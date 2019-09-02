Вспомнить всё. Почему коммунисты всегда выбирают ад

Журналист Михаил Шахназаров — об устаревших лозунгах и идеях партии, которая привела СССР к развалу.

У меня до сих пор перед глазами эта незабываемая картинка: лидер КПРФ Геннадий Зюганов в красной куртке, украшенной логотипом Nike и серпом и молотом, рядом товарищ Грудинин в белом халате, пламенный и неугомонный протоиерей Чаплин и винтажный сын покойного певца Талькова. И ведь это не сон, не эпизод комедии, это всего лишь зарисовка с митинга оппозиции, к которой себя относит КПРФ. А на митинге этом товарищи коммунисты призывали голосовать за свою партию.

И вот смотрю на лидера КПРФ Геннадия Зюганова и задаюсь одним и тем же вопросом: зачем пытаться в очередной раз обмануть народ, который собственные соратники один раз уже обманули? Заранее представляю хор возмущённых голосов: "Да как ты смеешь покушаться на святое?"

А смею, потому как прекрасно помню жизнь в СССР — и хорошее, и плохое. Из хорошего, безусловно, выделю детство и юность. Эти времена жизни обычно бывают хороши при любом строе. Но помню и то, о чём многие говорить не хотят. А это и железный занавес, и фальшивая уравниловка, и отрыв коммунистических элит от народа, который во многом и стал причиной распада великой державы. Ведь именно предательство в высших эшелонах КПСС и толкнуло страну в гигантский ров, наполненный кровью, людскими страданиями, перемолотыми судьбами и горем. Как в стране, где во главу угла ставились принципы интернационализма и дружбы народов, могли произойти чудовищные по своим масштабам и последствиям межнациональные конфликты? Враги Союза постарались? Бесспорно.

Но где же были разум и воля руководителей высшего звена, многие из которых повели себя как настоящие предатели? Да и почему, собственно, повели? Они оказались предателями. И ведь это был не просто крах системы, это был гигантский пресс, надолго придавивший собственный народ к земле. Я лично знал людей, жаждущих развала Союза, но после свершившегося эти люди недоумевали, как можно было допустить столь молниеносный распад единого целого.

Да, ключевая роль Горбачёва бесспорна, но почему товарищи генсека по партии не смогли сделать всё необходимое, чтобы переломить ход истории? Не смогли, потому как были такими же. Не поленитесь, найдите ролик с выступлением Ельцина с трибуны одного из съездов КПСС, где он славит партию, и его же речью в Конгрессе США, где он клеймит коммунизм, открыто оскорбляя ещё недавно светлые для него идеи.

А почему же носители идей уже на протяжении почти тридцати лет говорят о реванше, но не сделали тысячной доли из обещанного? Всё просто. Геннадий Зюганов уже на протяжении долгих лет делает вид, что с кем-то или с чем-то борется. На самом деле он превратился в обычного популиста, который использует все свои заявления в качестве надувного матраса. Сказал что-нибудь, матрас немного подкачался, можно плыть дальше.

Да и за кого вы голосовать предлагаете? Грудинина разрывает между Лениным, клубникой и дрязгами с жёнами, а остальных ваших лидеров кроме самих партийцев и соседей никто и не знает. Ну ещё вот Тальков-младший запел. Извините, конечно, но с такими силами разве что по домоуправлениям можно рассредоточиться. И не надо кивать на Китай, который растёт во всех отношениях не за счёт лозунгов, а за счёт реальных дел.

К слову, даже во времена СССР многие лозунги тех времён смотрелись комично, были предметами для насмешек и тем для анекдотов. Но нынешние коммунисты настолько тормознулись во времени, что пытаются двигать их и сейчас. Товарищи, раз уж Всеволод Чаплин с вами, скажу так: ну угомонитесь вы бога ради! И не доставайте из нафталина считалочку:

Слева молот, справа серп —

Это наш советский герб.

Хочешь — жни, хочешь — куй,

Не получишь ничего...