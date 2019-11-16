Зачем звонить бывшей? СБУ против "рупора Кремля"

Публицист и рэпер Ричард Семашков — о том, почему СБУ так неравнодушна к российским медиа.

Существует довольно расхожее мнение, что на российском ТВ слишком много обсуждают Украину. Мол, у нас куча своих проблем, а мы всё не-братьев ругаем. Надо отметить, что эта любовь взаимна, Украина о нас тоже не забывает, хотя планировала повернуться к нам спиной и бежать от нашего имперского содома, не оглядываясь, чтобы не превратиться в соляной столп.

Теперь Служба безопасности Украины открыла сразу два уголовных производства против телеведущего Владимира Соловьёва. С призывом расследовать слова Соловьёва относительно территориальной целостности Украины в СБУ обратился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Как это по-европейски! Ненавидеть совок со всеми этими заявами, доносами, стукачеством в качестве образа жизни, расследованиями, задержаниями и кровавым КГБ, но в то же время чуть что — бежать в СБУ .

Между тем автор доноса Гончаренко пишет о том, что "рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ". Части 1, 2 и 3 статьи 110 УК Украины, по которым возбуждены уголовные дела против телеведущего, предусматривают в том числе лишение свободы на срок до 15 лет и даже в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ведущий Соловьёв может быть сколько угодно "грязным рупором Кремля", "негодяем", нарциссом и "редиской", но реакция, которую он вызывает у украинцев и нашей либеральной общественности, указывает на реальный масштаб личности.

Забавно то, что эти пропагандистские программы Соловьёва не смотрят либералы — они вообще ТВ не смотрят, но тем не менее ужасно из-за них мучаются, не принимая тот факт, что пропаганда — нормальное явление во всех странах мира. На Украине трансляции этих передач так вообще запрещены, а покоя всё равно нет.

Напомню, что Украина включена Международной федерацией журналистов в топ-5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. После Палестины, Перу, Филиппин, Сомали… Украина — словно вишенка на ядовитом торте.

Трагическая статистика дополняет картину: с 1995 года на территории Украины было убито 16 журналистов, включая семь иностранных — один итальянец и шесть россиян. Ни одно из убийств не было расследовано в полном объёме. Вероятно, западные ценности не предполагают тщательного расследования, если преступление совершено в идеологических целях.

Вернувшийся на родину после долгого заключения Кирилл Вышинский рассказал, что никого не интересовало, в чём его обвиняют и насколько обоснованы эти обвинения, всем было достаточно названия сайта — РИА "Новости-Украина", отсылающего к российскому РИА "Новости".

"Меня как арестовали, то обо мне как о журналисте говорило минимальное количество людей, в информационном пространстве Украины меня называли русским пропагандистом. Называли люди, с которыми я работал… несколько лет в одних редакциях, с которыми я был знаком… с младых ногтей. И это самая большая проблема, что мне было отказано в профессии".

Очевидно, что Владимир Соловьёв не собирается посещать Украину, и в принципе все эти кровожадные инициативы в его отношении не предполагают реального наказания, то есть всё задумано с целью заполучить очередную дозу антироссийского хайпа.

В этом и заключается главный анекдот. Медийная Украина — а значит, и политическая — живёт за счёт российской повестки: следит за российскими ведущими, интересуется российскими новостями, переживает за наши успехи и радуется нашим неудачам, то есть, по меркам современного мира с его диктатом всех форм коммуникативности, продолжает оставаться криптоколонией России. Даже так скажу. Украина не продолжает (в СССР ничего подобного не было), а всё гуще ею становится.

Создаётся впечатление, что все быстро бегут наверх по эскалатору — на Запад, но по факту не замечают, что эскалатор движется вниз.

Понятно, что тут присутствует своеобразный комплекс — нас должны любить даже враги. Россия — это враг.

Но, честно говоря, это скорее похоже на звонок подвыпившего парня бывшей.

Россия — это бывшая.