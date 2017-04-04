Роскомнадзор потребовал от "Радио Свобода" удалить "террористическую" ссылку

В случае отсутствия реакции на предписание руководство сайта радиостанции может быть привлечено к уголовной ответственности.

Роскомнадзор вынес в адрес русской радиостанции "Радио Свобода"/"Свободная Европа" предписание с требованием удалить со страницы одного из опубликованных материалов ссылку на видеоролик террористической направленности.

В комментариях к размещённой на сайте радиостанции заметке "Напали люди в маске", в которой рассказывается о нападении на журналистов издания во время их работы на одной из акций протеста в Краснодарском крае, была размещена ссылка на видеоролик времён первой чеченской кампании, на котором боевики издеваются, а затем изощрённо убивают пленных российских военнослужащих с применением холодного оружия.

Напомним, согласно действующему российскому законодательству в области регулирования СМИ ответственность за контроль над комментариями и недопущением в них террористических и экстремистских призывов лежит на администрации конкретного СМИ.

Роскомнадзор предупредил "Радио Свобода", что в случае отсутствия реакции на предписание может наступить уголовная ответственность по статье 205.2 "Призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма".

— Сайт радиостанции обязан пойти Роскомнадзору навстречу и должен убрать эту видеозапись. Присутствие радио здесь, у нас в стране, является частью большой игры, но влияние на аудиторию "Радио Свобода" оказывает небольшое. Это узконишевое радио, аудитория которого сокращается. Для нашей общественно-политической системы это радио не только несёт угрозу, но также его присутствие подтверждает наличие у нас свободы слова, открытость, демократичность. Но если у нас государство правовое, то закон — один для всех. И "Радио Свобода" должно следовать предписаниям контрольных инстанций, — говорит руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

На момент написания заметки ссылка на видеоролик террористической направленности с сайта американской радиостанции так и не была удалена.