#ПитерМыСтобой: в соцсетях поддерживают митинг солидарности на Манежной площади

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#ПитерМыСтобой: в соцсетях поддерживают митинг солидарности на Манежной площади

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Фото: © twitter.com/hashtag

В преддверии запланированного на завтра, 6 апреля, вечера памяти на Манежной площади в знак солидарности с погибшими и пострадавшими в теракте в санкт-петербургском метро в социальных сетях набирает популярность хештег #ПитерМыСтобой. 

Так, в частности, вечер памяти поддержал в своём "твиттере" известный журналист и радиоведущий Сергей Доренко; призвал придти всех неравнодушных на Манежную площадь и популярный комедийный актёр, резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. При теракте погибло 14 человек, в том числе и сам смертник Акбаржон Джалилов, личность которого установили благодаря экспертизе ДНК.

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