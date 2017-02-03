Грозит ли Грузии впасть в немилость к "Большому Брату"?

США намерены обучить представителей грузинского медиа-сообщества "передовым технологиям расследовательской журналистики".

Политика Соединённых Штатов по отношению к своим союзникам (в первую очередь из постсоветского пространства) всегда и везде носит характер двойственности, при которой поддержка действующего режима всегда параллельно характеризуется ставкой на альтернативные силы как в политическом истеблишменте, так и в сфере бизнеса и медиасообщества.

Белый дом страхуется на случай непредвиденных внутриэлитных перетасовок и возможностей "сепаратного", по его мнению, сговора части политического класса той или иной постсоветсской страны с Россией, что чревато потерей довольно существенных инвестиций, вкладываемых США в создание вокруг России своеобразного "санитарного кордона".

Секция по связям с общественностью Посольства США в Грузии запускает для местного медиа-сообщества специализированную программу комплексного обучения местных журналистов в рамках годовой программы стажировок в США. Стоит отметить, что программа будет направлена исключительно на журналистов, работающих в неправительственных структурах и организациях.

Каждый этап будет длиться примерно 3 недели и включать стажировку и обучение выигравшими грант грузинских журналистов "высоким профессиональным стандартам" в составе группы из 20 человек, причём стоимость такого этапа определена в 250 тысяч долларов.

В описании программы отмечается, что Грузия является пока ещё "транзитной демократией с большим количеством социальных, экономических и политических проблем", и поэтому цель программы — "создать в Грузии сильные и независимые СМИ, способные держать под контролем правительство и обеспечивать прозрачность его работы", а также для того, чтобы Грузия "оставалась на демократическом пути".

Программа обучения грузинских журналистов в США будет включать в себя широкий спектр тем, таких в первую очередь, как понимание общих бизнес-практик в медиа-среде, организационная устойчивость (маркетинг, кадры, продажи), обучение расследовательской журналистике, обучение новым медиатрендам.

Как отмечают эксперты, за общими словами о повышении роли независимых СМИ и контроле за деятельностью правительства скрывается намерение сформировать полностью лояльное и управляемое медиасообщество в Грузии, для чего и организуются специализированные семинары и тренинги журналистов в США. Примечательно тут только то, что ранее Вашингтон всегда применял тактику создания групп влияния в СМИ той или иной страны только в случае недвусмысленного желания сменить там существующий режим, который не устраивал Вашингтон.

Что характерно, накануне с докладом об опасностями, которые грозят Грузии в случае её возможного выбора в пользу евразийской интеграции, выступил влиятельный американский исследовательский "мозговой танк" CSIS, близкий к нынешнему Государственному секретарю Рексу Тиллерсону, который на протяжении многих лет входил в его попечительский совет.

В рекомендациях Центра указывается на то, что, несмотря на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом и участии в его программе "Восточного партнёрства", в Грузии всё чаще раздаются голоса относительно нормализации отношений с Россией и даже высказываются мысли о целесообразности более рационально рассмотреть вопрос о сотрудничестве с ЕАЭС, что откровенно не нравится как американцам, так и собственно европейцам, которые продвигают свой, гораздо менее выгодный для национальных экономик пост-советских стран, проект интеграции.

Несмотря на весь манипулятивный и зависимый от указаний Вашингтона характер грузинской государственности, судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили даёт, тем не менее, возможность говорить о политическом "окне возможностей" и сравнительно небольшой ценности конкретных фигур во властных коридорах Тбилиси, когда речь идёт о реализации стратегических интересов Соединённых Штатов.

Кризис в еврозоне, начавшийся процесс выхода Великобритании из Евросоюза, миграционный кризис и, наконец, совершенно неожиданная для евроатлантического истеблишмента победа Трампа на президентских выборах в США — всё это пошатнуло веру периферийных стран-клиентов в верности избранного ими пути интеграции в западное политико-экономическое сообщество на вторых или даже третьих ролях.

Нынешнее грузинское руководство хоть и существенно более прагматично, чем партия войны Саакашвили, однако и оно находится в полной финансовой и политической зависимости от Запада. При этом культурные связи, но что самое главное, экономические реалии диктуют грузинскому руководству необходимость договариваться с Москвой — и в последние годы мы видим, как, оставив за скобками вопрос о признании объективной реальности существования независимых Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси вполне рационально пытается нормализовать отношения с Россией и выйти на приемлемый уровень политико-дипломатических контактов.

Вместе с тем даже такая ограниченная нормализация пугает определённые круги в Вашингтоне и Брюсселе, которые всё ещё продолжают рассматривать Грузию в качестве своего антироссийского плацдарма в Закавказье, который можно в тот или иной момент активировать и создать России проблемы на важном геостратегическом южном направлении. А значит, процесс создания параллельных структур в гражданском обществе, НКО, бизнесе и медиасфере в Грузии и других сателлитных государствах на периферии постсоветского пространства будет продолжен.