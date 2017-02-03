Открытка для батальона "Айдар"

Ну, наконец-то. А то мучили себя, недоговаривали... И тут вдруг главный редактор сайта "Ежедневный журнал", старинный соратник покойного Бориса Немцова Александр Рыклин разразился откровениями.

Этот кусок я приведу целиком:

"Да, я выступаю за то, чтобы бесчеловечное воровское государство, построенное Путиным, проигрывало каждый раз, когда сталкивается с сопротивлением мирового сообщества. Да, я приветствую любую форму дискриминирования этого государства или его представителей в любой сфере, поскольку это ведёт к его ослаблению. Да, я очень надеюсь и буду прикладывать максимум сил к тому, чтобы режим, который построил это государство, нам удалось бы демонтировать в обозримом будущем".

Вот так, ни много ни мало. И добавляет: "Если это и есть русофобия, то мне плевать. Значит, я русофоб".

Конечно, русофоб, повторяю за ним вслух.

Это откровение примечательно своей садистской непосредственностью: вот человек, политик, гражданин, у него отличные от меня политические убеждения. Только я не за то, чтобы страшные ракеты "Точка У" влетали в Донецк, а он — за.

Мне кажется, что любая оккупация — это плохо, а по мнению Рыклина, — благо, ведь тогда можно демонтировать государство.

Пусть оно будет называться Локотская республика, и в нём не будет Урала, Чечни и Сибири. Зато демонтаж — и либералы у власти, и дети с цветами, и оккупационная администрация. Он готов сдать, сдаваться, сдавать. Это не гипотетически. В Донбассе идёт война, настоящая, убийственная и первая за последние два года.

В Турции убили русского после, в спину, страшно. Кажется, происходит нечто, что смиряет радикализм и патриота, и коммуниста. И тот и другой затихают, прекращают свои противоречия.

Но только не те, которые за всё хорошее против всего плохого. Не верите? Ну вот для объективности:

Максим Кантор, российский философ, искусствовед: Верните солдат домой. Не смейте бомбить чужие страны. Несчастный посол — одна из жертв бомбардировок в Алеппо. Прекратите убивать людей.

Павел Шехтман, российский историк и публицист: Актуальненько. Ах, где те золотые времена, когда рашкопослов отстреливали сами русские оппозиционеры, а русские поэты этому аплодировали.

Для внутреннего равновесия нельзя так делать, но когда разбился самолёт над Чёрным морем, то я сходил и посмотрел, что пишет Рынска, Аркаша Бабченко, Лошак. А все они пишут одно и то же, только для разной аудитории: кто-то помягче для своих белоленточных, кто-то для сторонников Майдана. Но пишут одинаково.

А всегда ли так было? Ну вот чтобы человек, справки от врача не имеющий, не уличённый в садизме, радовался убийству посла, врача, ополченца? Не сострадал, но гордился тем, что он первым отнесёт ключ от города пышущему здоровьем натовцу?

В нашей истории мы не раз наблюдали очень странную картину. Граждане России, умные и даже клянущиеся в любви к Родине, желали поражения своей стране. Так было и больше ста лет назад, когда либеральная интеллигенция и студенты отправляли поздравительные телеграммы японскому императору, когда доблестные самураи взяли Порт-Артур.

Потом свыше миллиона человек поддержало фашистскую оккупацию. Противно, да так, что ярые противники советской власти вроде генерала Деникина скривили губы.

Сегодня уже другие люди клянутся в любви батальону "Айдар", который в этот момент бьёт из тяжёлых орудий по Донецку. И с открытками наверняка уже ждут, когда украинские части войдут в город. И будут много резать.

Об этом с плохо скрываемой симпатией пишут в "Фейсбуке". Те, кто за всё хорошее, против всего плохого. У Рыклина 389 лайков. Суть не меняется. Целая армия рыклиных, бабченок и лошаков готова снова приветствовать оккупацию, и абсолютно неважно, кто в этот раз приведёт в Россию свои танки и крылатые ракеты. Есть такая профессия — Родину предавать.