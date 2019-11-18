Не слипнется? Какие "хотелки" включил Лукашенко в $ 9-миллиардный счёт России

Политолог Дмитрий Родионов — о том, выберет ли Белоруссия путь Украины или пойдёт по адекватному пути интеграции.

"Лукашенко отказался от союза с Россией" — с заголовками в таком духе вышли материалы во многих СМИ. Буквально на цитаты было разорвано интервью президента, данное журналистам после голосования на выборах в парламент. Что же такого сказал Лукашенко на самом деле?

"Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства. Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны", — заявил он.

При этом Лукашенко привёл в пример США, которые начали торговую войну с Китаем "из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов", отметив, что Белоруссия не собирается "воевать с Россией". Тем не менее дефицит он оценил в девять миллиардов долларов ежегодно.

Он подчеркнул: "Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке". По его словам, Россия каждый год "подсовывает" новые условия. "И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?" — вопрошает белорусский лидер.

Кроме того, он рассказал, что, когда заслушивал отчёт пограничного ведомства, в центре внимания был договор с Россией об охране госграницы. Лукашенко выразил надежду, что Москва компенсирует по меньшей мере половину затрат.

Наконец, говоря о военном сотрудничестве, белорусский лидер отметил: "Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый манёвр провели и говорят, что мы нахлебники".

При этом он отметил, что не желает быть инициатором выставления взаимных счетов: "Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но, если надо, посчитаем. Это стоит недёшево".

Интересно, что о счетах он говорил и двумя днями ранее, заявив, что Белоруссии необходимо подсчитать стоимость всех услуг, которые она оказывает России, не конкретизировав, ни что это за услуги, ни сумму.

И как это понимать? Да, кстати, сумма претензий, по сути, названа — 9 миллиардов долларов! Нормально так? И "налоговый манёвр" ему надо компенсировать, и скидку на газ предоставить, и расходы на границу оплатить и вообще любить только за то, что он есть и согласен на интеграцию. А за это Батька будет и дальше вещать о том, что мы братские народы. И что Западу вместе отпор дадим, если надо.

Правда, никакой российской базы в Белоруссии не будет, что постоянно подчеркивают чиновники разного уровня. И о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии тоже речи не идёт. Так на что рассчитывает Батька в таком случае?

А ни на что! Анализировать заявления Лукашенко бессмысленно в принципе. Особенно накануне выборов. Напомню: в стране в будущем году пройдут выборы президента. И с чем на них пойдёт Лукашенко в шестой раз, мы теперь наблюдаем чуть ли не каждую неделю.

Очевидно, что центральным событием росийско-белорусских отношений в этом году (да и вообще за все 20 лет существования СГ) станет скорое согласование дорожных карт по углублению интеграции, цель которых — выйти на новый уровень отношений, по сути — наполнить новым содержанием союз двух стран, который многие эксперты считают остановившимся в развитии. Скорее всего, апгрейд СГ станет одним из основных козырей Лукашенко в грядущей избирательной кампании.

Между тем особенности белорусского политического дискурса требуют постоянно напоминать о необходимости "защиты суверенитета" от "посягательств" со стороны "большого брата". И эту нишу тоже хочет полностью застолбить Лукашенко, играя на противоречиях пророссийской и прозападной частей общества.

При этом надо понимать, что наполнение СГ реальным, а не декларативным, как до этого, содержанием требует отказа от части суверенитета. Как в политике, так и в экономике. Впрочем, белорусский экономический суверенитет — понятие относительное, экономика республики почти полностью ориентирована на Россию. Недаром Батька говорит, что, кроме как в России, заработать негде.

На самом деле заработать можно и на Западе. Но, во-первых, это будет, по сути продажа души дьяволу, требующая полного отказа от пророссийской ориентации. Во-вторых, Запад все равно "кинет". Что бывает с теми, кто этого не понимает, можно наглядно увидеть на примере Прибалтики, вынужденной уничтожить всю свою промышленность в угоду Западу. Прибалтику при этом хотя бы взяли в ЕС и НАТО и как-то подкармливают. А вот той же Украине и это не светит: вся вожделенная "евроинтеграция" оказалась игрой в одни ворота и сегодня Украине и "аграрной сверхдержавой" стать не дают, ограничив унизительными квотами на вывоз продукции. Лукашенко должен понимать, что Белоруссия в случае смены ориентации может оказаться в ещё худшем положении.

Можно понять его опасения в обвинениях в "торговле суверенитетом", равно как и опасения белорусского бизнеса перспективы попросту быть поглощённым российским. Но всё же двигаться можно лишь в одну сторону, а усидеть на двух стульях — разве что ненадолго. Впрочем, в Москве давно привыкли к эпатажному стилю Лукашенко и предпочитают не уделять ему слишком много внимания.

Обеим странам сейчас важно запустить процесс реальной интеграции, сделать его необратимым, независящим от того, кто находится у власти в обеих странах. И мы сможем договориться, как не раз договаривались ранее. На закрытых переговорах любой политик всегда адекватнее образа, создаваемого для публики. Ведь если хочешь чего-то добиться, надо уметь отделять хотелки от реальных возможностей. А альтернатива у Минска не велика: находить компромисс с Россией или последовать по пути Украины.