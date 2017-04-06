Трампу посоветовали поднять налоги из-за возможных атак российских хакеров

Совет по международным делам США, являющийся одним из наиболее влиятельных американских "мозговых трестов", не упустил возможности обратиться к теме российских хакеров и в целом — проблематике кибербезопасности, настаивая на том, что критическая инфраструктура США , а именно энергосети, объекты промышленности и даже пенитенциарная система находятся в потенциальной зоне риска. Опасность, по мнению экспертов совета, исходит напрямую из киберпространства. Для защиты энергосистемы Штатов от возможной атаки российских хакеров аналитик совета Роберт Нейк предложил ввести дополнительные налоги с американцев.

Американская энергосистема значительно больше зависит от электронных систем, чем российская. Она включает в себя 5,5 млн миль проводов, 55 тыс. подстанций и три тысячи различных служб, которые обеспечивают подачу электроэнергии в дома и на предприятия США. В энергосистему также входят инфраструктурные критические объекты — такие ГЭС и ТЭЦ, которые могут стать, по мнению аналитиков из Совета по международным делам, объектами кибератак. Чтобы понять, насколько критическим может стать такой "киберудар" по США, достаточно сказать, что практически все тюрьмы США имеют электронные замки и можно себе представить, что случится, если подачу электроэнергии вдруг внезапно отключат.

Когда в 2003 году в США остались без света на четыре дня 50 млн человек, экономические издержки такого длительного блэкаута оценили в сумму от четырёх до 10 млрд долларов. Но большее беспокойство у совета вызвали хакерские атаки на систему энергообеспечения Украины в 2015 и 2016 годах, которые, по предположению авторов рекомендаций, были актом "российского вмешательства". Теперь же, на фоне разрастающегося скандала по поводу якобы имевшегося воздействия российских хакеров на избирательный процесс в США, аналогичные кибер-атаки на американскую энергосистему могут показаться администрации Трампа, для которой собственно и готовятся рекомендации, весьма вероятными.

Интересно, что все расходы на защиту критически важных объектов предлагается финансировать за счёт средств американских налогоплательщиков, которые могут и не заметить появления новых расходов на кибербезопасность. Первый вариант, который предлагается использовать, — включить плату за кибербезопасность в счёт по оплате телефона, но такой ход может привести к недовольству граждан, поэтому предлагается ввести "менее заметный" непрямой налог с физлиц, который должен быть более "политически приемлемым".

Замдиректора Института США и Канады РАН Светлана Бабич объяснила, какие налоговые инструменты могут применяться в этом случае.

— Конституцией США предусмотрено, что федеральный уровень определяет все налоги, поэтому "налог на кибербезопасность" должен быть введён законом на высшем государственном уровне. Вероятнее всего, он будет интегрирован в систему косвенного налогообложения. "Незаметным" налогом для американцев является именно налог с продаж. Он "накидывается", когда вы совершаете какую-то покупку или приобретаете услугу. В каждом штате он свой. Основной налог, который есть в США, — это налог на физических лиц, но туда внедрить налог на кибербезопасность просто нереально, так как люди это сразу увидят.

Но на что пойдут средства налогоплательщиков в случае введения нового налога?

Во-первых, будут введены так называемые "индикаторы нападения", которые должны регулярно отслеживаться. Показателями готовящейся атаки может стать ухудшение отношений между странами, интенсификация разведывательных операций в США, враждебная риторика и повторяющиеся угрозы, которые исходят от России или Китая, например. Как только будет наблюдаться рост этих показателей, американские специалисты по кибербезопасности будут ждать атаки. Параллельно предлагается проводить так называемые тестовые атаки, исходящие не из США, но направленные на их инфраструктуру, призванные проверить надёжность системы. Анализ угроз будет обеспечивать центр по киберугрозам, который был создан специально для противодействия российским хакерским атакам.

Создание программного обеспечения, способного защитить энергосистему США от кибератак, является приоритетом в контексте предлагаемых рекомендаций. В качестве модели, которую можно внедрить в энергосистему, выступает уже созданная система защиты американского финансового сектора, а также система защиты объектов атомной энергетики.

Сетевая атака иностранного государства на энергосистему США, в случае если она, конечно, произойдет, будет приравниваться к вооружённому нападению, что предполагает под собой определённые меры, которые будут введены в действие в случае необходимости. Предлагается использовать один из сценариев, которые должны представить в распоряжение Белого Дома профильные правительственные агентства США — прежде всего из пула разведсообщества. Так, по одному из предлагаемых сценариев, в случае кибератаки на американскую энергосистему Белый дом должен выдвинуть военные силы в спорные территории или же начать там военные учёбы, дабы запугать кибер-агрессора. Среди других мер ответа предполагается ввести экономические санкции, ответить кибер-атакой на кибер-атаку.