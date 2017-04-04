В Конгресс США внесли закон о создании в Вашингтоне площади Бориса Немцова

В Конгресс США поступило предложение назвать пересечение улиц в Вашингтоне в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Как отмечается в тексте законопроекта, пересечение улиц Висконсин-авеню, Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит в Вашингтоне должно быть переименовано в площадь Бориса Немцова. Предложение направлено в Комитет по правительственным реформам Палаты представителей США.

Автором инициативы стала известная своими резкими высказываниями в адрес России член республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен. Следует отметить, что Рос-Лейтинен известна своим предложением заменить российских миротворцев во время конфликта в Южной Осетии на "вооружённые силы под эгидой США", тогда она также призвала Вашингтон встать на сторону Грузии в Совбезе ООН.