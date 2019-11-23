Защита и забота. Когда ЕР запустит в регионах бесплатные консультации юристов

Политолог Олег Матвейчев — о революционной новации "Единой России": помогать людям на базе правозащитных центров во всех регионах.

Одной из самых интересных новаций, о которой сегодня было объявлено на XIX съезде "Единой России", стало создание правозащитных центров партии во всех регионах. Они начнут действовать с первой половины следующего года. А к концу году будут во всех регионах. Эта история революционна тем, что после провала 90-х годов права людей постоянно нарушаются, этих ситуаций миллионы.

Если посчитать, что в стране происходит 25 миллионов судебных процессов, это означает, что люди судятся и ищут правду. А прежде чем дело дойдёт до суда, они жалуются в различные инстанции. Теперь можно будет сделать это и в ЕР. Раньше правозащитная деятельность была абсолютной прерогативой нашей оппозиции, в том числе несистемной. Этим занималось также и гражданское общество, НКО и другие. Получалось, что с одной стороны есть власть, а с другой — правозащитники, и они почему-то действуют по разную сторону баррикад.

Теперь "Единая Россия" берёт на себя функцию правозащитников. Партия в силах помогать людям, потому что у неё есть конкурентные преимущества. Если правозащитник может в лучшем случае написать обращение, то единороссы в силах дойти как до губернатора, так и до областных чиновников и по своим партийным каналам достучаться до них и решить проблему без шума и пыли, тем самым обещая чиновнику, который нарушил чьи-либо права, что это можно сделать без раздувания скандала и решить проблему обратившегося человека. Таким образом проблемы людей будут решаться быстрее, так как KPI будет считаться для сотрудников приёмных партии по количеству обращений и числу решённых проблем, и оценки будут выставляться именно за результат.

Поскольку раньше, когда человек шёл и обращался к правозащитникам, он надеялся, что через шумиху и запросы от его "спасителя" проблему решат. А получалось чаще всё наоборот. То есть правозащитник получал пиар, а обратившийся к нему человек так и не мог дождаться решения проблемы. Получается, что начавшийся конфликт и шумиха вокруг ситуации превращались в защиту чиновником своих прав из принципа, а проблема не решалась. На решении проблемы человека ставился крест.

Первая линия обороны правозащитных приёмных ЕР будет помогать людям бесплатными консультациями. Раньше так поступали только некоторые депутаты, которые потом получали большой запас доверия избирателей. В такие приёмные ЕР будет набирать выпускников юридических факультетов, которым будет оплачиваться их работа, и в то же время они получат практику, а обратившиеся — квалифицированное мнение, куда именно подать жалобу и как составить документы.

К тому же юристы смогут обратиться к главе района для решения проблем населения, будь то установка уличного освещения или оборудование детской площадки. Ведь вместо того, чтобы подавать в суд, представителю партии можно договориться с нерадивым чиновником. А количество таких хороших дел поможет людям и послужит для баллов сотруднику приёмной ЕР, а возможно, поспособствует его карьерному росту.

При этом такие сотрудники будут подчиняться только партии и не будут никоим образом аффилированы с местными администрациями, у них в KPI будет заложено, например, определённое число вопросов, которые они должны решить в месяц. А если они не решают проблемы, то их записывают в число отстающих и с ними начинают разбираться партийные функционеры сверху. А если окажется, что отстающим мешает местный чиновник, то с ним будут решать вопрос через губернатора.

Партии это вернёт изначально заданную функцию защиты и заботы о народе. А для юридических фирм и правозащитников это создаст большую конкуренцию, потому что партия намерена помогать людям, а не делать на этом деньги.