такие люди были всегда. А значит — это всего лишь массовка с помойки истории.