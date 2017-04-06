На правительственном портале Украины появилось заявление главы Правительства Литвы о поддержке позиции Украины и Польши по "Северному потоку — 2", в связи с чем Литва встанет на сторону Польши в судебном разбирательстве по делу реализации проекта "Северный поток — 2". Глава Правительства Литвы Саулюс Сквернялис в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что Литва выступает за сохранение статуса Украины в качестве ключевого транзитёра газа в Европу, в связи с чем заявляет о "нецелесообразности" постройки "Северного потока— 2", который реализуется российской компаний "Газпром".

Также глава Правительства Литвы добавил, что Украине важно продолжать реализацию реформ в сфере энергетики с целью сохранения позиции основного транзитёра газа в ЕС. Встреча состоялась в Киеве в рамках работы Форума глав правительств Украины и Балтийских стран.