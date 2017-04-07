Удары по Шайрату: кость сенатским неоконам или пролог к разделу Сирии?

В ходе своей предвыборной кампании помимо критики ряда традиционных американских партнёров и осторожных реверансов в адрес России нынешний американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что под его руководством Соединённые Штаты "выбьют дух" из ИГИЛ*, в целом зачистят Ближний Восток и ликвидируют там рассадник террористической угрозы "цивилизованному миру". Однако сегодняшние удары ракетами "Томагавк" из акватории Восточного Средиземноморья по сирийской авиабазе Шайрат ставят под сомнение озвученные приоритеты американской внешней политики.

На наших глазах рушатся созданные ещё в прошлом году некоторыми отечественными политтехнологами мифы о некоторой особой "прагматичности" Трампа и о том, что бизнес-подход к внешнеполитическим вопросам может быть более предсказуем, чем идеологизированная повестка демократов или сенатских неоконов вроде сенаторов Маккейна или Рубио. Разрушив сирийский военный аэродром, использовав для нападения риторику "красных черт", которые якобы постоянно пересекает сирийский президент Башар Асад, нынешняя американская администрация, в принципе, показала, что вполне себе следует в фарватере политики мирового гегемонизма с правом самим решать, кто на планете виноват, кого наказывать и как, не советуясь ни с кем и преступая все нормы международного права.

Стоит отметить, что нынешние удары по сирийской военной инфраструктуре сами по себе являются незаконными и неправомерными — так как только решение Совета Безопасности ООН дает возможность наносить такие удары легитимно. Понятно, что США и раньше плевать хотели на нормы международного права — начиная с агрессии против Югославии и далее через Ирак, Ливию, Йемен и теперь вот Сирию, — но такого рода поведение, доступное одной державе, будет неизбежно порождать эрозию всей системы и желание других заниматься тем же самым. Этот ящик Пандоры американцы долго и уверенно раскурочивали,и теперь не им пенять другим странам, что они осуществляют интервенции и вмешательства: морального права такого нет.

Вместе с тем вдвойне показательно то, что опять и опять, после событий под Дейр-эз-Зором, когда после ударов американской авиации по позициям сирийских военных боевики ИГИЛ пошли в атаку, после событий в Алеппо, когда на пике наступления сирийских правительственных сил против боевиков "Джебхат-ан-нусры"* вдруг якобы сирийское правительство травит алеппцев химоружием, после бомбёжек гуманитарных колонн, идущих в Алеппо, и истерики США по этому поводу в Совбезе ООН, — мы видим вновь и вновь повторяющийся сценарий военных провокаций, после которых неизменно заявляется, что вот это-то та самая "красная черта", casus belli, после которого Асада нужно немедленно бомбить и смещать. В такие неизменно следующие один за одним совпадения на протяжении почти уже шести лет сирийского конфликта сложно, если не невозможно поверить.

И это, на самом деле, не является недавним изобретением американцев: можно вспомнить и таинственный подрыв броненосца "Мэн", что стало спусковым крючком испано-американской войны 1898 года, и Тонкинский инцидент 1964 года, ознаменовавший старт активной фазы войны во Вьетнаме. Американской внешней политике свойственно бездушное и порой стратегически бездумное оперирование ресурсами спецслужб и вооружённых сил, создающих поводы для вооружённого вмешательства. Потом, правда, целые страны ввергаются в боль, страдания, разрушения, нескончаемую волну террора и коллапса государства как такового — причём зачастую именно такого государства, которое при всех его внешних некомфортных для западных "демократов" атрибутах, вполне себе эффективно борется против терроризма.

Так было и с Ливией, которая после свержения Каддафи превратилась в аналог не то Запорожской Сечи, не то пиратского разбойничьего логова, ещё более ярко это видно на примере Ирака, где после падения режима Хуссейна правят бал то "Аль-Каида"*, то ИГИЛ, то просто банальные полубандитские племенные ополчения. В Сирии же именно правительственные войска и в целом светский режим Асада являются наиболее последовательным борцом с терроризмом. И по нему наносится удар. И это в который раз заставляет задумываться о том, что любой терроризм есть лишь инструмент реализации политики великих держав — и зачастую одной великой державы по имени США.

Если же посмотреть на формальные основания для удара по Шайрату — то они также не выдерживают никакой критики. Никакого официального разбирательства не проводилось, если не считать истеричных заявлений и показа неких фотографий очередных "сирийских девочек" американским представителем в Совбезе ООН Никки Хейли. Причём уничтожение сирийского химического оружия было подтверждено в своё время инспекторами Организации по запрещению химического оружия, за что ОЗХО в 2013 году даже была присуждена Нобелевская премия мира.

Характерно, что многие специалисты ставили под сомнение сам видеоряд, который был предоставлен одиозной организацией "Белые каски", неоднократно замеченной в пособничестве боевикам: так, шведская медицинская ассоциация в своём отчёте прямо указывает на то, что дети, которые представлены жертвами химатаки, были убиты заранее, а инъекции адреналина, которые им делают на видеозаписях из Идлиба, попросту постановочные. Вообще, если проанализировать события повнимательнее, то помимо уже упоминавшегося наступления боевиков в Восточном Хомсе, скоординированного с американским ударом по Шайрату, тут же последовали призывы сирийской оппозиции начать бомбить в принципе все сирийские аэродромы и уничтожать правительственную авиацию. А ведь именно с Шайрата, к примеру, осуществляется авиационная поддержка группировки, освобождавшей Пальмиру.

Однако есть у сегодняшнего удара и определённые особенности. Во-первых, заранее была предупреждена российская сторона — об этом заявили сами американцы. При этом сирийцы успели эвакуировать основную массу техники и персонала, так что реальный результат всей акции — семь убитых сирийских военных и несколько сгоревших старых советских МиГов. Провернуть такую эвакуацию вряд ли могли за несколько часов (американцы, скорее всего, предупредили наших военных не раньше) — значит, разведка вскрыла подготовку и выход на позиции американских эсминцев, с которых запускали "Томагавки", и передала эти данные сирийцам.

Во-вторых, отмена меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе вкупе с активно вбрасываемыми заявлениями о введении над Сирией беспилотной зоны свидетельствуют о безусловном повышении ставок в игре и готовности России прикрывать в Сирии стратегически важные объекты силами ПВО и имеющейся авиации. Сейчас для Трампа наступает момент истины, и если американский президент поддастся соблазну решить свои внутриполитические проблемы за счёт "победоносной войны" — это может поставить регион на грань открытого военного конфликта России и США. Нынешняя ситуация напоминает историю 1998 года, когда проходящий из-за дела Моники Левински процедуру импичмента Билл Клинтон приказал осуществить удары "Томагавками" по Ираку. Проблема в том, что сейчас расклад сил на Ближнем Востоке уже не тот, что 20 лет назад, и США придётся столкнуться в регионе с новыми мощными противниками.

И в этой связи совершенно непонятно, с каким багажом приедет 12 апреля в Москву госсекретарь Тиллерсон, прямо обвинивший Россию в потакании "режиму Асада" в вопросе химических атак. Очевидно, что окно возможностей в отношениях России и США стремительно захлопывается и мы вступаем в период, возможно, даже ещё более худший, чем эпоха Обамы. Как мы уже писали ранее — ждать прорывов от администрации Трампа бессмысленно. Несмотря на все "хотелки" ряда отечественных политологов и американистов, Трамп является прагматиком лишь в той мере, насколько он может обеспечить себе приемлемые внутриполитические позиции. Если для стабилизации своего положения после поражения в конгрессе ему необходимо заручиться поддержкой фракции неоконов и умаслить группы влияния местного ВПК — он спокойно пойдёт на вооружённый конфликт. Если нужно ради этого же встать на путь раздела Сирии — администрация Трампа пойдёт и на это.

И это может быть вполне рабочим вариантом, особенно учитывая активность турок на севере Сирии и поддержку американцами автономистских устремлений курдов. Коалиция по смещению Асада, которую, по словам Тиллерсона, Вашингтон сейчас сколачивает, при старте военных действий безусловно вызовёт распад Сирии как минимум на три-четыре части, с выделением курдского, суннитского и алавитского анклавов и усилением террористического компонента. И судя по всему, США взяли курс именно на этот сценарий. Если Трамп пойдёт до конца, то на Ближнем Востоке неизбежно заварится огромная каша: в бой вступят Россия, Иран, монархии Залива и собственно международная коалиция во главе с США. Стоит ли замирение с конгрессом и переключение внимания с "российских связей" на внешнюю повестку перспективы начать крупный конфликт с сопоставимым по военной мощи противником — большой вопрос.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.