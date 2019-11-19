Это вам не Мойка. Как новый отмывочный фонд выбрал патрона из ФСБ

Блогер Елена Иванова задумалась о енотах-полоскунах из семейства Навальных, чьи потоки теперь будут контролировать люди из ФСБ.

Смешнее "главарей" нашей оппозиции может быть только их "работа", вернее, их жалкие попытки убедить немногочисленных поклонников, что донаты этих благоверных россиян и есть основной источник благосостояния ФБК.

Дескать, власть при каждом обыске изымает, изымает новейшие модели всех линеек продукции Apple, а буквально спустя несколько дней все эфбэкашники вновь с айфонами, айпэдами и фотки из америк, италий и остальных европейских стран заливают в "Инстаграм". Это ли не чудо?

А теперь бомба, товарищи: учредителем фонда Чичваркина ("Фонд по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив") основанного недавно в Лондоне, стала бывшая сотрудница Академии ФСБ, долгое время имевшая невыездной статус с учётом особенностей профессии. Катерина Терешкина — новая держательница "общака" Навального.

Помните, СМИ сообщали, что Чичваркин так и заявил, мол "заводить" деньги будем отсюда. Организация, по его словам, предназначена для тех, кто "живёт за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК напрямую".

Но не спешите осуждать девушку. Возможно, всё так и было задумано? И как вы можете догадаться из моей заметки, мнение Навального никто не спрашивал.

Печаль в том, что я писала ранее о преступной схеме отмыва денег в фонде Навального и схема эта нынче прикрыта. Напомню, деньги от зарубежных спонсоров изначально отправлялись родственникам сотрудников ФБК, живущим в России и имеющим отличную от сотрудника фамилию. Спустя время эти деньги частями переводились напрямую на счета ФБК под видом пожертвований от частных лиц.

Но наши силовики прикрыли такую лавочку, отправив всех участников цепочки пока не в места лишения свободы, а лишь в долгий минус по банковским картам ровно на суммы, которые были отмыты по этой схеме. А это десятки миллионов. Вишенкой на торте стало явлению миру Терешкиной, выпорхнувшей в интересную командировку — в Лондон — с не менее интересной миссией — присматривать за ФБК.

Когда же нашли беглые спонсоры фонда Навального поймут, что с ФСБ не шутят и всегда проиграют в любых комбинациях? Не будьте как беглые и безумные спонсоры, не будьте как Навальный.