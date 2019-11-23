Разворот партии власти. Как ЕР станет решать проблемы граждан, а не чиновников

Политолог Алексей Мартынов — о том, как партия большинства должна превратиться в новый инструмент цементирования общества и решения проблем и уйти от попыток чиновников манипулировать своей властью.

Сегодня на XIX съезде партии "Единая Россия" были посрамлены все диванные эксперты, которые строили в её отношении в разнообразных медиа отрицательные прогнозы на будущее. Она остаётся партией президента, о чём Владимир Путин недвусмысленно дал понять, выступая на сегодняшнем мероприятии, более того, в своей речи он дал несколько установок на предстоящую работу партии власти и сформулировал очень важную формулу, что она "не властвует", а "служит" гражданам России.

Она меняется и открывается для всех независимо от их политических симпатий и предпочтений — это новый подход. Отсюда и новелла о создании многофункциональных приёмных и правозащитного центра, куда может обратиться каждый гражданин страны, независимо от своих симпатий, со своими проблемами. Более того, никто не будет требовать взамен никакой платы в виде лояльности на голосовании на каких-либо выборах — это форма ответственности партии и один из лейтмотивов сегодняшнего съезда.

Важно отметить отношение партии к партийности, об этом говорил уже премьер-министр, председатель ЕР Дмитрий Медведев, приводя примеры прошедшего дня голосования, когда некоторые высокопоставленные партийные функционеры стыдливо спрятали в карман партбилет и значок и пошли на выборы, как некие самовыдвиженцы и, кстати, проиграли. Не буду называть их фамилии, их и так все знают. А в более сложных выборных условиях, например, в Башкирии Радий Хабиров напомнил, что он член партии почти с её основания. И это дало ему определённые баллы — он победил в первом туре. Хотя его кампания была весьма сложной. Медведев также призвал тех, кто не верит в партию, выйти из неё и положить на стол свой билет. Этот момент был поддержан очень эмоционально.

Сегодня, по сути, дан старт избирательной кампании 2021 года. Наверное, впервые в истории проведения парламентских выборов в России почти за два года правящая партия объявляет о старте работы по подготовке к парламентским выборам. Таким образом, все негативные сценарии опровергнуты.

Впервые партия власти предлагает всем гражданам страны принять участие в формировании своей предвыборной программы. Обычно избирателям предлагают изучить уже готовый документ. В этот раз ЕР демонстрирует новый подход как запрос на обновление. Это логика идти от запроса общества, а не предлагать гражданам своё видение.

За 18 лет ЕР прошла большой период развития, было много разных этапов и вех, но самое, на мой взгляд, главное, что сегодня "Единая Россия" подошла к пониманию той роли, которую и играет партия власти в государстве. То есть партия — это своего рода цемент, который связывает государство и общество и превращает нас в большую страну.

Многие люди, которые занимаются политикой, не понимают такого функционала, они рассматривают большинство проблем утилитарно и недальновидно, исходя если не из личных, то корпоративных интересов, так не должно быть. Партия обязана, что называется, спросить с любого чиновника, даже федерального уровня, и даже министра, если он член партии, о недостатках в его работе.

Ровно об этом сегодня говорил президент, когда произнёс, что партия власти должна служить людям.