Провокация как инструмент американской политики в Сирии

Сегодняшние бомбардировки сирийской авиабазы в провинции Хомс, публично мотивированные американским руководством как ответ на химатаку в провинции Идлиб, вновь поднимают вопрос о целой индустрии провокаций, служащих в конечном итоге поводом для американского военного вмешательства в сирийский конфликт. Раз за разом, при содействии ведущих мировых СМИ, западному обывателю показывают то удушенных "правительственным" зарином детей в Идлибе, то разбомбленные непонятно кем и непонятно когда гуманитарные конвои, а то и идущих в наступление боевиков террористической организации ИГИЛ* — аккурат после атак американских ВВС на позиции сирийской правительственной армии.

С самого начала сирийской гражданской войны в 2011 году США и их союзники заняли позицию, согласно которой президент Башар Асад потерял легитимность и его уход является основным условием мирного урегулирования в Сирии. Госдепартамент занялся гуманитарной поддержкой антиправительственных повстанцев, а ЦРУ занялось поставкой вооружений и тренировкой их бойцов.

Когда Россия начала авиаудары по контролируемым боевиками различных террористических организаций территориям Сирии осенью 2015 года, в адрес Москвы посыпались обвинения в ударах не по позициям "Исламского государства", а по объектам других оппонентов режима Башара Асада, в том числе поддерживаемых США. В Москве неоднократно утверждали, что бьют исключительно по позициям террористических организаций и не ставят цели сохранить у власти режим Асада.

Один из наиболее вопиющих случаев вооружённой провокации произошёл в Восточном Хомсе, во время кампании по взятию Пальмиры: сирийское правительство заявило о том, что боевикам помогали США. Когда сирийская армия брала верх над террористами, американская авиация нанесла удар по позициям правительственной армии, что существенно помогло террористам в их контрнаступлении и перехвате инициативы под Пальмирой в конце прошлого года.

Не менее важное значение в западной пропаганде придаётся гуманитарной риторике: мы регулярно слышим о "гуманитарных катастрофах" и "гуманитарных кризисах", которые необходимо решать путём посылки гуманитарных конвоев — которые в свою очередь очень удобно бомбить, сваливая потом вину на Башара Асада и создавая повод для вооружённого вмешательства и удара по правительственной армии, как раз когда она достигает наибольших успехов на том или ином направлении. В сентябре 2016 года сирийские войска взяли в блокаду город Алеппо, активно тесня боевиков в его восточной части и готовясь к полному освобождению экономической столицы Сирии. В разгар активной фазы операции по освобождению Алеппо Москве поступили предложения от администрации Обамы снять осаду, ввести длительный режим прекращения огня, а также прекратить полёты сирийской авиации. Таким образом можно было обеспечить передышку боевикам, чтобы те покинули окружённые восточные кварталы Алеппо, причём сохранив оружие и оргструктуру для продолжения боевых действий против регулярной сирийской армии.

7 сентября 2016 года "волонтёры" в Сирии обвинили армию Асада в отравлении Алеппо хлором. По данным медицинских работников, правительственные силы якобы снова применили хлор, они сбросили на пригород Алеппо — район Сукари — бочковые бомбы с цилиндрами с хлором. Сирийское правительство отрицает использование химического оружия в ходе авианалётов.

9 сентября 2016-го Лавров и Керри согласовали план по Сирии, который предусматривает прежде всего прекращение огня и координацию операций между российскими и американскими военными. А уже 19 сентября неизвестные самолёты атаковали международный гуманитарный конвой, причём вину за бомбардировку США и их союзники безапелляционно возложили на сирийское правительство и Россию. Моментально начали раздаваться предложения ввести над Алеппо бесполётную зону, создать международный трибунал и прочими способами оттянуть военное поражение боевиков в восточном Алеппо. В итоге всё окончилось пшиком: ооновская комиссия так и не смогла доказать, что гумконвой бомбила российская или сирийская авиация.

Между тем провокации продолжались своим чередом — 25 сентября 2016 года постпред Сирии при ООН заявил, что группировка "Ахрар аш-Шам"* готовит атаки с использованием отравляющих веществ, чтобы затем возложить ответственность за это на сирийскую армию.

Ещё один случай, когда сирийская армия добивалась успехов, после чего вскрывалось неожиданное зверство "сирийского режима", произошёл 16 февраля 2016-го. 50 мирных жителей погибли в результате бомбардировок пяти больниц и двух школ, и тут же США назвали сирийскую армию виновной в атаках и гибели граждан. США и Франция осудили бомбардировки. Между тем посол Сирии в России Рияд Хаддад, ссылаясь на полученные с места происшествия разведданные, заявил, что больницу в сирийской провинции Идлиб разрушила как раз таки американская авиация.

Многочисленные случаи "самобомбёжек", отравления мирного населения разного рода газами, бомбардировки гуманитарных конвоев аккурат в период, когда сирийская армия одерживает победы и нет абсолютно никаких военных предпосылок к применению крайне болезненного с репутационной точки зрения оружия массового поражения — причем всегда не против боевых порядков террористов, а против мирного населения, что лишено какой бы то ни было военной логики, — свидетельствуют о том, что кровавые провокации, массовые убийства и мучения мирного населения, организуемые боевиками с подачи их западных покровителей, стали привычным инструментом в пропагандистской войне против законного сирийского правительства. Не является исключением в этой позорной череде и газовая атака в Идлибе, ставшая в итоге первым случаем надуманного применения ВВС США против сирийской правительственной инфраструктуры.

* Деятельность организации запрещена в РФ решением Верховного суда.