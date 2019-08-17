Картинка для Запада. Как оппозиция переключилась на инвалидов-колясочников

Журналист Игорь Мальцев — о новом тренде подуставшей оппозиции в Москве устраивать провокации.

Идеологи местной оппозиции — люди довольно подлые. Каждый раз, пользуясь беспрепятственным доступом к эфирам, они говорят про какие-то "прогулки", дескать, народ имеет право гулять по похорошевшей Москве. Ну да, имеет, конечно. Но какое имеют отношение прогулки к "прогулкам" по инструкции, озвучиваемой со сцены на Сахарова, например? "Идёте до метро "Китай-город", там идёте в сторону Администрации Президента" и т.д. Мы что, ослепли и оглохли и не было такого призыва на санкционированном митинге? Был. То есть налицо провокация. А всё потому, что к концу митинга выясняется, что нужных фоточек нету. Ни задержанных , ни выведенных под белы ручки — ничего. И тогда толпа направляется по указанному адресу на "Китай-город", чтобы гарантированно встретиться с полицией, которая как-то не любит, когда у администрации бродят специально подначенные люди.

Участника прогулок полицейский ведёт за руку, как школьника. Журналист "Дождя" берёт у него интервью (попробовал бы он это сделать в Европе), вдруг звучит вопрос, а почему вы, дескать, не сопротивляетесь? Парень вдруг понимает, что пора — вырывается и бежит. Его принимают в партере уже трое. Бац — нужная картинка есть. Потому что нынче на каждого принятого приходится от десяти до двадцати снимающих. Назавтра хедлайн в Guardian: "Путин не смог заткнуть голос 50 000 протестующих". С фотографией с той самой "прогулки".

У западного читателя чёткое понимание того, что Москва только что разогнала санкционированный митинг неравнодушных горожан с немыслимой жестокостью путём полицейских дубинок. Как говорит буревестник революции Сванидзе на одной разговорной станции, "власть долго не усидит на штыках". Потому что член СПЧ Сванидзе не очень понимает, чем отличается штык от дубинки. Потому что откосил от армии, наверное.

Для придания звероподобного облика власти в ход идут все средства. И все они — подлые. Потому что, как показывает практика, интернационал людей, которые "за всё хорошее", в каждой стране мира не останавливается ни перед чем для достижения своих целей. Ложь, передёргивание, подлость, подлог, фальсификации, игра на эмоциях, провокации. В Америке девочки в мусульманских платках рвут его на себе сами и обвиняют в этом страшных белых трампистов. Чёрный актёр даёт денег двум приятелям, чтобы они его с криками "чёрный ***" отлупили несильно, потому что во всём виновата атмосфера ненависти Трампа. Ну и так далее.

У нас это не прокатит. Во-первых, всем наплевать на платки, а уж тем более всем наплевать на расу и ориентацию. В отличие от прогрессивных стран.

Зато русскую публику можно зацепить на тему детей, а также убогих и сирых. Тем более что картинка, как на внутренний рынок, так и на внешний, получается особо эмоциональная и сочная.

Так как нормальных людей с колясками детскими на "прогулки" хрен затащишь, то идут свои, подставные. Чтобы поиграть в Эйзенштейна. Но "Потёмкина" не получается, потому что получается только "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном.

Тогда новая тема — инвалиды-колясочники. То тут, то там теперь на оппомероприятиях инвалиды- колясочники. Какие-то тётушки со смутно знакомыми по прежним мероприятиям лицами. Вроде тогда они были ещё очень бойкими, неужели режим довёл до коляски? Какие-то мужчины с загорелыми лицами профессиональных нищих. И всем им красная дорожка и ровная плиточка. Очередная подлость ради картинки в DW и сайта BBC.

Но я склонен видеть в этом одно хорошее: если вдруг столько инвалидов- колясочников стали такими мобильными и политически активными, значит, город всё-таки сделал всё так, чтобы инвалидам легче было перемещаться по столице. Мы что-то не видели колясочников в 1991 году. Да и в 1993-м. И вообще, они, бледные и замученные, ещё не так давно сидели по своим квартирам и каждый выход был мучением для них и их родных. А сейчас — вон оно как.

Чем и пользуются политические напёрсточники.