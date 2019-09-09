Новая Мосгордума. Список избранных депутатов

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Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Любимов Андрей

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в столичную городскую думу. По результатам подсчётов самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ получила 13 мест, а "Яблоко" и "Справедливая Россия" — по три места.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. По результатам голосования самовыдвиженцы взяли лидерство в 26 округах, соответственно, им достанется 26 мест в парламенте из 45. Остальные 19 мест поделят между собой представители трёх партий, поддержанных оппозицией. Любопытно, что в свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них, например, экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Избранные депутаты примут присягу 12 сентября. Итак, вот их имена:

<p>Инфографика © Life</p>

Округ № 1 — Андрей Титов (самовыдвиженец)

Округ № 2 — Дмитрий Локтев (КПРФ)

Округ № 3 — Александр Соловьёв ("Справедливая Россия")

Округ № 4 — Мария Киселёва (самовыдвиженец)

Округ № 5 — Роман Бабаян (самовыдвиженец)

Округ № 6 — Евгений Бунимович ("Яблоко")

Округ № 7 — Надежда Перфилова (самовыдвиженец)

Округ № 8 — Дарья Беседина (самовыдвиженец)

Округ № 9 — Андрей Медведев (самовыдвиженец)

Округ № 10 — Лариса Картавцева (самовыдвиженец)

Округ № 11 — Николай Зубрилин (КПРФ)

Округ № 12 — Алексей Шапошников (самовыдвиженец)

Округ № 13 — Игорь Бускин (самовыдвиженец)

Округ № 14 — Максим Круглов ("Яблоко")

Округ № 15 — Сергей Савостьянов (КПРФ)

Округ № 16 — Михаил Тимонов ("Справедливая Россия")

Округ № 17 — Виктор Максимов (КПРФ)

Округ № 18 — Елена Янчук (КПРФ)

Округ № 19 — Олег Шереметьев (КПРФ)

Округ № 20 — Евгений Ступин (КПРФ)

Округ № 11 — Леонид Зюганов (КПРФ)

Округ № 22 — Инна Святенко (самовыдвиженец)

Округ № 23 — Елена Николаева (самовыдвиженец)

Округ № 24 — Павел Тарасов (КПРФ)

Округ № 25 — Людмила Стебенкова (самовыдвиженец)

Округ № 26 — Кирилл Щитов (самовыдвиженец)

Округ № 27 — Степан Орлов (самовыдвиженец)

Округ № 28 — Елена Самышина (самовыдвиженец)

Округ № 29 — Олег Артемьев (самовыдвиженец)

Округ № 30 — Маргарита Русецкая (самовыдвиженец)

Округ № 31 — Любовь Никитина (КПРФ)

Округ № 32 — Ольга Мельникова (самовыдвиженец)

Округ № 33 — Людмила Гусева (самовыдвиженец)

Округ № 34 — Александр Семенников (самовыдвиженец)

Округ № 35 — Наталия Метлина (самовыдвиженец)

Округ № 36 — Ольга Шарапова (самовыдвиженец)

Округ № 37 — Николай Губенко (КПРФ)

Округ № 38 — Александр Козлов (самовыдвиженец)

Округ № 39 — Валерий Головченко (самовыдвиженец)

Округ № 40 — Татьяна Батышева (самовыдвиженец)

Округ № 41 — Евгений Герасимов (самовыдвиженец)

Округ № 42 — Екатерина Енгалычева (КПРФ)

Округ № 43 — Сергей Митрохин ("Яблоко")

Округ № 44 — Елена Шувалова (КПРФ)

Округ № 45 — Магомет Яндиев ("Справедливая Россия")

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