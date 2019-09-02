Зачем Госдеп открывает в России школу журналистики

Журналист Игорь Мальцев — о потребностях истинных хозяев либеральных СМИ в России и о том, как мы все это уже проходили.

Тихо-мирно очень неполиткорректный Армен Гаспарян только что взорвал небольшую нейтронную бомбу. Он раскопал историю про то, как в июне 2019 года Госдепартаментом США был объявлен грантовый конкурс на сумму порядка десяти млн рублей (150 тыс. долларов) для организации Летней школы журналистов в России.

О, как мило — у нас, наконец, будет летний лагерь для журналистов. Там их будут учить, как по-журналистски писать журналистику. Я не очень понял фразу "Исполнитель — американское НКО и вуз США, который выиграет грант". Но ждать осталось недолго — победителя объявят уже 30 сентября. И что же предлагает простому русскому журналисту эта школа?

"На занятиях американские преподаватели будут рассказывать об основах западной журналистики: вопросах этики, подборке источников, факт-чекинге", которые, по заявлению организаторов, зачастую отсутствуют в российской журналистике.

Также в рамках школы планируется проведение встреч участников с западными и российскими журналистами, которые расскажут про источники, которые можно использовать при подготовке своих материалов. При этом точная программа будет составлена совместно грантополучателем и американским посольством. По-моему, звучит прекрасно.

Правда, перед этим надо ещё пройти творческий конкурс, чтобы тебя потом научили: "к участию планируется привлечь молодых специалистов 20–30 лет из Москвы и других регионов, которые предварительно должны пройти открытый конкурс. Предпочтение также будет отдаваться студентам-журналистам из государственных вузов и журналистам с опытом работы в российских СМИ и в США."

Мы пока не будем даже дивиться самой ситуации — когда страна, которая официально держит Россию в списке противников и угроз демократии во всём мире, решает, что она будет на нашей территории учить кого-то чему-то. Пока сделаем вид, что мы это оцениваем нейтрально.

Но я очень хотел бы посмотреть на летний лагерь для журналистов в Майами, который проводило бы русское НКО при поддержке Посольства РФ в Вашингтоне. Причём проводило бы в очевидно нейтральном ключе — например, там бы не называли представителей политического истеблишмента жёлтыми червяками. А просто честно и взвешенно обсуждали бы проблемы нелегальной миграции, социальных лифтов для среднего класса и так далее. Можно напридумывать много чего — только пример вполне нейтральной Маши Бутиной резко снизит количество желающих высказаться и писать.

Вот это "должны пройти открытый конкурс" — самое интересное в процессе воспитания. Вот приходят два юноши — у одного заметка про то, как простой лётчик совершил "чудо на Гудзоне", а у второго — как простой лётчик совершил "чудо на кукурузном поле". Угадайте — у кого будут все шансы? Не угадали — двойка. Тогда второй заход — приходит одна девушка с репортажем, как беженцы-буры из ЮАР в России строят агрокомплекс, и другая — с репортажем, как проклятый путинский режим не даёт уже неделю уехать в парижский отпуск миллионеру Навальному. Кто достоин обучения? Заметим — дальнейшего обучения, потому что тут, похоже, кое-кто уже выучил уроки. Правильно — вот теперь отгадали. Садитесь — пять.

Далее будет ещё веселей — вам будут рассказывать об основах западной журналистики: вопросах этики, подборке источников, факт-чекинге. Какое поле для работы — любо-дорого посмотреть.

К обучению молодёжи факт-чекингу и работе с источниками нужно, конечно, привлечь безумную тётеньку из "Новой газеты" с её сказками про "синих китов". Про работу с историческими источниками вам расскажут авторы публикации "Надо было сдать Ленинград" с телеканала "Дождь". Тому, как писать про харассмент, вас научат любители похватать за филейные места из "Медузы" с отдельным лабораторным занятием "Как сделать так, чтобы вам за это ничего не было", а расследователь Ковалев расскажет, как пользоваться системой СПАРК и сливать нужную инфу от ментов. Как писать про новейшие русские вооружения, вас научит автор, которого мир запомнил как "Стрелку осциллографа".

Но, может быть, это просто такая русская журналистика — кошмарная и провинциальная, что тут водится только такое, как девушка с синим китом под мышкой. Тогда, надеюсь, приедут реальные светочи американской журналистики — например из НЙТ, которые вас научат, как получить Пулитцера за расследование связей президента Трампа с Россией. Тех самых связей, которые так и не смогла найти целая комиссия, потратившая дикие миллионы денег налогоплательщиков. Связей, оказывается, нет, а премия Пулитцера за них есть! Вот чему надо учиться, дети.

И становится как-то совсем печально — местных юнкоров собрались учить журналистике люди, которые с 2016 года ответственны за деконструкцию понятия "принципиально честная внепартийная журналистика" на территории собственной страны. Люди, которые перевели журналистику в русло советской пропаганды в угоду одной единственной партии.

Вот скажите — самим не смешно? Ведь мы все это видели в 90-е — именно тогда под разговоры о где-то существующей Настоящей Журналистике и были сформированы всякие уникальные журналистские коллективы типа НТВ Гусинского или "Первый" Березовского, которые бесстыже отстаивали бизнесовые и политические интересы своих хозяев, не гнушаясь ничем — от прямой лжи про тогдашнего президента, до перехода на сторону чеченских сепаратистов. И, собственно, жидкий "Дождичек" — это просто лайтверсия того праздника свободы слова. Как они её понимают, конечно. Ведь то, что у тебя свобода слова, у врага называется пропагандой. Но, видать, зажирели девочки и мальчики в своём амплуа, начали терять хватку — обросли дорогой недвижимостью. Перестали ловить мышей и лаять на прохожего. Теперь их реальным хозяевам надо кого-то готовить на их место. Отсюда и летний лагерь "Журналист" — кто увидел — не забудет.