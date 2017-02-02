ЕСПЧ снизил аппетиты Навального вдвое

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить оппозиционеру 63 тысячи евро.

Как отмечается в опубликованном сегодня на официальном сайте решении Европейского суда по правам человека в Страсбурге, известный оппозиционер должен получить чуть больше 63 тысяч евро в качестве компенсации по иску, который Навальный подал в ЕСПЧ, оспаривая законность своих задержаний в ходе акций протеста в период с 2012 по 2014 года.

В решении ЕСПЧ обосновывается незаконность задержаний Навального 5 марта 2012 года, двух арестов 8 мая 2012 года, одного ареста 9 мая 2012-го, одного ареста 27 октября 2012 года и двух арестов 24 февраля 2014 года.

Стоит отметить, что в приговоре ЕСПЧ отмечается, что сам Навальный требовал 121 тысячу евро в качестве компенсации нематериального вреда, связанного с задержаниями, а также 1025 евро в виде компенсации затрат на выплату административных штрафов.

Навальный также требовал в иске присудить ему дополнительные 1053 евро за понесённые расходы при пересылке почтой материалов дела, а также по 10 100 и 1500 евро на оплату адвокатов Терехова и Михайловой соответственно, представлявших его интересы при рассмотрении дела. В итоге финальная сумма компенсации была снижена Европейским судом почти в 2 раза.

Напомним, что в апреле 2016 года Конституционный суд России разрешил российским властям и судебной системе не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат Конституции РФ или предполагают изменение правовой системы государства.