Догнать русских. Зачем США ракетные поезда в Европе и космические беспилотники?

В начале апреля близкий к действующему руководству Госдепартамента США Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад по американской противоракетной обороне до 2020 года, в рамках которого предполагается обратить внимание на угрозу со стороны России и разработать меры по противодействию этим угрозам.

Одно из решений, рекомендуемых центром, — разместить в Европе передвижные платформы с двухступенчатыми ракетами на борту, по типу платформы "Тополь-М". Из-за обострения "российской угрозы" предлагается также усилить весь спектр вооружений противоракетной обороны США от систем наземного базирования до лазерного оружия в космосе.

Россия оказалась в фокусе внимания американской противоракетной обороны из-за того, что нарастила потенциал в более чем 300 баллистических ракет, оснащённых боеголовками. Кроме того, у российского военного командования имеется в распоряжении 175 баллистических ракет, размещённых на 11 подводных лодках, способных в любой момент нанести по США ядерный удар. Отдельное беспокойство у американских аналитиков вызывает продажа Россией крылатых ракет, которые могут быть использованы для угрозы безопасности США. Одновременно с этим необходимо упомянуть, что США вышли на первое место по продаже вооружений за 2016 год и продали около 50 тысяч ракет, по типу тех, что обрушились 7 апреля на военную базу в Сирии. Таким образом, потенциальная "российская угроза", которую формулирует неоконсервативный истеблишмент США после президентских выборов, требует определённого обновления и противоракетной обороны.

К передвижным ракетным комплексам, курсирующим по Европе, можно прибавить и космические разработки США, которые реанимировали со времён "звёздных войн" из далёких 80-х.

Как отмечают эксперты центра, беспилотники, оснащённые лазерными пушками, могут быть размещены на высоте 20 км для отслеживания и устранения ракет и самолётов противника. Директор Агентства по противоракетной обороне, входящего в структуру Минобороны США, Джеймс Сиринг заявил, что Агентство достигло "рекордного уровня мощности" лазера за последний год. Разработчики нового лазерного оружия стремятся увеличить мощность заряда и расширить диапазон его действия. На данный момент последние американские разработки диодных лазеров имеют мощность 1 киловатт на 35 кг веса устройства. На продолжение исследований в этой области США заложили около 50 млн долл. на 2017 год. В качестве демонстрации в 2017–2018 годах планируются испытания беспилотника "Жнец", который будет оснащён лазерным оружием.

Как отмечает само Агентство по противоракетной обороне, успешное испытание лазерного оружия "станет революцией" в сфере противоракетной обороны, ведь обычные баллистические ракеты сразу же станут ненужными, но пока что США не желают о них забывать и тщательно стараются защититься.

Для предотвращения угрозы могут быть размещены дополнительные средства ПВО на восточном побережье США и в Евросоюзе. На данный момент в рамках американской системы противоракетной обороны функционируют 30 наземных систем противоракетной обороны(GBI), в том числе в Румынии и в Польше. В 2017 году количество таких систем по всему миру планируют увеличить до 44.

К беспилотникам с лазерным оружием могут присоединиться и многоцелевые противоракеты, которые будут выступать в качестве ответа на ракетные удары от недружественных стран, к коим относят помимо России Китай, Иран и Северную Корею. Ракета получит боевую часть, которая будет дробиться на несколько независимых элементов для поражения множества целей одновременно. Эта противоракета находится в разработке не первый год. Её разработчики обещают, что оружие получит усовершенствованные сенсоры для наведения зарядов и новые системы управления траекторией полёта. На 2017 год заложенный бюджет на эту разработку составляет около 72 млн долл., а до 2021 года — около 390 млн долл.

Общая система противоракетной обороны США в будущем будет состоять из целой цепочки отслеживания и устранения — отслеживание запуска ракеты через спутник — "ведение" запущенной ракеты радарами с земли и с воды — уничтожение боевой части ракеты беспилотниками с лазерным вооружением.

В контексте разрабатываемой концепции противоракетной обороны необходимо учитывать стремление Вашингтона избегать каких-либо столкновений с Россией, одновременно поддерживая "стратегическую стабильность". В то же время политика Вашингтона сегодня основывается на "сдерживании и устранении" угрозы атаки со стороны России, что и подразумевает под собой разработку новых систем вооружений и систематическую критику в адрес России, касающуюся продажи ракетных вооружений "недружественным странам" и несоблюдения договорённостей о сокращении вооружений.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что США пытаются повторить уже существующие российские разработки:

— Интересный момент обозначается: США догоняют нас и копируют наши системы. Если раньше мы ориентировались на США, то вдруг в США говорят создавать аналоги того, что создали русские. Если бы американцы могли создать что-то подобное, давно бы уже создали. Я сомневаюсь, что подобные системы, в том виде и в том качестве, которые есть у России, появятся в США. Вспомним хотя бы проблемы США с ракетными двигателями — они вынуждены закупать российские двигатели РД-180.

Нам есть чем ответить и на их лазерное оружие — у нас есть эти разработки. Они хотят сделать то, что уже есть у нас. "Догнать и перегнать русских" — вот такой теперь лозунг у США.