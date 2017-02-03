Как Столтенберг Украину в НАТО не принимал

Пранкеры Лекус и Вован уже долгое время радуют российскую публику своими оригинальными розыгрышами известных политических и общественных деятелей как в России, так и за рубежом. Они неоднократно звонили ряду мировых лидеров от имени украинского президента Порошенко, обсуждая вполне серьёзные вещи. С президентом Турции Реджепом Эрдоганом "Порошенко", к примеру, обсудил в своё время проблемы Крыма и санкций. Жертвами розыгрышей становились также Элтон Джон, президенты WADA и USADA Крейг Риди и Трэвис Тайгерт, а также мэр Киева Виталий Кличко и белорусский президент Александр Лукашенко.

И вот теперь наступила очередь генсека НАТО Йенса Столтенберга. В распоряжении Лайфа оказалась запись разговора между руководителем Североатлантического альянса и известными пранкерами, выступившими от имени президента Порошенко. Несмотря на внешне юмористический подтекст, в общении Столтенберга и "Порошенко" имеется ряд крайне интересных моментов, касающихся будущего возможного членства Украины в НАТО.

Стоит отметить, что в начале своего разговора "Порошенко" прямо заявляет Генсеку НАТО, что якобы вопрос о вступлении Украины в альянс уже согласован в Соединёнными Штатами и теперь пора обозначить конкретные сроки вступления Незалежной в "натовскую семью".

Удивлённый Столтенберг откровенно не смог сдержать эмоций, назвав такого рода позицию недоразумением:

— Я думаю, что это просто недоразумение. Украина много раз говорила, что сейчас основное внимание она уделяет реформам. И Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам для своего членства в НАТО, достичь определённого уровня, выполнить все реформы для того, чтобы подать заявку на вступление в НАТО. До сих пор этого не было сделано.

Причём Столтенберг прямо говорит о том, что Киев пока не достиг необходимого уровня соответствия требованиям ко вступлению в Североатлантический альянс, так как хотя реформы и идут, но крайне медленно, ещё многое предстоит сделать.

Мантра про вступление то в ЕС, то в НАТО позволяет киевским властям всё время поддерживать тлеющие угольки евроинтеграционных настроений, причём порой это приобретает поистине гротескные формы.

К примеру, начиная со времени государственного переворота на Украине в 2014 году Евросоюз всё время обещает предоставить украинским гражданам безвизовый режим с формулировками "вот-вот, уже скоро, подождите ещё полгода". Итог печален: по некоторым параметрам правила выдачи виз даже ужесточили, а конца-края обещаниям не видно. Аналогично и со вступлением Украины в НАТО — даже Столтенберг в разговоре с лже-Порошенко указал на то, что процесс формально стартовал ещё в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, когда в политическом коммюнике было обозначено, что Украина может присоединиться к Плану действий по членству в Альянсе, однако формально Украина (как и Грузия) приглашения присоединиться к ПДЧ не получила.

— Не сейчас, конечно. Было принято решение на бухарестском заседании в верхах в 2008 году, что Украина станет в будущем членом НАТО. Но Украина и НАТО имеют общее понимание, что Украине надо пройти целый ряд реформ. Надо реализовать эти реформы, особенно когда мы говорим о секторе безопасности, о коррупции, об улучшении судебной системы. И только тогда Украина сможет подать заявку, чтобы стать членом НАТО. Для этого нужно много лет ещё. Кроме этого, все члены альянса — все 28 стран — должны согласиться на это, и мы должны достичь консенсуса. И я не вижу, что это возможно в ближайшем будущем, — отметил Столтенберг в разговоре с "Порошенко".

При Януковиче история со вступлением в НАТО была "подморожена", тем не менее Киев продолжал участвовать во всех мероприятиях альянса по линии партнёрских соглашений, в частности, в антипиратской коалиции у берегов Сомали. Вот только присоединиться к НАТО никто по-прежнему не предлагал.

Уже после начала гражданской войны на Украине, в 2015 году, Порошенко подписал новую военную доктрину страны, согласно которой к 2020 году Украина должна достичь совместимости с натовскими стандартами и быть готовой к вступлению. Вот только чисто военными вопросами членство в организации, судя по словам Столтенберга, не ограничивается. Киев, с его авантюрной и непредсказуемой политической системой, разваленной экономикой и недееспособной армией, которая терпит поражения от вчерашних шахтёров и работяг, явно стандартам НАТО не соответствует. И вот теперь киевские власти вытаскивают тему вступления в НАТО, когда провал безвиза и фантазий о членстве в ЕС становится всё более очевидным.

Даже такой матёрый русофоб, как Столтенберг, который недолюбливает Россию со времён своей бурной и неоднозначной юности, в которой были даже эпизоды контактов с советскими спецслужбами, указал на нереалистичность проектов по вступлению Украины в НАТО:

— Они [киевские власти. — Прим. Лайфа] делают много, но недостаточно, они и дальше должны развиваться по пути улучшения реформ по борьбе с коррупцией. НАТО поддерживает Украину в этом вопросе, предоставляя ей сильную политическую поддержку, а также практическую поддержку. Всё то, что нужно, чтобы реализовать реформы по борьбе с коррупцией.

Однако был в разговоре пранкеров с генсеком НАТО и ещё один примечательный момент, касавшийся повышенного интереса руководства Североатлантического альянса к получению постоянной базы в Центральной Азии, а конкретно — в Киргизии, о чём Столтенберг прямо сказал в диалоге с "Порошенко", пообещавшим согласовать вопрос с "киргизскими друзьями".

Очевидно, что регион остаётся в зоне стратегического интереса НАТО и альянс не преминёт воспользоваться любой возможностью, чтобы вернуться туда и создать России проблемы в ключевом для её национальной безопасности регионе.

Столтенберг не скрывает радости от того, что может представиться удобная возможность для размещения новых воинских контингентов НАТО в Киргизии:

— Я внимательно выслушал то, что вы сказали — что Киргизия раньше имела базу для военных сил США в Манасе. И вопрос у меня такой: рассмотрела бы Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на территории Киргизии для возможного сотрудничества в борьбе?

Разговор Столтенберга с "Порошенко" наглядно демонстрирует тот факт, что, во-первых, Украина для НАТО стала как тот чемодан без ручки — и тащить неудобно, и бросить жалко. А значит, Киев будут использовать как фактор давления на Россию и дестабилизации на её границах, а также в качестве своеобразного агента на постсоветском пространстве, с помощью которого можно прощупывать позиции Москвы и "поддавливать" их там, где есть объективная и субъективная нехватка ресурсов для оперативного реагирования.

Столтенберг подтвердил, что никто и никогда всерьёз не рассматривал Украину в качестве полноправного члена НАТО, предпочитая, чтобы Киев предоставлял пушечное мясо для "белых господ", играющих в свои сложные геополитические игры.