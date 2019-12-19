Владимир Путин подвёл итоги года

Завершившаяся 15-я по счёту традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов (1895 человек) и стала одной из наиболее содержательных в череде подобных мероприятий. Она продлилась 4 часа 18 минут, на ней президенту было задано более 70 вопросов.

В качестве важнейших достижений Владимир Путин назвал подъём сельского хозяйства, развитие оборонной промышленности и снижение уровня инфляции. Среди главных задач государства президент назвал рост благосостояния народа.

Медицина

Глава государства отметил, что медицина в России остаётся бесплатной, государственный сектор лишь частично замещается частными клиниками. Президент заявил, что очень важно привести в порядок первичное звено здравоохранения. Государство готово потратиться на приобретение техники и транспорта.

— На нужды первичного звена здравоохранения будет выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок фондов. Также планируется строительство 10 000 учреждений и приобретение до 10 тысяч единиц оборудования, — подчеркнул он.

Чистки среди силовиков

Отвечая на вопрос о том, не следует ли провести чистки в правоохранительных органах, чтобы навести там порядок, Владимир Путин сказал, что ни к чему хорошему санкции в рядах силовых структур не приведут. К тому же в этих структурах есть свои службы безопасности. А вот возвращения в 37-й год нам не нужно. Что же касается инцидентов вроде случая с Голуновым, это исключительные ситуации. Несколько человек из МВД уже уволены, расследование проводит не полиция, а Следственный комитет.

— Так что то, что касается чисток, мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далёкой истории, как может показаться, и лучше никаких чисток нам здесь не проводить, — сказал президент.

Отстранение России от Олимпиады

Президент заявил, что нарушителей допинговых правил, безусловно, нужно наказывать, но решение WADA назвал несправедливым. Он попросил также жителей России не поддаваться упадническим настроениям, потому что это временные трудности.

— Мы делаем всё, чтобы российский спорт был чистым. Россия всё равно будет выступать под российским флагом, — заявил Владимир Путин.

Переработка мусора

Президент отметил, что Россия генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов, что такой отрасли, как переработка бытовых отходов, не было ни в СССР, ни в России, и что её приходится создавать с нуля. Теперь главное — всё правильно наладить.

— Надо показывать, где будут перерабатываться и захораниваться отходы. Нужно избавиться от серых схем и криминала, — заявил глава государства.

Современные достижения и наследие СССР

Владимир Путин не согласен с формулировкой, что современная Россия живёт за счёт "советского наследия", хотя в том, что мы используем наследие предыдущих поколений, нет ничего плохого и было бы странно, если бы мы этого не делали. Россия гордится советским прошлым и его достижениями, но и в новое время нам есть чем гордиться.

— 75% мощностей в перерабатывающей промышленности создано за период с 2000 года, — отметил Владимир Путин. — К тому же СССР всегда был покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок.

Закон о домашнем насилии

Отвечая на вопрос о дискуссии по поводу закона о домашнем насилии, президент сказал, что он против любого насилия, в том числе в семье. Когда кто-то начинает "качать права" с помощью кулаков — это свидетельствует о низком уровне культуры. Владимир Путин также отметил, что он не против принятия закона о домашнем насилии, но задал встречный вопрос, нужен ли он.

— В ряде правонарушений можно воспользоваться и действующими нормами: хулиганство, нанесение побоев — всё это есть. Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? — отметил президент.

Ленин и мавзолей

На вопрос о том, не пора ли уже вынести тело Ленина из мавзолея, Владимир Путин сказал, что, по его мнению, Владимир Ильич был больше революционером, чем государственным деятелем. И что разделение прежде унитарного государства по национально-территориальному принципу было его системной ошибкой. Именно Ленин отдал некоторые российские земли Украине. Однако к вопросу о захоронении тела вождя отнёсся отрицательно, справедливо заметив, что есть более насущные проблемы.

— Тело Ленина не стоит трогать, потому что многие люди связывают свою судьбу, жизнь с ним. Зачем туда лезть? Нужно просто идти вперёд и развиваться, — отметил президент.

О Союзном государстве с Белоруссией

Президент отметил, что решение о создании Союзного государства с Белоруссией было правильным и что мы практически один народ с белорусами, как и с украинцами.

— По энергоносителям мы решили к 2024 году решить вопросы. Мы в Белоруссии всё продаём беспошлинно. В Белоруссии самые низкие цены, которые только возможны для заграничных партнёров, — напомнил российский лидер.

Оборонная промышленность

Развитие оборонной промышленности, по словам президента, идёт быстрыми темпами — с учётом новейших научных и технических разработок. Россия полностью обновила базу, на основе которой сделали новейшие системы вооружения.

— Оборонная промышленность — локомотив высокотехнологичных сфер, — отметил президент.

Конституция

Владимир Путин отметил, что конституция — живой инструмент, который должен развиваться в соответствии с требованиями времени. По его мнению, в Конституции РФ неприкосновенна только первая глава, во все остальные части при необходимости можно вносить изменения. Отвечая же на вопрос, что лично он изменил бы в основном законе, Владимир Путин сказал, что из положения, запрещающего занимать высший государственный пост более двух сроков подряд, убрал бы слово "подряд".

Политическая конкуренция

Владимир Путин отметил, что с политической конкуренцией в России всё в порядке и что существуют необходимые условия для развития парламентской культуры.

— У нас зарегистрировано 54 партии, 12 действуют на федеральном уровне, четыре на уровне ликвидации. У нас всё в порядке с политической конкуренцией, — уточнил глава государства.

Минские соглашения

Комментируя ситуацию с выполнением минских соглашений, президент отметил, что она может зайти в тупик, ведь ключевое положение соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят.

— Нужен прямой диалог Киева с Донбассом, а его нет, — посетовал Владимир Путин.

Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го).