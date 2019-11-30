Хайп и фейки. Как альянс липовых врачей зовёт на митинги

Журналист Михаил Шахназаров — об организации, которая, вместо того чтобы решать проблемы врачей, занимается хайпом и заточена под "ковку" протестов.

Это хорошо, когда в стране много неравнодушных людей, способных сострадать и делать всё для улучшения нашей с вами жизни. Обычно они доверчивые, зачастую легко идут за соотечественниками, которые, мягко говоря, доверия не заслуживают. Именно эти люди, а также армия ботов вывалили в соцсети груды материала о необходимости выстраиваться в шеренги, ведомые руководителем "Альянса врачей" Анастасией Васильевой.

Безусловно, эта деятельная и энергичная дама просто-таки рождена для того, чтобы быть лидером. Уверен, что во времена СССР из неё получилась бы образцово-показательная комсомолка, со всеми вытекающими из этого последствиями, которые возносили юных ленинцев на вершины политической карьеры. Но у госпожи Васильевой и в наше время с карьерой всё нормально. Но не стоит забывать о том, что живём мы в настолько открытом пространстве, что попытки утаить что-либо или солгать, как правило, заканчиваются плачевно.

Госпожа Васильева так искренне жаловалась на и вправду маленькую для врача зарплату в 25 000 рублей, что позабыла про подмосковный особняк стоимостью 50 миллионов. Ну, здесь всё можно списать на девичью память и влияние окружения из числа людей Навального. Эти начинают врать сразу после того, как заканчивают завтрак.

Но вернёмся к "Альянсу врачей", лидеры которого заявляют о полном развале медицины. Ну, во-первых, ложь полная и безоговорочная. В медицине, как и в любой отрасли, проблемы имеются. Но заявления о развале — это не что иное, как калька со всех оппозиционных лозунгов, цель коих — не помочь имеющейся проблеме, а посеять ненависть и злость. Отсюда и нежелание многих врачей участвовать в акциях протеста, устраиваемых детищем госпожи Васильевой в эти дни.

Призывы выйти на пикеты прозвучали громко, но не слишком убедительно. Ну сами посудите. В Новосибирске на пикете появился один человек, но быстро ретировался, поняв комичность ситуации. В Екатеринбурге "Альянс врачей" сподвиг на протест пять медиков, а "митингом в Кургане" назвали сход семнадцати жителей города.

На Сахалине врачи вообще отказались в этом цирке участвовать, отметив, что ведут нормальный диалог с властью и находят компромиссные решения.

То есть мы видим очередную попытку разорвать виртуал душераздирающими воплями о том, как всё непозволительно плохо, а в реале видим полное равнодушие к действиям альянса. Потому как ничего общего с профсоюзом эта организация не имеет. Перед альянсом не поставлены задачи найти пути к разрешению каких-либо проблем. Главное — поймать в Интернете волну хайпа, а дальше по сценарию Навального и Ко подтянуть людей, а в особенности молодёжь, на акции протеста.

Госпожа Васильева, ну вы хоть сценарии бы меняли. Плесните в костёр борьбы драматизма и благородства. Продайте виллу за 50 миллионов, встаньте на одну ступень с теми, кто реально получает 25 000, и вполне возможно, что вам поверят. Не сразу, но лет через десять-пятнадцать точно.